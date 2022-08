Nowy Huawei MateBook X Pro w Polsce

Do sprzedaży w Polsce trafił nowy Huawei MateBook X Pro. To 14,2-calowy laptop zamknięty w ultrasmukłej i trwałej metalowej obudowie. Działa w oparciu o procesor Intel® Core™ i7 1260P 12. generacji. Wyróżnia go Wi Fi w standardzie 6E oraz komplet czterech złączy USB-C.

Ekran Real Colour FullView, wyświetlający kolory takimi, jakimi są w naturze

Potężna wydajność

Inteligentna kamera AI i imponujące głośniki Huawei Sound

Wrażenia z bardziej inteligentnej pracy lepsze niż kiedykolwiek wcześniej

Dostępność, ceny i promocja przedsprzedażowa

w wersji z dyskiem 1 TB, dostępnej w sieci Plus, na Amazon, w Huawei Experience Store oraz na Huawei.pl, w cenie sugerowanej 8.999 zł,

w wersji z dyskiem 512 GB, dostępnej w sieci Orange, w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom oraz Komputronik, na Amazon, w HUAWEI Experience Store oraz na Huawei.pl, w cenie sugerowanej 8.499 zł.

Huawei MateBook X Pro wyróżnia miękka w dotyku, metaliczna obudowa o nazwie Ink Blue. Zaawansowany proces wykończenia, wykorzystujący oksydację mikrołukową, gwarantuje komfortowy chwyt i trwałość. Zastosowanie lekkich i mocnych stopów magnezu w monolitycznej konstrukcji sprawia, że laptop waży tylko 1,26 kg, co czyni go przenośnym i trwałym. Huawei MateBook X Pro w wersji z klasycznym wykończeniem ze stopów aluminium w kolorze gwiezdnej szarości waży nieznacznie więcej – jedynie 1,38 kg.Nowy Huawei MateBook X Pro posiada 14,2-calowy ekran 3,1K FullView, który pokrywa aż 92,5% jego frontu. Zapewnia on wciągające, realne doświadczenia wizualne, dzięki wsparciu dla dwóch palet barw jednocześnie: P3 i sRGB, oraz parametrowi różnicy barw ΔE o średniej wartości poniżej 1. Płynność obrazu gwarantuje częstotliwość odświeżania ekranu 90 Hz. Ponadto, technologia uniwersalnej spójności kolorów sprawi, że na wszystkich urządzeniach Huawei wspierających to rozwiązanie, kolory wyglądać będą tak samo. Maksymalna jasność ekranu wynosi 500 nitów. Ekran MateBooka X Pro w wersji magnezowej pokryty jest dodatkową, kontrolowaną magnetycznie warstwą Nano Optical AR, która redukuje odbicia światła o 60%. Dzięki temu jest pierwszym w historii laptopem, który uzyskał certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. To dowód na pomyślne przejście 17 rygorystycznych testów, które potwierdzają kompleksowe podejście do dbałości o komfort oczu.Natomiast MateBook X Pro w wersji z wykończeniem aluminiowym uzyskał certyfikaty TÜV Rheinland Low Blue Light – za sprzętową eliminację światła niebieskiego i Flicker-Free – za redukcję migotania.Huawei MateBook X Pro to lekki i przenośny laptop o wysokiej wydajności. Posiada certyfikat Intel Evo™ i działa w oparciu o procesor Intel® Core™ i7 1260P 12. generacji. Chipset cechuje się zupełnie nową, hybrydową architekturą, a jego wydajność jest wyższa nawet o 60%. MateBook X Pro może osiągnąć moc TDP 30 W w trybie wydajności, co wyróżnia go na tle innych lekkich laptopów. Za najwyższą wydajność odpowiada 16 GB dwukanałowej pamięci RAM LPDDR5 działającej z taktowaniem aż 5200 MHz oraz 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej, a wysokiej jakości grafikę zapewnia tu układ Intel® Iris® Xᵉ. Sprzęt poradzi sobie ze skomplikowanymi zadaniami