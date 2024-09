Nowe smartwatche i tablety Huawei zaprezentowano w Barcelonie

W Barcelonie Huawei CBG zaprezentował nowe smartwatche oraz tablety. Zadebiutował HUAWEI WATCH GT, HUAWEI WATCH D2 - smartwatch z funkcją całodobowego pomiaru ciśnienia krwi oraz HUAWEI WATCH Ultimate Green. Podczas wydarzenia zaprezentowano również tablety HUAWEI MatePad Pro 12.2’ oraz HUAWEI MatePad 12 X, wyposażone w matowe ekrany.

Nowa generacja bestsellerowych smartwatchy

HUAWEI WATCH D2 To smartwatch z funkcją ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia krwi (ABPM), który uzyskał certyfikację urządzenia medycznego NMPA i MDR.

HUAWEI WATCH D2 – całodobowy monitoring ciśnienia tętniczego

Smartwatch dla golfisty

Tablety HUAWEI MatePad Pro 12.2 i HUAWEI MatePad 12 X HUAWEI MatePad Pro 12.2 wyposażono w innowacyjny, matowy wyświetlacz Tandem OLED PaperMatte o jasności maksymalnej na poziomie 2000 nitów oraz zaawansowanych technologiach antyodblaskowych.

Nowe tablety Huawei

Ceny oraz dostępność



HUAWEI WATCH GT 5 Pro:

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm) Elegant: 2399 zł,

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm) Active: 1799 zł,

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (46 mm) Elite: 1999 zł,

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (46 mm) Active: 1599 zł,

HUAWEI WATCH GT 5:

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Elegant: 1299 zł,

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Classic: 1199 zł,

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Brown: 1199 zł,

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue: 1099 zł,

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Active: 1099 zł,

HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Blue: 1199 zł,

HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Classic: 1199 zł,

HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Active: 1099 zł.

