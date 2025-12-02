Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia zakończona. Duża zmiana dla podróżnych
2025-12-02 00:10
Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia zakończona © fot. mat. prasowe
Po latach intensywnych prac Warszawa Zachodnia wkroczyła w nową erę. Największy węzeł kolejowy w kraju został oficjalnie oddany do użytkowania pasażerom. Inwestycja zrealizowana przez Budimex i partnerów obejmuje nowoczesne perony, imponujące przejście podziemne oraz ekologiczne rozwiązania energetyczne. To projekt, który na lata ma zmienić sposób podróżowania przez stolicę.
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie elementy nowej infrastruktury udostępniono pasażerom na stacji Warszawa Zachodnia?
- Ilu podróżnych i pociągów obsługuje dziennie największy węzeł kolejowy w Polsce?
- Jakie nowoczesne i ekologiczne rozwiązania zastosowano w ramach inwestycji?
- Ile kosztowała modernizacja i z jakich środków była finansowana?
Warszawa Zachodnia, największy węzeł kolejowy w kraju, po kompleksowej modernizacji zyskała zupełnie nowe oblicze. Każdego dnia stacja obsługuje nawet 60 tysięcy pasażerów i prawie 1400 pociągów. Łączna długość nowego układu torowego to ponad 35 kilometrów, wyposażonych w 137 rozjazdów i setki elementów sterowania ruchem kolejowym – od 191 semaforów po niemal 580 wyświetlaczy informacyjnych.
fot. mat. prasowe
Warszawa Zachodnia po kompleksowej modernizacji zyskała nowe oblicze
Kluczowym elementem modernizacji stał się nowy poziom -1, czyli przejście podziemne o szerokości 63 metrów. To przestrzeń tak obszerna, że zmieściłby się w niej samolot Boeing 737. Codziennie nad jego powstaniem pracowało średnio 600 osób i 160 jednostek sprzętowych, a w najbardziej intensywnych momentach ponad 700 pracowników i 250 maszyn. Do budowy wykorzystano blisko 92 tysiące metrów sześciennych betonu oraz 11,5 tysiąca ton stali zbrojeniowej.
Budowa stacji Warszawa Zachodnia została zrealizowana jako jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat, wzmacniająca system transportowy kraju oraz podnosząca bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Projekt zrealizowany przez polskiego wykonawcę oparto na krajowym zapleczu technicznym, kapitale i doświadczeniu specjalistów, a jego realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu inżynierów, brygad wykonawczych i projektantów. Inwestycja przyczyniła się również do rozwoju lokalnych firm oraz budowania kompetencji przyszłości.
Warszawa Zachodnia po modernizacji to nie tylko stacja kolejowa, ale wielofunkcyjny, nowoczesny węzeł komunikacyjny i usługowy. Projekt zrealizowany przez Budimex wraz z Mostostalem Kraków i partnerami zapewnił podróżnym obiekt bezpieczny, funkcjonalny i komfortowy, spełniający standardy XXI wieku.
Warszawa Zachodnia po modernizacji staje się nie tylko wizytówką współczesnej Warszawy, ale i jedną z najbardziej zaawansowanych technicznie stacji kolejowych w regionie. Wartość całej inwestycji realizowanej dla PKP PLK wyniosła 2,7 miliardy złotych i została współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF).
Nowa infrastruktura to dziewięć nowoczesnych peronów, w pełni dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Każdy z nich został połączony z tunelem pasażerskim za pomocą wind i schodów ruchomych, co ułatwia poruszanie się pasażerom z rowerami czy wózkami. Łączna powierzchnia peronów wynosi aż 35 tysięcy m². Obok peronów powstał także nowy budynek dworcowy z przestronną halą główną oraz nowoczesne przejście handlowo-usługowe, w którym pojawią się sklepy i restauracje.
Inwestycja została zaprojektowana w duchu zrównoważonego rozwoju. Dworzec wyposażono w instalację fotowoltaiczną o łącznej powierzchni ponad 8 tysięcy m², dzięki czemu obiekt samodzielnie pokrywa około 30% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną. W otoczeniu dworca posadzono też blisko 100 drzew i ponad 4 tysiące krzewów, podkreślając ekologiczny wymiar inwestycji.
