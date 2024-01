Laptop HUAWEI MateBook D 16 2024 debiutuje w Polsce

Do sprzedaży w Polsce trafia właśnie laptop Huawei MateBook D 16. Nowy model spodoba się w szczególności tym użytkownikom, którzy poszukują idealnego balansu pomiędzy większą przekątną ekranu a kompaktowością. W zależności od wersji na nowy sprzęt od firmy Huawei trzeba przeznaczyć od 3299 zł do 5699 zł.

Duży, trwały i zaskakująco lekki

Duży ekran może więcej

HUAWEI MateBook D 16 2024 debiutuje w Polsce
Różne wersje laptopa oparte są na wysoce wydajnych procesorach Intel® Core™ z serii H

Wydajne procesory Intel® Core™ serii H

HUAWEI MateBook D 16 2024 - obudowa
Nowy HUAWEI MateBook D 16 2024, pomimo obudowy z aluminiowymi elementami, jest lżejszy i mniejszy od większości 16-calowych laptopów.

Dla wygodnej pracy zdalnej

Mobilna sala konferencyjna

HUAWEI MateBook D 16 2024 - klawiatura
Laptop jest wyposażony w fizyczną klawiaturę z blokiem numerycznym i klawiszami skrótów, które zapewniają wygodę wprowadzania danych.

Uniwersalne złącza i więcej możliwości

Cena i dostępność

Intel® Core™ i5-12450H / 8 GB RAM / 512 GB ROM za 3299 zł (wyłącznie na huawei.pl),

Intel® Core™ i5-12450H / 16 GB RAM / 512 GB ROM za 3799 zł,

Intel® Core™ i5-12450H / 16 GB RAM / 1 TB ROM za 4099 zł (u wybranych operatorów),

Intel® Core™ i5-13420H / 16 GB RAM / 1 TB ROM za 4299 zł,

Intel® Core™ i9-13900H / 16 GB RAM / 1 TB ROM za 5699 zł.