HUAWEI WATCH D2

HUAWEI WATCH Ultimate Green

Tablety

Zegarki HUAWEI WATCH GT 5 debiutują w wersjach Pro i standardowych. W obu zastosowano innowacyjny system monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej HUAWEI TruSense™, wykorzystujący udoskonalone czujniki oraz algorytmy, aby zapewnić szybsze, dokładniejsze i kompleksowe wyniki. Nowa seria to także unikalny design i poziom szczelności IP69K, precyzyjne pozycjonowanie, podgląd map na ekranie, lepsza jakość rozmów oraz możliwość odpisywania na wiadomości bezpośrednio z zegarka.Modele Pro wyróżniają się zastosowanymi materiałami – tytanem klasy lotniczej, nanoceramiką oraz szafirowym szkłem, co czyni je bardziej wytrzymałymi na zarysowania czy korozję. Z myślą o golfistach i nurkach, zegarki HUAWEI WATCH GT 5 Pro zostały wzbogacone o nowy tryb golfowy, który obejmuje mapy ponad 15 000 pól golfowych na całym świecie, a także tryb nurkowania, umożliwiający zejście pod wodę do głębokości 40 metrów.HUAWEI WATCH D2 to znaczący krok naprzód w technologii ubieralnej, który odzwierciedla zaangażowanie Huawei w ideę „Health Forward”. To smartwatch z funkcją ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia krwi (ABPM), który uzyskał certyfikację urządzenia medycznego NMPA i MDR. Zegarek zapewnia dokładny pomiar ciśnienia krwi przez całą dobę i wykorzystuje system HUAWEI TruSense™, aby zapewnić szybkie i dokładne wyniki. Za pomocą jednego dotknięcia użytkownicy mogą zmierzyć 8 wskaźników organizmu i wygenerować raport ogólnej oceny zdrowia.HUAWEI WATCH Ultimate Green, wykonany jest z ultrawytrzymałego stopu cyrkonu ozdobiony został ceramicznym bezelem w stylowych kolorach – zieleni i bieli. Dzięki możliwości wymiany tytanowej bransolety na pasek z materiału lub HNBR niezwykle łatwo przemienić go z męskiej biżuterii w niezawodnego towarzysza przygód. Urządzenie oferuje rozbudowany, nowy tryb golfowy, możliwość wgrywania wyznaczonych tras i podgląd map bez konieczności wyjmowania smartfonu z plecaka, a także można z nim nurkować do głębokości aż 100 metrów czy wybrać się na pieszą wędrówkę, monitorowaną przez tryb ekspedycyjny. Zegarek zapewnia do 14 dni pracy z dala od ładowarki, oferuje ponad 100 trybów sportowych i wiele funkcji monitorowania parametrów zdrowotnych.Wszystkie smartwatche Huawei są kompatybilne ze smartfonami z systemami Android i iOS, dzięki czemu ich zaawansowane funkcje dostępne są dla szerokiego grona klientów.HUAWEI MatePad Pro 12.2 to flagowy tablet w portfolio producenta. Wyposażono go w matowy wyświetlacz Tandem OLED PaperMatte o imponującej jasności maksymalnej na poziomie 2000 nitów oraz zaawansowanych technologiach antyodblaskowych. Takie połączenie gwarantuje czytelność w każdych warunkach. Tablet jest również fabrycznie wyposażony w odłączaną klawiaturę HUAWEI Glide Keyboard oraz czuły rysik HUAWEI M-Pencil (3 generacji). Na europejskie rynki trafi także wersja urządzenia z błyszczącym ekranem.Drugi zaprezentowany w Barcelonie model, HUAWEI MatePad 12 X, zaprojektowany został z myślą o młodszym pokoleniu. Nowy tablet charakteryzuje mieniącą się perłową powłoką. Całkowicie metalowa obudowa urządzenia sprawia, że jest ono stylowe i wytrzymałe. Jest też dostępny w wersji z matowym wyświetlaczem PaperMatte, oferującym doskonałą jakość oglądania, pisania i dotyku, co za sprawą dostępnych w zestawie klawiatury i rysika czyni go idealnym do nauki, notowania i pracy twórczej.W okresie od 19 września do 27 października 2024 r., na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych, wszystkie wersje HUAWEI WATCH GT 5 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której pierwsi nabywcy otrzymają słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i o wartości 299 zł w prezencie (lub za 1 zł). Modele HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm) Elite i Active oraz HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Brown dostarczane będą w połowie października br., w związku z czym od 19 września br. dostępne są w przedsprzedaży. Szczegółowa data rozpoczęcia dostaw tych wersji zostanie podana do wiadomości w nadchodzących tygodniach. Wersja HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue dostępna jest wyłącznie w sklepie producenta na huawei.pl.Smartwatche HUAWEI WATCH GT 5 będzie można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus, Play, Orange i T Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik.Sugerowana cena detaliczna HUAWEI WATCH D2 to 1599 zł. Od 19 września do 27 października 2024 r. dostępny jest w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której nabywcy otrzymają w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i o wartości 299 zł. Zegarek dostępny będzie u wybranych Partnerów Biznesowych firmy – operatora sieci T-Mobile oraz sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik oraz x kom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl i Strefie Marki na Allegro.Kupujący HUAWEI WATCH D2 otrzymają dodatkowo w prezencie usługę wymiany paska z poduszką powietrzną do mierzenia ciśnienia tętniczego ważną przez dwa lata od daty zakupu, uprawniającą do jednokrotnej wymiany paska (wartość usługi to 199 zł).Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI WATCH Ultimate Green to 3899 zł. Od 19 września do 27 października 2024 r. dostępny jest w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której nabywcy otrzymają w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 3 o wartości 799 zł. Zegarek dostępny będzie u wybranych Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus i Orange oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik i x-kom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl i Strefie Marki na Allegro.Tabletyzadebiutują w Polsce 14 października. Polskie ceny urządzeń oraz warunki oferty sprzedażowej zostaną ogłoszone bliżej tej daty. W Barcelonie podano ich rekomendowane ceny na rynek europejski, które wynoszą odpowiednio:HUAWEI MatePad Pro 12.2: wersja z matowym ekranem – €999, wersja z ekranem standardowym – €849,HUAWEI MatePad 12 X: wersja z matowym ekranem – €649, wersja z ekranem standardowym – €549.Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.