i wieloma aplikacjami, ale także z obróbką audio, foto i wideo. Mimo wysokiej mocy, można na nim pracować wydajnie przez długi czas, dzięki stale ulepszanemu systemowi aktywnego chłodzenia Huawei Shark Fin Fan. Całość idealnie dopełnia system Windows 11 Pro, tworząc bardziej wydajne, płynne doświadczenie zarówno podczas intensywnej pracy biurowej, jak i wideokonferencji. Za nieprzerwaną pracę odpowiada tu pojemna bateria o pojemności 60 Wh, którą można naładować do pełna w nieco ponad godzinę, dzięki zminiaturyzowanej ładowarce Huawei SuperCharge o mocy 90 W. Już 15 minut ładowania za jej pomocą umożliwia 3 godziny wydajnej pracy.Huawei MateBook X Pro wyposażony jest w inteligentną kamerę HD umieszczoną na górnej ramce. Obsługuje ona funkcje AI, takie jak: swobodne przełączanie tła, sprzętowe poprawianie urody oraz tryby śledzenia i utrzymywania kontaktu wzrokowego.Huawei MateBook X Pro jest dodatkowo wyposażony w sześć głośników Huawei Sound i konfigurację z podziałem częstotliwości. Zestaw ten, w połączeniu z uaktualnionymi algorytmami, zapewnia bardziej imponujące dźwięki niż jakikolwiek wcześniejszy MateBook. Z kolei za zdolność zbierania dźwięku z odległości nawet 5 metrów odpowiadają cztery wbudowane mikrofony. Wspólnie zapewniają wrażenia jak przy korzystaniu z profesjonalnego sprzętu konferencyjnego.Huawei MateBook X Pro to też funkcja Super Device umożliwiająca łatwe i użyteczne połączenie go z telefonami, tabletami i monitorami Huawei. Z laptopem można też bez wysiłku połączyć słuchawki Huawei.Niezwykle przydatne w korzystaniu z MateBooka X Pro okazują się udoskonalone gesty. Szybkie ruchy na dużym i wygodnym gładziku, z bardzo przyjemnymi reakcjami haptycznymi, z całą pewnością przydadzą się każdemu użytkownikowi wiele razy w ciągu dnia. Z kolei możliwość wykonywania gestów AI za pomocą ruchu rąk okaże się bardzo pomocna, na przykład podczas prowadzenia ważnej prezentacji lub przy konieczności sterowania urządzeniem z nieco większej odległości.W codziennym użytkowaniu sprawdzi się najnowocześniejsze Wi Fi w standardzie 6E, korzystające z opatentowanego systemu podwójnych anten oraz komplet czterech złączy USB-C, w tym dwóch Thunderbolt™ 4 oraz dwóch USB 3.2 Gen 1. Do tego tradycyjne złącze słuchawkowe 3,5mm.Od 9 do 28 sierpnia 2022 r. Huawei MateBook X Pro dostępny będzie w ofercie specjalnej, z tabletem Huawei MatePad 11 (w zestawie z klawiaturą i rysikiem) za 1 zł. Ograniczona czasowo promocja dostępna będzie w Huawei Experience Store oraz online w sklepie Huawei.pl, w sieci komórkowej Plus oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom oraz Komputronik. Sprzedaż regularna rusza 29 sierpnia 2022 r.Sugerowana cena detaliczna za wersję z wykończeniem magnezowym z dyskiem 1 TB to 9.999 zł. Model ten dostępny będzie w Huawei Experience Store oraz online w sklepie Huawei.pl, a ponadto w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom oraz Komputronik.Wersja z wykończeniem aluminiowym dostępna będzie w dwóch konfiguracjach:W sklepie Huawei.pl na kupujących czekają dodatkowe korzyści, w postaci: możliwości przedłużenia gwarancji o kolejny rok za 279 zł, dodatkowej obniżki dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, możliwości dokupienia akcesoriów na promocyjnych warunkach, rat z RRSO 0%, czy wreszcie programu lojalnościowego oraz szybkiej dostawy.