Minimalistyczny design i wysoka jakość wykonania to cechy, które charakteryzują całą rodzinę laptopów Huawei . Nowy HUAWEI MateBook D 16 2024, pomimo obudowy z aluminiowymi elementami, jest lżejszy i mniejszy od większości 16-calowych laptopów. Waży zaledwie ok. 1,7 kg i w najgrubszym miejscu mierzy 18 mm. Bez problemu mieści się więc do większego plecaka lub torby.Przy dłuższym korzystaniu z laptopa ważny jest dobry ekran. W HUAWEI MateBook D 16 2024 mieści się 16-calowy wyświetlacz ze smukłymi ramkami, zajmujący aż 90% powierzchni przedniego panelu i mieszczący się w obudowie od 15,6-calowego laptopa.Wyróżniają go proporcje 16:10 i rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli, dzięki czemu więcej danych jest widocznych bez przewijania, co sprawdzi się podczas pracy w aplikacjach biurowych czy przy edycji tekstu i obrazu. Maksymalna jasność wynosi 300 nitów, co pozwala dostosować obraz do zróżnicowanych warunków oświetlenia.Aby przeciwdziałać zmęczeniu oczu, w HUAWEI MateBook D 16 2024 zastosowano matowy ekran IPS z funkcjami ochrony wzroku, z certyfikatem TÜV Rheinland potwierdzającym eliminowane migotania obrazu. Ekran wersji z procesorem Intel® Core™ i9 cechuje się dodatkowo certyfikatem ograniczenia emisji szkodliwego niebieskiego światła, a pokrycie palety barw wynosi w tej wersji 100% przestrzeni sRGB.HUAWEI MateBook D 16 2024 jest oparty na wysoce wydajnych procesorach Intel® Core™ serii H. Dzięki temu sprzęt zapewnia wystarczającą wydajność w zastosowaniach domowych i biurowych.Laptop dostępny jest z procesorami 13. generacji: Intel® Core™ i5-13420H oraz Intel® Core™ i9-13900H, a także procesorem 12. generacji Intel® Core™ i5-12450H. Wersję z najmocniejszym procesorem Intel® Core™ i9 wyposażono w 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 1 TB oraz wyjątkowo pojemną baterię 70 Wh, która wystarcza na 15 h oglądania wideo czy 11 h pracy. Przy procesorach Intel® Core™ i5 do wyboru są wersje z 8 GB lub 16 GB pamięci RAM, szybkimi dyskami SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB, a także bateriami o pojemności 56 Wh pozwalającymi na oglądanie wideo aż do 13 h.HUAWEI MateBook D 16 2024 skrywa antenę HUAWEI Metaline. Poprawia ona stabilność i szybkość sieci w warunkach słabego sygnału, takich jak transmisja na duże odległości czy penetracja wielu ścian. Umożliwia szybszą i bardziej stabilną łączność, a jej maksymalny zasięg to aż 270 metrów od routera.Dzięki temu sprzęt pozwala swobodnie pobierać duże pliki, prowadzić spotkania online czy transmisje na żywo, bez obaw o jakość sygnału Wi-Fi. Laptop jest ponadto wyposażony w fizyczną klawiaturę z blokiem numerycznym i klawiszami skrótów, które zapewniają wygodę wprowadzania danych. W wersji z procesorem Intel® Core™ i9 klawiatura jest również podświetlana, aby ułatwić komfortową pracę w każdych warunkach.Zastosowana w HUAWEI MateBook D 16 2024 kamera 720p wraz z funkcjami HUAWEI Smart Conference wznosi jakość wideokonferencji na wyższy poziom. Użytkownik może skorzystać z trzech trybów pracy kamery: wirtualne tło – chroniące prywatność, regulacja spojrzenia – dostosowujące obraz tak, aby podczas rozmowy wyglądało na to, że patrzy się prosto w kamerę, a nie na ekran laptopa, oraz automatyczne wyśrodkowanie – poprawiające symetrię kadru.Co więcej, dzięki zastosowaniu 2 mikrofonów i inteligentnej redukcji szumów niepożądane dźwięki zostaną odfiltrowane, a głos użytkownika będzie wzmocniony, aby rozmówcy mogli słyszeć tę osobę jeszcze wyraźniej.HUAWEI MateBook D 16 2024 został wyposażony w uniwersalny wybór portów: wejście USB C, dwa USB A (USB 3.2 i USB 2.0), pełnowymiarowe HDMI oraz audio-jack 3,5 mm. W laptopie znajduje się także funkcja HUAWEI Super Device, pozwalająca połączyć laptop ze smartfonem lub innym urządzeniem Huawei za pomocą jednego dotknięcia.Bezprzewodowe przesyłanie plików, nagrywanie zawartości ekranu komputera i kopiowanie tekstu pomiędzy urządzeniami jest tu szybkie i bezproblemowe. Na dużym ekranie można również wyświetlić interfejs smartfona i obsługiwać oba urządzenia jednocześnie za pomocą klawiatury i myszy.Pozwala to m.in. na odpisywanie na wiadomości, porównywanie ofert czy przeglądanie ulubionych multimediów. Laptop błyskawicznie łączy się też z tabletem czy słuchawkami.HUAWEI MateBook D 16 2024 dostępny jest w 5 różnych wersjach:Wszystkie podane ceny są wyłączenie cenami sugerowanymi.Od 22 stycznia do 18 lutego 2024 r. laptopy można kupić w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której nabywający otrzymają rabat w wysokości od -300zł do -400 zł oraz pakiet Microsoft 365 Family na 1 rok w prezencie.Szczegóły dotyczące promocji dostępne są u Sprzedawców.Komputery można nabyć w oficjalnym sklepie marki huawei.pl oraz u partnerów biznesowych firmy: u operatorów sieci Plus oraz Orange, jak i w sieciach handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Dostępność u poszczególnych Sprzedawców zależy od wersji sprzętu.