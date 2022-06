Huawei Consumer Business Group wprowadza do sprzedaży w Polsce MatePad Paper - tablet z ekranem E Ink. Urządzenie jest już dostępne w przedsprzedaży w zestawie ze słuchawkami FreeBuds 4 oraz 4-miesięczną, bezpłatną subskrypcją Legimi.

Tablet Huawei MatePad Paper Urządzenie jest już dostępne w przedsprzedaży w zestawie ze słuchawkami FreeBuds 4 oraz 4-miesięczną, bezpłatną subskrypcją Legimi.

MatePad Paper to tablet z ekranem E Ink posiadający certyfikat TÜV Rheinland Paper Like Display. Umożliwia użytkownikom komfortowe czytanie i pisanie, zapewniając wrażenie korzystania jak z prawdziwego papieru. Innowacyjna konstrukcja grzbietu sprawia, że urządzenie wygląda jak książka i doskonale leży w dłoni. Tablet posiada zintegrowaną konstrukcję unibody z okładką wykonaną ze skóry wegańskiej. Jej delikatna faktura dodaje urządzeniu wyrafinowanego charakteru, gwarantując jednocześnie gładki, jedwabisty chwyt. Zaprojektowany z myślą o mobilności, Huawei MatePad Paper wyróżnia się smukłą obudową i niewielką wagą (ok. 360 g), co sprawia, że czytanie jest na wyciągnięcie ręki. Huawei MatePad Paper jest wyposażony w 10,3-calowy wyświetlacz Huawei FullView Display, zapewniający przyjazne czytanie dla oczu. Wyświetlacz E Ink przeszedł aż dziesięć profesjonalnych testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland, dzięki czemu otrzymał certyfikat TÜV Rheinland Paper Like Display. Ponadto, w tablecie zastosowano tryb Smart Refresh, który sam dostosowuje częstotliwość odświeżania ekranu do oglądanej treści, zapewniając użytkownikom maksimum komfortu.Huawei MatePad Paper jest wyposażony w pióro Huawei M-Pencil (2. generacji), które obsługuje 4096 poziomów nacisku dla płynnego pisania, przy bardzo niskim, zaledwie 26 ms opóźnieniu. Wrażenie, jakby pisało się na papierze jest zapewnione nie tylko dzięki M-Pencil, ale także charakterystycznemu szelestowi podczas pisania.MatePad Paper odziedziczył wszystkie kluczowe rozwiązania znane z serii MatePad, takie jak podwójne dotknięcie, aby przełączyć narzędzia, automatyczne parowanie Bluetooth i ładowanie magnetyczne, a dodatkowo został wyposażony w szereg nowych funkcji, takich jak Adnotacja i Notatka na podzielonym ekranie. Podsumowując, Huawei MatePad Paper sprawdzi się jako wszechstronne narzędzie do robienia notatek, w każdy możliwy sposób, zaczynając od pisania na klawiaturze, poprzez pismo odręcznie za pomocą M-Pencil (2. generacji), aż po nagrywanie.Huawei MatePad Paper pozwala na bezproblemowe połączenie z innymi urządzeniami Huawei, tworząc Super Device. Gdy użytkownik nadweręży wzrok, czytając na komputerze lub smartfonie, może bezproblemowo przenieść treść na Huawei MatePad Paper, aby cieszyć się wrażeniami przypominającymi czytanie papierowej gazety. Użytkownicy mogą również używać Huawei MatePad Paper jako wirtualnego rozszerzenia obszaru roboczego, umożliwiając bezpośrednie przeciąganie i upuszczanie plików pomiędzy dwoma urządzeniami, bez konieczności korzystania z poczty elektronicznej lub aplikacji innych firm.Huawei MatePad Paper zapewnia doskonałą wydajność. Procesor umożliwia płynne czytanie i pisanie, podczas gdy mocna bateria zapewnia pracę urządzenia, w tym przeglądanie stron internetowych, aż 6 dni bez ładowania, natomiast w trybie czuwania - przez blisko miesiąc. MatePad Paper obsługuje również szybkie odblokowywanie odciskiem palca, chroniąc bezpieczeństwo danych i prywatność użytkowników. Tablet zapewnia również stabilny sygnał sieci i niski poziom zakłóceń. Dodatkowo, urządzenie wyposażono w dwa głośniki o wysokiej rozpiętości, które pomimo smukłej obudowy zapewniają użytkownikom dźwięk najwyższej jakości.MatePad Paper zadebiutuje w Polsce 4 lipca w cenie 2299 zł, natomiast już od 14 czerwca jest już dostępny w przedsprzedaży, w ramach której pierwsi nabywcy otrzymają w prezencie słuchawki FreeBuds 4 oraz 4-miesięczną subskrypcją Legimi – serwisu zapewniającego nielimitowany dostęp do ponad 140 000 ebooków, audiobooków i synchrobooków® w abonamencie.Huawei MatePad Paper dostępny będzie w ofercie premierowej w sklepie internetowym huawei.pl, w Huawei Experience Store w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie oraz w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik oraz w strefie marki na Amazon. Oferta może różnić się w zależności kanału sprzedaży – szczegóły dostępne są u sprzedawców.