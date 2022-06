Huawei MateBook D 16 oraz MateBook 16s

Huawei Consumer Business Group wprowadza do oferty nowe laptopy z 16-calowymi ekranami FullView - MateBook D 16 oraz MateBook 16s. Laptopy są wyposażone w procesory Intel® Core™ 12 generacji z serii H, dwukanałową pamięć RAM i szybkie dyski SSD.

16-calowe ekrany FullView

Kreatywna wydajność

Huawei MateBook 16s, jako model stworzony dla profesjonalistów, został wyposażony w wygodną klawiaturę zaprojektowaną we współpracy z 2012 Lab.

Przyjemność pod palcami

Inteligentne rozwiązania do wideokonferencji i pracy hybrydowej

Huawei Super Device dla zaawansowanych zastosowań

Klasyczne i estetyczne wzornictwo w parze z inspirującą poręcznością

Dostępność, ceny i promocje przedsprzedażowe

Nowe 16 calowe MateBooki umieszczone zostały w lekkich obudowach o rozmiarach zbliżonych do tradycyjnych 15,6 calowych laptopów. Ekran FullView w MateBooku D 16 zajmuje aż 90% frontu urządzenia po jego otwarciu i wyróżnia się proporcjami 16:10 dającymi wygodniejszą przestrzeń roboczą. Dzięki zaimplementowanemu na poziomie sprzętowym ograniczeniu niebieskiego światła, wyświetlacz otrzymał certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light. W złagodzeniu zmęczenia oczu pomaga też przyciemnianie ekranu poprzez obniżenie napięcia.Ekran w MateBooku 16s kontynuuje klasyczne wzornictwo Huawei i za sprawą czterech jeszcze węższych ramek o szerokości 5.2mm 7.3mm. W połączeniu z jeszcze bardziej efektywnym proporcjom 3:2 pozwala to na maksymalne wykorzystanie przestrzeni laptopa. Ekran ten zapewnia najbardziej komfortowe doznania wzrokowe. Dzieje się to za sprawą matrycy pokrywającej 100% palety kolorów sRGB, o bardzo wysokiej rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli. Subtelniejsze i płynniejsze przejścia tonalne są możliwe dzięki odwzorowaniu 1,07 miliarda kolorów. Tak wyjątkowo wysoki poziom szczegółowości uzupełnia jasność na poziomie 300 nitów.Huawei MateBooka D 16 napędzają procesory Intel® Core™ serii H 12 generacji (w zależności od wersji i7-12700H, i5-12500H lub i5-12450H) o mocy TDP do 40W. Wspierają je dwukanałowa pamięć RAM i szybkie dyski SSD. Codzienną użyteczność wzmacnia także zastosowanie anten Huawei Metaline, za sprawą których laptop zdecydowanie sprawniej i stabilniej łączy się z sieciami Wi-Fi. Posiada także dużą liczbę portów umożliwiających elastyczne połączenia poprzez wiele interfejsów.Sercem MateBooka 16s jest procesor i7-12700H, działający z maksymalną mocą 60W. Wykorzystuje wydajny układ graficzny Intel Iris® Xe, sprawdzający się w obróbce grafiki, zdjęć i wideo oraz w grach. Układ uzupełnia 16 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczony został dysk SSD o pojemności 1 TB.Pomimo wysokiej wydajności, użytkownicy obu modeli mogą być pewni, że ich sprzęt będzie działać sprawnie nawet podczas wykonywania intensywnych zadań, dzięki systemowi chłodzenia Huawei z wentylatorami inspirowanymi płetwami rekina.Huawei MateBook D 16 cechuje 1,5-milimetrowy skok klawiszy z tzw. „miękkim lądowaniem”, co ułatwia całodzienne pisanie. Nowa, wydzielona klawiatura numeryczna umożliwia użytkownikom bardziej efektywną pracę z danymi a dodatkowe fizyczne klawisze skrótów pozwalają na bezpośredni dostęp do często używanych funkcji, zwiększając produktywność. Huawei MateBook 16s, jako model stworzony dla profesjonalistów, został wyposażony w wygodną klawiaturę zaprojektowaną we współpracy z 2012 Lab. Efektem kolaboracji jest poprawienie zarówno skoku klawiszy, jak i ich wyczuwalności w dotyku. Tu również są one amortyzowane podczas naciskania, co pomaga w utrzymaniu wysokiego komfortu pisania przez długi czas.W miarę jak praca i nauka hybrydowa stają się normą, ludzie potrzebują bezpiecznych i efektywnych spotkań ułatwiających poruszanie się w