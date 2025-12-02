eGospodarka.pl
Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia zakończona. Duża zmiana dla podróżnych

2025-12-02

Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia zakończona. Duża zmiana dla podróżnych

Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia zakończona

Po latach intensywnych prac Warszawa Zachodnia wkroczyła w nową erę. Największy węzeł kolejowy w kraju został oficjalnie oddany do użytkowania pasażerom. Inwestycja zrealizowana przez Budimex i partnerów obejmuje nowoczesne perony, imponujące przejście podziemne oraz ekologiczne rozwiązania energetyczne. To projekt, który na lata ma zmienić sposób podróżowania przez stolicę.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie elementy nowej infrastruktury udostępniono pasażerom na stacji Warszawa Zachodnia?
  • Ilu podróżnych i pociągów obsługuje dziennie największy węzeł kolejowy w Polsce?
  • Jakie nowoczesne i ekologiczne rozwiązania zastosowano w ramach inwestycji?
  • Ile kosztowała modernizacja i z jakich środków była finansowana?


Warszawa Zachodnia, największy węzeł kolejowy w kraju, po kompleksowej modernizacji zyskała zupełnie nowe oblicze. Każdego dnia stacja obsługuje nawet 60 tysięcy pasażerów i prawie 1400 pociągów. Łączna długość nowego układu torowego to ponad 35 kilometrów, wyposażonych w 137 rozjazdów i setki elementów sterowania ruchem kolejowym – od 191 semaforów po niemal 580 wyświetlaczy informacyjnych.
Warszawa Zachodnia po kompleksowej modernizacji zyskała nowe oblicze
fot. mat. prasowe

Warszawa Zachodnia po kompleksowej modernizacji zyskała nowe oblicze

Wartość całej inwestycji realizowanej dla PKP PLK wyniosła 2,7 miliardy złotych

Kluczowym elementem modernizacji stał się nowy poziom -1, czyli przejście podziemne o szerokości 63 metrów. To przestrzeń tak obszerna, że zmieściłby się w niej samolot Boeing 737. Codziennie nad jego powstaniem pracowało średnio 600 osób i 160 jednostek sprzętowych, a w najbardziej intensywnych momentach ponad 700 pracowników i 250 maszyn. Do budowy wykorzystano blisko 92 tysiące metrów sześciennych betonu oraz 11,5 tysiąca ton stali zbrojeniowej.

Budowa stacji Warszawa Zachodnia została zrealizowana jako jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat, wzmacniająca system transportowy kraju oraz podnosząca bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Projekt zrealizowany przez polskiego wykonawcę oparto na krajowym zapleczu technicznym, kapitale i doświadczeniu specjalistów, a jego realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu inżynierów, brygad wykonawczych i projektantów. Inwestycja przyczyniła się również do rozwoju lokalnych firm oraz budowania kompetencji przyszłości.

Warszawa Zachodnia po modernizacji to nie tylko stacja kolejowa, ale wielofunkcyjny, nowoczesny węzeł komunikacyjny i usługowy. Projekt zrealizowany przez Budimex wraz z Mostostalem Kraków i partnerami zapewnił podróżnym obiekt bezpieczny, funkcjonalny i komfortowy, spełniający standardy XXI wieku.

Warszawa Zachodnia po modernizacji staje się nie tylko wizytówką współczesnej Warszawy, ale i jedną z najbardziej zaawansowanych technicznie stacji kolejowych w regionie. Wartość całej inwestycji realizowanej dla PKP PLK wyniosła 2,7 miliardy złotych i została współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF).

Nowa infrastruktura to dziewięć nowoczesnych peronów, w pełni dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Każdy z nich został połączony z tunelem pasażerskim za pomocą wind i schodów ruchomych, co ułatwia poruszanie się pasażerom z rowerami czy wózkami. Łączna powierzchnia peronów wynosi aż 35 tysięcy m². Obok peronów powstał także nowy budynek dworcowy z przestronną halą główną oraz nowoczesne przejście handlowo-usługowe, w którym pojawią się sklepy i restauracje.

Inwestycja została zaprojektowana w duchu zrównoważonego rozwoju. Dworzec wyposażono w instalację fotowoltaiczną o łącznej powierzchni ponad 8 tysięcy m², dzięki czemu obiekt samodzielnie pokrywa około 30% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną. W otoczeniu dworca posadzono też blisko 100 drzew i ponad 4 tysiące krzewów, podkreślając ekologiczny wymiar inwestycji.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina

Warszawa Zachodnia, Warszawa, transport kolejowy, nowe inwestycje, kolej, dworzec kolejowy

