Tablet Huawei MatePad Pro

Huawei CBG Polska wprowadza na rynek tablet MatePad Pro z wyświetlaczem OLED o przekątnej 12,6 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Tył nowego MatePad Pro został poddany procesowi matowienia, co pozwoliło uzyskać stylowy kolor. Tylne aparaty oparte na matrycach 13 MP i 8 MP umieszczono na cieniutkiej wyspie o wysokości milimetra. Przód tego modelu przeszedł facelifting, a przedni aparat 8 MP osadzono na środku dłuższego boku ramki. Płynną pracę zapewnia zestaw: chipset Kirin 9000E, 8 GB pamięci operacyjnej, pamięć wewnętrzna 256 GB, Wi Fi 6 oraz mocny akumulator 10 050 mAh, umożliwiający do 13 godzin ciągłego działania lub do 19 dni gotowości bez ładowania. Nowy MatePad Pro wspiera szybkie ładowanie SuperCharge o mocy 40 W, które od 0 do 100% zajmuje 2 godziny i 10 minut. Urządzenie może także służyć za powerbank, ponieważ obsługuje ładowanie zwrotne.Tablet wyposażono w 12,6-calowy wyświetlacz Huawei OLED Real Colour FullView o rozdzielczości 2560 x 1600, który zajmuje aż 90% powierzchni przedniego panelu. Za płynny i bardziej realistyczny obraz odpowiada możliwość wyświetlenia 1,07 miliarda kolorów z dokładnością odwzorowania ΔE < 1 oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz. W urządzeniu zastosowano technologię Universal Color Consistency, która gwarantuje, że wyświetlane kolory będą takie same na wszystkich urządzeniach Huawei, obsługujących tę funkcję. Tablet otrzymał również certyfikat TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, który potwierdza skuteczność ochrony oczu na najwyższym poziomie w tej kategorii sprzętów.Huawei MatePad Pro wyposażony jest w system audio HUAWEI SOUND® z ośmioma głośnikami, które są podzielone na wysokie oraz niskie częstotliwości i zoptymalizowane pod kątem czterech głównych scenariuszy użytkowania. Niezależnie od tego, czy konsument użyje tabletu do muzyki, filmów, edukacji lub gier, urządzenie za każdym razem zapewni mu wyjątkowe wrażenia dźwiękowe.Huawei MatePad Pro posiada funkcje takie jak App Multiplier i Multi-Window, które umożliwiają wykonywanie wielu zadań jednocześnie, oferując system pracy zbliżony do komputerów. Multi-Window obsługuje się przy pomocy prostych gestów: szybkim przeciągnięciem można podzielić ekran i wyświetlić aplikacje w formie pływających okien. Łącznie można obsługiwać do 4 zadań równocześnie, w tym dwa kafelkowe okna i dwa ruchome okna, co znacznie podnosi wydajność tabletu. Opracowana przez Huawei profesjonalna aplikacja Notatki integruje wiele narzędzi typograficznych, aby umożliwić użytkownikom swobodne edytowanie i sortowanie notatek. Natomiast funkcja Take Snippet pozwala na wyodrębnianie tekstu ze zdjęć podczas ich przeglądania.Funkcjonalność tabletu można rozszerzyć poprzez wykorzystanie rysika Huawei M-Pencil 2 generacji i inteligentnej, magnetycznej klawiatury, za sprawą których użytkownicy mogą dopasować urządzenie do wykonywanych wielu zadań, bez względu na miejsce - biuro, dom czy szkołę. Tablet wycisza także szumy i hałasy tła, poprawiając jakość prowadzonych rozmów.Sugerowana cena detaliczna Huawei MatePad Pro 12.6 z 256 GB pamięci wewnętrznej wynosi 4 299 zł. Sprzedaż regularna ruszy 31 października, natomiast od 28 września do 30 października 2022 r., tablet dostępny będzie w przedsprzedaży, w ramach której pierwsi nabywcy będą mogli odebrać w prezencie klawiaturę Huawei Smart Magnetic Keyboard o wartości 699 zł oraz rysik Huawei M Pencil 2. generacji o wartości 499 zł.W sklepie Huawei.pl na kupujących czekają korzyści w postaci możliwości przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok w obniżonej cenie, 20 rat z RRSO 0 %, podwojonych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, czy wreszcie szybkiej dostawy.