Opaska HUAWEI Band 9 już w Polsce

Na polskim rynku debiutują inteligentne opaski HUAWEI Band 9, z ekranem FullView AMOLED o przekątnej 1,47 cala. Urządzenie umożliwia korzystanie z ponad 100 trybów sportowych i funkcji takich jak monitoring snu i najważniejszych parametrów zdrowotnych. Opaski mają wymienialne paski i funkcję tworzenia własnych tarcz.

Przeczytaj także: Tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2" debiutuje w Polsce

Dla lepszego snu i zdrowia

Działa przez 14 dni

Osobisty asystent

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe HUAWEI Band 9 - niebieski HUAWEI Band 9 ma ekran FullView AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 368 x 194 pikseli. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

5 kolorów do wyboru

ponadczasowy czarny (korpus i pasek),

pastelowy róż (korpus i pasek),

elegancki biały (biały korpus ze złotą krawędzią i biały pasek),

odważny żółty (srebrny korpus i żółty pasek),

modny niebieski (grafitowy korpus, niebiesko-żółty pasek).

Spersonalizowany wygląd

Inteligentne funkcje zawsze pod ręką

Działa z dowolnym smartfonem

Ceny, dostępność i promocje

Inteligentna opaska HUAWEI Band 9 waży 14 g (bez paska) i mierzy 8,99 mm grubości. Lekko zaokrąglone krawędzie dodatkowo poprawiają wygodę użytkowania. Ma ekran FullView AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 368 x 194 pikseli. Wyświetlacz chroniony jest przez zaokrąglone szkło 2,5D i otoczony jest ultrawąską ramką.Opaska została wyposażona w udoskonaloną technologię TruSleep 4.0™, która zapewnia dokładniejsze monitorowanie snu. Rozszerzenie pomiarów o okres przed zaśnięciem oraz po przebudzeniu sprawia, że uzyskane dane są bardziej kompleksowe. Statystyki snu obejmują również krótkie drzemki oraz wskaźniki fizjologiczne, takie jak częstotliwość spadku tlenu we krwi i zmiany tętna przez całą noc. Na podstawie tych danych opaska może pomóc zidentyfikować ryzyko częstego występowania bezdechu sennego. Urządzenie rozpoznaje pięć najbardziej typowych problemów: bezsenność, wybudzanie się, niewystarczający czas snu, nieregularność w zasypianiu oraz słaba jakość snu. HUAWEI Band 9 kompleksowo przeanalizuje nawyki użytkownika-(czki), takie jak poziom stresu w ciągu dnia, aktywność sportową o późnych porach lub drzemki, co pomoże znaleźć i wyeliminować przyczyny pogorszenia jakości snu. HUAWEI Band 9 pozwala też na dokładne monitorowanie tętna, saturacji (SpO2) oraz stresu. Funkcją wartą podkreślenia jest ulepszony monitoring cyklu menstruacyjnego u kobiet – nowy układ kalendarza poprawia jego czytelność, dając o szybszy dostęp do najważniejszych informacji o stanie swojego organizmu.Inteligentna opaska HUAWEI Band 9 zapewnia nawet do 2 tygodni działania na jednym ładowaniu baterii przy mniej intensywnym użytkowaniu lub do 9 dni przy włączonym monitoringu snu. W razie potrzeby wystarczy zaledwie 5 minut na ładowarce, aby smartband działał przez kolejne 2 dni. Co więcej, naładowanie go do pełna trwa tylko 45 minut.Urządzenie oferuje ponad 100 trybów sportowych, przeznaczonych zarówno do aktywności w pomieszczeniu, jak i na świeżym powietrzu. Opracowany przez Huawei algorytm TruSport™ wspiera w analizie danych i wskaźników treningowych. W przypadku treningów biegowych algorytm pomoże w ocenie wskaźnika zdolności biegowych (RAI), VO2Max (pułap tlenowy), określi strefy tętna oraz wyznaczy optymalny czas regeneracji po treningu. Zebrane dane pomogą lepiej zrozumieć oraz ocenić obecny poziom kondycji oraz obserwować zmiany wynikające z regularnych treningów. Natomiast ulepszony 9-osiowy czujnik wraz z danymi z żyroskopu pozwala lepiej monitorować postawę podczas pływania, liczbę powtórzeń oraz dystans. Nowe pierścienie aktywności automatycznie rejestrują liczbę spalonych kalorii, czas trwania ćwiczeń oraz ogólny czas spędzony na nogach przez całą dobę.Opaska HUAWEI Band 9 dostępna jest w 5 wersjach kolorystycznych:Pasek niebieskiego modelu jest stworzony z antybakteryjnego nylonu. Pozostałe są fluoroelastomerowe, dzięki czemu są lekkie i antyalergiczne. Korpus pokryty jest ulepszoną powłoką z włókna polimerowego, a ponadto wykorzystuje przyjazny dla środowiska materiał TPU. Oczywiście, jak przystało na wszechstronny sprzęt, jest on także pyło- i wodoszczelny do 5 ATM.W HUAWEI Band 9 można wybrać jedną z tysięcy różnorodnych tarcz lub ustawić jako główny motyw na wyświetlaczu ulubione zdjęcie z przyjaciółmi, rodziną czy portret. Natomiast aplikacja HUAWEI Zdrowie pozwoli wygenerować nową tarczę z motywem stworzonym na podstawie zdjęcia, np. wzoru na ubraniu, które akurat ma się na sobie (funkcja dostępna w EMUI lub Android). Spersonalizowana tarcza sprawi, że opaska stanie się eleganckim uzupełnieniem aktualnej stylizacji.Po włączeniu opcji Zawsze na ekranie (Always on Display) tarcze płynnie przechodzą z trybu aktywnego do trybu czuwania. Nowy czujnik ALS (Ambient Light Sensor) automatycznie dostosowuje jasność ekranu do otoczenia, dbając o świetną czytelność zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. Wystarczy przesunąć palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby szybko uzyskać dostęp do podstawowych funkcji i przełączać się pomiędzy kartami zdrowia, aktywności czy odczytywaniem powiadomień z aplikacji na smartfonie. Równie łatwo można sprawdzić prognozę pogody na najbliższe 24h w swojej okolicy czy uzyskać dostęp do najważniejszych informacji zapisanych w kalendarzu na smartfonie. Opaska pozwoli również m.in. zlokalizować swój smartfon, sterować odtwarzaniem muzyki na telefonie, zdalnie wykonywać zdjęcia oraz skorzystać z funkcji alarmu, stopera czy nawet latarki.Inteligentna opaska HUAWEI Band 9 jest kompatybilna z różnymi smartfonami, niezależnie od tego, czy działają na systemie opartym na Android czy iOS.Rekomendowana cena detaliczna inteligentnych opasek z serii Band 9 to 249 zł. W Polsce produkt można kupować od 25 kwietnia 2024 r. Opaski będą dostępne zarówno w oficjalnym sklepie producenta huawei.pl, jak również u partnerów biznesowych Huawei: w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik, u operatorów sieci Play i Plus, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro. Natomiast wersja niebieska z nylonowym paskiem będzie do kupienia wyłącznie na huawei.pl.