Huawei MatePad 10.4 2022 to nowy tablet, wprowadzony właśnie do sprzedaży w Polsce. Został wyposażony w ekran FullView 2K o przekątnej 10,4”, magnetyczną klawiaturę oraz baterię o pojemności 7250 mAh.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tablet Huawei MatePad 10.4 2022 Nowy Huawei MatePad 10.4 2022 jest wyposażony w ekran FullView 2K o przekątnej 10,4”, magnetyczną klawiaturą oraz wydajną baterię.

W Huawei MatePad 10.4 2022 zastosowano ekran FullView 2K o przekątnej 10,4”. Rozdzielczość wynosi 2000x1200, kontrast 1300:1, a maksymalna jasność to 470 nitów. Współczynnik ekranu do obudowy stanowi 84%, co sprawia, że wyświetlacz wydaje się jeszcze większy. W Huawei MatePad 10.4 2022 wykorzystano ekran potwierdzony dwoma certyfikatami TÜV Rheinland - niską emisją niebieskiego światła i brakiem migotania, które potwierdzają najwyższą jakość sprzętu.Dzięki zastosowaniu nowego pulpitu dostęp do potrzebnych aplikacji jest jeszcze bardziej intuicyjny dla użytkownika. Funkcja App Bubble umożliwia płynne przełączanie między aplikacjami oraz wykonywanymi zadaniami. Natomiast integracja między urządzeniami sprawia, że klawiatura, wyświetlacz czy głośniki tabletu mogą być współdzielone z innymi urządzeniami. Nowy Huawei MatePad 10.4 2022 zapewnia jeszcze lepszą współpracę między telefonem a tabletem, co pozwala na połączenie wyświetlaczy z dwóch różnych urządzeń we wspólne środowisko pracy i to bez dodatkowych kabli. Dzięki temu użytkownik otrzymuje możliwość swobodnego przesyłu plików między urządzeniami oraz automatyczne porządkowanie z zachowaniem prywatności i bezpieczeństwa. Najnowszy Huawei MatePad 10.4 2022 współpracuje z Huawei M-Pencil drugiej generacji, co sprawia, że wprowadzanie danych za pomocą pisma odręcznego jest szybsze i wygodniejsze.Huawei MatePad 10.4 2022 jest dostępny w zestawie z inteligentną, magnetyczną klawiaturą. Tablet wyposażono w baterię o pojemności 7250 mAh, zapewniającą 12 godzin pracy. Huawei MatePad 10.4 2022 obsługuje funkcję SuperCharge o mocy 22,5W, dzięki czemu do pełnego naładowania wystarczą 2,5 godziny, co zapewnia użytkownikom długotrwałą żywotność baterii. W urządzeniu MatePad 10.4 2022 zainstalowano oprogramowanie HarmonyOS 2, pamięć 4 GB RAM oraz 64 lub 128 GB ROM. Port na kartę microSD pozwala rozbudować pamięć aż do 512 GB.Huawei MatePad 10.4 2022 ma lekko zaokrąglone krawędzie i niewiele waży, dzięki czemu tablet wygodnie leży w dłoni, idealnie mieści się również w torbie lub plecaku. Wykonana z aluminium obudowa jest mocna i wytrzymała, co skuteczniej chroni urządzenie przed wstrząsami.Cztery nowoczesne głośniki Harman Kardon zapewniają wysoką jakość dźwięku. Urządzenie posiada również opracowaną przez Huawei autorską technologię redukcji szumów, która pozwala na wytłumienie hałasu, takiego jak pisanie na klawiaturze, zamykanie drzwi, kroki czy drobny szum w trakcie prowadzonych spotkań.W ramach oferty premierowej na huawei.pl, MatePad 10.4 2022 będzie dostępny w zestawie z M-Pencil Package (2. generacji) w cenie 1399 zł.Tablet Huawei MatePad 10.4 2022 dostępny będzie w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sklepach Komputronik, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet i x-kom. Oferta może różnić się w zależności od partnerów, szczegóły dostępne są w sklepach.