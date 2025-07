Inwestycje technologiczne priorytetem dla CFO do końca 2025

Pomimo rosnącej niepewności gospodarczej i geopolitycznej, cyfrowa transformacja pozostaje dla dyrektorów finansowych jednym z najważniejszych priorytetów na 2025 rok. Z danych Gartnera wynika, że aż 77 proc. CFO planuje zwiększyć wydatki na technologie, a blisko połowa z nich deklaruje wzrosty budżetowe na poziomie 10 proc. lub wyższym względem 2024 roku. To wyraźny sygnał, że technologia nie jest już traktowana jako element wspierający działalność, ale jako jej istotny, a niejednokrotnie strategiczny czynnik, zdolny nie tylko podnieść efektywność całej organizacji, lecz także umożliwić wzrost w trudnym otoczeniu makroekonomicznym.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie priorytety inwestycyjne mają dyrektorzy finansowi (CFO) na rok 2025

Jak rośnie budżet na technologie – 77% CFO zamierza zwiększyć wydatki, a prawie połowa o co najmniej 10%

Dlaczego chmura obliczeniowa jest kluczowa dla transformacji cyfrowej i modelu kosztowego OPEX

Jak zmienia się rola CFO – od kontrolerów finansów do liderów cyfrowych zmian i partnerów technologicznych

Priorytetowe kierunki

W czasach turbulencji nie szukamy oszczędności w technologii, lecz wręcz przeciwnie – inwestujemy w nią, bo wiemy, że to właśnie ona daje nam przewagę, elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania. Ponadto, zmiana modelu CAPEX na OPEX nie jest tylko księgową wygodą. To realna szansa na zwiększenie elastyczności budżetowej, dostęp do najnowszych rozwiązań bez potrzeby inwestycji z góry i szybszy zwrot z inwestycji. – podkreśla Robert Czarniewski, CFO i Wiceprezes Polcom.

Nowe technologie mają dawać konkretne efekty

Nie chodzi już tylko o obronę przed cyberzagrożeniami – chodzi o budowanie zaufania do innowacji i systemów, które stanowią podstawę funkcjonowania nowoczesnej firmy – wskazuje Robert Czarniewski.

Przedstawiciele Gartnera zwracają uwagę, że CFO konsekwentnie przesuwają ciężar inwestycji z tradycyjnych obszarów IT na rozwiązania o wysokim potencjale transformacyjnym, takie jak sztuczna inteligencja – zarówno ta tradycyjna, jak i generatywna – zaawansowana automatyzacja, inteligentna analityka danych oraz nowoczesne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji.Coraz większe znaczenie w tym procesie ma również chmura obliczeniowa, której adaptacja nie tylko przyspiesza wdrażanie nowych rozwiązań, ale także wspiera model finansowy oparty na kosztach operacyjnych (OPEX), co z punktu widzenia dyrektora finansowego ma ogromne znaczenie.Gartner podkreśla, że kluczowym celem tych inwestycji jest usprawnienie procesu decyzyjnego na poziomie strategicznym, poprawa skalowalności produktów i usług, wzrost produktywności oraz lepsza kontrola kosztowa. Dodatkowo, coraz więcej organizacji wskazuje na cyberbezpieczeństwo jako jeden z głównych motywatorów inwestycyjnych.Zmienia się także sama rola CFO. Z osoby odpowiedzialnej za rachunkowość i zgodność z przepisami, przekształca się on w lidera zmian organizacyjnych i partnera technologicznego dla kadry zarządzającej. Gartner zauważa, że w wielu firmach to właśnie dyrektorzy finansowi współtworzą dziś mapy drogowe transformacji cyfrowej i uczestniczą w wyborze platform, narzędzi i strategii wdrożeń. W tym kontekście technologia przestaje być postrzegana jako domena działu IT, a staje się polem działania całej organizacji, ze szczególnym udziałem działów finansowych.Warto też zauważyć, że dane Gartnera są zgodne z szerszym trendem globalnym, w którym technologia traktowana jest nie jako koszt, ale jako inwestycja w odporność i zdolność przetrwania firmy. Technologia to dziś nie tylko instrument wspierający strategię – to jej główny motor.