Tablet Huawei MatePad 11 2023

Huawei CBG Polska wprowadził na rynek nową edycję swojego tabletu MatePad 11. Wyposażono go w 11-calowy ekran o rozdzielczości 2,5 K z częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Tablet ma minimalityczny design i bezprzewodową klawiaturę HUAWEI Smart Keyboard. Posiada antenę Wi-Fi i działa pod kontrolą systemu operacyjnego HarmonyOS 3.1.

Praca zdalna wygodniejsza niż na laptopie

Wideokonferencje i rozrywka na najwyższym poziomie

Mobilność i wydajność

Funkcjonalny i wielozadaniowy niczym laptop

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Huawei MatePad 11 2023, fot.5 Klawiaturę można użytkować na 2 sposoby: złączoną z etui – wówczas tablet zamieni się w lekki i poręczny notebook, lub odłączoną od etui – np. pracując w fotelu, można postawić tablet na stole i rozsiąść się wygodnie z klawiaturą na kolanach. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Ogromny wybór aplikacji

Dostępność i cena

MatePad 11 wyposażono w 11 calowy wyświetlacz HUAWEI FullView w rozdzielczości 2,5 K (2560×1600) z pokryciem palety barw P3. Maksymalna jasność ekranu to 480 nitów. Częstotliwość odświeżania ekranu to aż do 120 Hz. Ekran tabletu dodatkowo dba o wzrok użytkownika, ograniczając emisję szkodliwego niebieskiego światła oraz eliminując migotanie. Dzięki temu można znacznie dłużej korzystać z urządzenia bez zmęczenia oczu. Skuteczność ochrony potwierdzają certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free przyznane przez TÜV Rheinland.Do tabletu dołączone jest w zestawie etui ochronne oraz bezprzewodowa klawiatura HUAWEI Smart Keyboard. Można ją użytkować na 2 sposoby: złączoną z etui – wówczas tablet zamieni się w lekki i poręczny notebook, lub odłączoną od etui – np. pracując w fotelu, można postawić tablet na stole i rozsiąść się wygodnie z klawiaturą na kolanach. Ponieważ etui umożliwia postawienie tabletu w dowolnym miejscu, w podróży można go używać jako dodatkowego monitora dla laptopa Huawei. W trybie dublowania ekranu można przenieść zawartość ekranu laptopa na tablet i np. wykorzystać MatePad 11 2023 do prac graficznych, a w trybie rozszerzenia można zyskać dodatkową przestrzeń roboczą i pracować na dwóch ekranach jednocześnie.HUAWEI MatePad 11 2023 może się pochwalić czterokanałowym i czterogłośnikowym systemem audio wspartym przez algorytmy Histen 8.1. Ten zestaw zapewnia najlepsze wrażenia dźwiękowe, niezależnie od tego, czy użytkownik ma akurat ochotę na serial komediowy, film sensacyjny czy dokument. W podróży na nowym tablecie Huawei można swobodnie oglądać film z druga osobą, nie przeszkadzając przy tym innym pasażerom, ponieważ dostępne jest jednoczesne połączenie dwóch par słuchawek bezprzewodowych HUAWEI FreeBuds.Wideokonferencja na mieście, lotnisku czy w kawiarni? Z HUAWEI MatePad 11 2023 nie trzeba szukać idealnie cichego miejsca. Opracowana przez Huawei funkcja redukcji szumów, oparta na dwóch mikrofonach i algorytmach sztucznej inteligencji, pozwala w czasie rzeczywistym odfiltrowywać niepożądane częstotliwości, aby zapewnić krystalicznie czyste brzmienie.HUAWEI MatePad 11 2023 zapewnia użytkownikom płynne i stabilne połączenie sieciowe podczas wideokonferencji, nauki czy strumieniowania filmów w wysokiej jakości. A wszystko to dzięki wydajnej antenie i łączności Wi Fi 6. Za wysoki komfort pracy odpowiada procesor Qualcomm® Snapdragon™ 865 wraz z 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na przechowywanie plików. Tablet wyposażono w baterię 7250 mAh, która zapewnia do 12 godzin odtwarzania filmów 1080p lub do 10 godzin przeglądania stron internetowych na jednym ładowaniu. W razie potrzeby urządzenie można szybko podładować dzięki ładowarce o mocy 22,5 W, którą dołączono do zestawu.HUAWEI MatePad 11 2023 działa pod kontrolą systemu operacyjnego HarmonyOS 3.1, który zapewnia funkcjonalność niemal na poziomie laptopa. Sprzęt oferuje m.in. możliwość korzystania z aplikacji biurowych WPS Office w wersji na PC, dzięki czemu na tablecie można wygodnie przygotować prezentację, dokument tekstowy lub arkusz kalkulacyjny. Przy pomocy rysika HUAWEI M-Pencil można tworzyć odręczne notatki i rysunki, a funkcja AI Voice obsługuje konwersję głosu na tekst, aby dać palcom chwilę wytchnienia. W tablecie zainstalowano aplikację Notatki Huawei, która integruje wiele narzędzi typograficznych i umożliwia swobodną edycję oraz sortowanie notatek. Dzięki SuperHub łatwo skopiować treści, a takie funkcje jak App Multiplier i Multi Window sprawiają, że można podzielić ekran i zmultiplikować okna jednej aplikacji. W sumie użytkownik może obsługiwać do 4 zadań jednocześnie, w tym dwa okna kafelkowe i dwa okna pływające, co szczególnie przydaje się podczas porównywania ofert i cen. Można np. edytować e maile podczas czatowania, równolegle oglądać filmy podczas zakupów lub robić notatki podczas czytania.Sercem tabletu jest HUAWEI AppGallery – oficjalny sklep z aplikacjami. Dzięki niemu pobieranie wszystkich ulubionych aplikacji jest proste i intuicyjne: wystarczy wpisać nazwę w wyszukiwarce sklepu, by zainstalować aplikację i móc swobodnie z niej korzystać. Firma stale poprawia komfort korzystania ze swoich urządzeń, rozwijając ekosystem HMS i poszerzając ofertę.Dla użytkowników urządzeń z usługami mobilnymi Huawei przygotowano stronę https://appsonhms.com/pl/, na której znajdują się przydatne praktyczne porady dotyczące wyszukiwania i pobierania ulubionych aplikacji oraz najważniejsze informacje o ekosystemie.Sugerowana cena detaliczna HUAWEI MatePad 11 2023 (w wersji z 128 GB pamięci wewnętrznej i 6 GB pamięci RAM) w zestawie z klawiaturą oraz rysikiem wynosi 2299 zł. Sprzedaż ruszyła 16 października 2023 r., a tablet dostępny jest wyłącznie w sklepie internetowym i salonach operatora sieci Plus. Oferta może ulec zmianie. Szczegóły dostępne są u Sprzedawców.