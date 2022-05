Premiera laptopa Huawei MateBook 16

Dziś premiera nowego laptopa Huawei MateBook 16, wyposażonego w 16-calowy wyświetlacz FullView Display z rozdzielczością 2.5K oraz wysoką dokładnością odwzorowania kolorów.

Huawei MateBook 16 został wyposażony w 16-calowy wyświetlacz FullView Display z rozdzielczością 2.5K

Huawei MateBook 16 jest wyposażony w procesor mobilny AMD Ryzen™ serii 5800H wykonany w technologii 7nm. W połączeniu z szybkim dyskiem SSD, Huawei MateBook 16 ułatwi wszystkie prace biurowe, a także projektowanie czy programowanie. Superszybki dysk SSD NVMe PCIe, zapewnia pięciokrotnie większą prędkość odczytu danych niż dysk SATA SSD. Dwukanałowa pamięć RAM DDR4 umożliwia pracę na dużych plikach lub w wielu aplikacjach jednocześnie.Huawei MateBook 16 posiada baterię o pojemności 84Wh, która pozwala na cały dzień pracy – nawet do 12,5 godziny. Do Huawei MateBook 16 dołączony jest także zasilacz 135W, dzięki któremu można szybko naładować nie tylko laptopa, ale także smartfony Huawei obsługujące Huawei SuperChargeTM.System chłodzenia Huawei Shark Fin został udoskonalony w celu uzyskania jeszcze wyższej wydajności przy niskim poziomie hałasu. Użytkownicy mogą również przełączać się między trybem wydajności, który zwiększa TDP procesora do 54W, aby uzyskać pełną moc laptopa, a trybem równowagi, który zapewnia relatywnie lepszą wydajność baterii.16-calowy ekran FullView obsługuje rozdzielczości 2,5K osiąga maksymalną jasność 300 nitów, co pozwala dostosować obraz do zróżnicowanych warunków oświetlenia. Huawei MateBook 16 posiada ultracienkie ramki, dzięki czemu wyświetlacz zajmuje aż 90% powierzchni przedniego panelu, a proporcje 3:2 pozwalają na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie ekranu.W MateBook 16 wykorzystano ekran zapewniający dwuwarstwową ochronę oczu, co potwierdza certyfikat TÜV Rheinland. Ponadto, ekran Huawei MateBook 16 pokryty został szkłem ochronnym o twardości 7H, co zapewnia laptopowi odporność na zadrapania i zarysowania, a dodatkowa powłoka zapobiega zabrudzeniu ekranu.Zastosowany w Huawei MateBook 16 wysokiej jakości podwójny głośnik z zaawansowanymi opcjami konfiguracji, dostarczy dźwięk o krystalicznej jakości. Dwa dedykowane mikrofony rejestrują głos z odległości do 5 metrów, a technologia redukcji szumów odfiltrowuje niepożądane dźwięki z otoczenia.Do 23 maja urządzenie dostępne jest w promocji na stronie huawei.pl. Huawei MateBook 16 oferowany jest w cenie 5699 zł, a dodatkowo można go kupić w zestawie z monitorem Huawei MateView GT 27” za 1 zł.