złożonych środowiskach. Nowe MateBooki to urządzenia, na których można w tej materii w pełni polegać za sprawą wyposażenia ich w funkcje inteligentnego zarządzania dźwiękiem i obrazem z aparatu. Oba modele to inteligentnych wideokonferencji wykorzystują matryce 1080p z szerokokątnymi obiektywami 88° oraz wszystkie dostępne mikrofony. Tworzą dzięki temu wciągające, bezpieczne i wydajne środowisko zmieniające doświadczenia konferencyjne na lepsze. W wachlarzu dostępnych możliwości znajdują się tryb wirtualnego tła umożliwiający dbanie o prywatność naszego otoczenia z wykorzystaniem ulubionego zdjęcia, tryb optymalizowania kontaktu wzrokowy usprawniający komunikację i koncentrację na wzór rozmowy twarzą w twarz oraz tryb śledzenia, dzięki któremu użytkownik jest zawsze widoczny w centrum obrazu, co poprawia jego profesjonalny wizerunek, ale też zwiększa uwagę uczestników spotkania. Jedną z podstawowych technologii w ramach inteligentnego dźwięku konferencyjnego są algorytmy redukcji szumów oparte na sztucznej inteligencji, poprawiające jakość głosu oraz, przy wykorzystaniu słuchawek podłączonych do gniazda mini jack 3.5 mm, pomagają wyselekcjonować głos rozmówcy. A ten w nowych MateBookach jest szczegółowy, głośny i wyraźny.Nowe MateBooki rozszerzają super produktywność za sprawą spójnej i wygodnej współpracy z wieloma urządzeniami. Umożliwiają one na bezproblemowe łączenie się z innymi urządzeniami Huawei znajdującymi się w pobliżu i współpracę między nimi. Wystarczy umieścić telefon, słuchawki, mysz, klawiaturę, głośnik lub drukarkę Huawei w pobliżu nowych laptopów, by te wykryły je automatycznie i przeprowadziły przez proces szybkiego i łatwego parowania. W przypadku smartfonów i tabletów na ekranie laptopa pojawi się po podłączeniu interfejs urządzenia mobilnego, umożliwiający go, jakby stanowiły jedno urządzenie, z dostępem do plików i możliwością ich edycji.Huawei MateBook D 16 odznacza się dużą poręcznością dzięki lekkiej metalicznej obudowie o wadze zbliżonej do wagi 15,6-calowego laptopa zaledwie 1,7 kg. Oferowany jest w parze z kieszonkową ładowarką 65 W (drugiej generacji). Huawei MateBook 16s wyróżnia się wyglądem klasy premium i korpusem wykonanym z metalu o wysokiej wytrzymałości. Jego wykończenie to stonowana kosmiczna szarość z teksturowaną powierzchnią uzyskaną w zaawansowanym procesie piaskowania ceramicznego. Wszystko, co ma do zaoferowania, mieści się w obudowie o grubości zaledwie 17,8 mm i wadze 1,99 kg, więc użytkownicy bez problemu zabiorą go ze sobą, gdziekolwiek się udadzą.dostępny będzie w przedsprzedaży od 23 czerwca do 24 lipca 2022 r. z kodem rabatowym o wartości 700 zł. Ograniczona czasowo promocja dostępna będzie online w sklepie Huawei.pl oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik. Po zakończeniu promocji model też dostępny będzie także w sklepach operatorów sieci Orange oraz Plus.Sprzedaż regularna rusza od 25 lipca, a sugerowana cena detaliczna to 3999 zł za wersję z procesorem i5 i 8 GB pamięci RAM, 4399 zł za wersję i5/16 GB oraz 5699 zł za wersję i7/16 GB.dostępny będzie w przedsprzedaży od 23 czerwca do 24 lipca 2022 r. z monitorem Huawei MateView GT 34 za 1 zł. Ograniczona czasowo promocja dostępna będzie online w sklepie Huawei.pl oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik.Sprzedaż regularna rusza 25 lipca 2022 r., a sugerowana cena detaliczna za wersję z procesorem i7 i 16 GB pamięci RAM to 7499 zł.Prezentowane urządzenia będą także dostępne w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz w sklepie Huawei.pl, w którym na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci dodatkowej obniżka za zapisanie się do newslettera, możliwości przedłużenia gwarancji o kolejny rok za jedynie 9,90 zł, możliwość dokupienia akcesoriów na promocyjnych warunkach, raty z RRSO 0%, czy też wreszcie program lojalnościowy oraz szybka dostawa.