Samsung Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G - inteligentne smartfony z AI dla każdego

Samsung wprowadza na rynek dwa nowe smartfony z serii Galaxy A – Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G, które łączą zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, ulepszony aparat 50 MP oraz długoterminowe wsparcie techniczne. Dzięki pakietowi Awesome Intelligence, użytkownicy zyskają narzędzia ułatwiające codzienne zadania, takie jak transkrypcja głosu, edycja zdjęć czy intuicyjne sterowanie urządzeniem. Oba modele oferują również wyświetlacz Super AMOLED+, baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem oraz certyfikat IP68. To propozycja dla tych, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań w przystępnej cenie. Sprawdź, co jeszcze kryje się pod obudową tych smartfonów.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie funkcje sztucznej inteligencji oferują Galaxy A57 5G i A37 5G w ramach pakietu Awesome Intelligence.

Jakie ulepszenia wprowadzono w aparacie, w tym Nightography, Automatyczne przycinanie i rozpoznawanie obiektów.

Jakie są kluczowe cechy wydajnościowe i designu nowych modeli, w tym bateria 5000 mAh i wyświetlacz Super AMOLED+.

Jakie zabezpieczenia i funkcje prywatności zapewniają nowe Galaxy A, w tym Knox Vault i Privacy Alerts.

Kiedy i w jakich kolorach smartfony będą dostępne w Polsce.

Galaxy A37 5G w kolorze Awesome Lilac zachwyca subtelnym odcieniem i potrójnym aparatem. Urządzenie oferuje funkcje Awesome Intelligence, takie jak transkrypcja głosu i Wybór AI, ułatwiające codzienne zadania.

Awesome Intelligence – sztuczna inteligencja w codziennym użytkowaniu

Transkrypcja głosu – szybkie tłumaczenie i zamienianie nagrań oraz wiadomości głosowych na tekst, co jest przydatne podczas spotkań, wykładów czy rozmów.

– szybkie tłumaczenie i zamienianie nagrań oraz wiadomości głosowych na tekst, co jest przydatne podczas spotkań, wykładów czy rozmów. Wybór AI – łatwe zaznaczanie tekstu i tworzenie treści, a także przenoszenie obrazów między aplikacjami.

– łatwe zaznaczanie tekstu i tworzenie treści, a także przenoszenie obrazów między aplikacjami. Gumka do usuwania obiektów – usuwanie niechcianych elementów ze zdjęć, takich jak przechodnie w tle.

– usuwanie niechcianych elementów ze zdjęć, takich jak przechodnie w tle. Najlepsza mina (w modelu Galaxy A57 5G) – uchwycenie idealnych zdjęć grupowych dzięki obsłudze większej liczby zdjęć i trybu zdjęć seryjnych.

(w modelu Galaxy A57 5G) – uchwycenie idealnych zdjęć grupowych dzięki obsłudze większej liczby zdjęć i trybu zdjęć seryjnych. Automatyczne przycinanie (w modelu Galaxy A57 5G) – upraszcza edycję filmów.

(w modelu Galaxy A57 5G) – upraszcza edycję filmów. Filtry i Sugestie dotyczące edytowania - pomagają szybko dopracować i udostępnić zdjęcia.

- pomagają szybko dopracować i udostępnić zdjęcia. Circle to Search with Google – umożliwia teraz rozpoznawanie wielu obiektów jednocześnie na jednym obrazie i eksplorowanie ich w ramach jednego wyszukiwania.

Nowy poziom fotografii mobilnej

Wydajność i design

Długoterminowe wsparcie i bezpieczeństwo

Dostępność i kolory

Samsung Galaxy A57 5G - parametry techniczne:

Aparat: szerokokątny 50 MP (główny), ultraszerokokątny 12 MP, makro 5 MP, przedni 12 MP

szerokokątny 50 MP (główny), ultraszerokokątny 12 MP, makro 5 MP, przedni 12 MP Bateria: 5000 mAh, Super Fast Charging 2.0

6,7" FHD+ (Rozmiar przekątnej ekranu wynosi 6,7″ w pełnym prostokącie i 6,6″ po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu zaokrąglenia narożników i wycięcia na obiektyw aparatu), Super AMOLED+, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, Vision Booster

6,7” FHD+ (Rozmiar przekątnej ekranu wynosi 6,7″ w pełnym prostokącie i 6,6″ po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu zaokrąglenia narożników i wycięcia na obiektyw aparatu), Super AMOLED+, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, Vision Booster Wymiary i waga: 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 179 g

161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 179 g Pamięć operacyjna i plikowa: 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB, 12+512 GB

8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB, 12+512 GB System operacyjny: Android 16, One UI 8.5

Android 16, One UI 8.5 Certyfikat wodo- i pyłoszczelności: IP68

Samsung Galaxy A37 5G - parametry techniczne:

Aparat: szerokokątny 50 MP (główny), ultraszerokokątny 8 MP, makro 5 MP, przedni 12 MP

szerokokątny 50 MP (główny), ultraszerokokątny 8 MP, makro 5 MP, przedni 12 MP Bateria: 5000 mAh

6,7" FHD+ (Rozmiar przekątnej ekranu wynosi 6,7″ w pełnym prostokącie i 6,5″ po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu zaokrąglenia narożników i wycięcia na obiektyw aparatu), Super AMOLED, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, Vision Booster

6,7” FHD+ (Rozmiar przekątnej ekranu wynosi 6,7″ w pełnym prostokącie i 6,5″ po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu zaokrąglenia narożników i wycięcia na obiektyw aparatu), Super AMOLED, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, Vision Booster Wymiary i waga: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm, 196 g

162,9 x 78,2 x 7,4 mm, 196 g Pamięć operacyjna i plikowa: 6+128 GB, 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB

6+128 GB, 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB System operacyjny: Android 16, One UI 8.5

Android 16, One UI 8.5 Certyfikat wodo- i pyłoszczelności: IP68

Nowe smartfony Samsunga oferują pakiet, który ułatwia codzienne zadania i otwiera nowe możliwości twórcze. Dzięki interfejsowi One UI 8.5 użytkownicy mogą korzystać z funkcji takich jak:Dodatkowo, smartfony wyposażono w agentów AI, takich jak(konwersacyjny agent urządzenia pozwalający intuicyjnie sterować ustawieniami i funkcjami Galaxy w języku naturalnym) i(obsługuje złożone zadania w natywnych aplikacjach Galaxy oraz wybranych aplikacjach firm trzecich, zapewniając szybsze i bardziej intuicyjne interakcje), którzy ułatwiają sterowanie urządzeniem i upraszczają codzienne zadania.Samsung Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G oferują ulepszony aparat, który zapewnia jaśniejsze i wyraźniejsze obrazy. Głównyoraz funkcjapozwalają na robienie zdjęć i nagrywanie wideo nawet przy słabym oświetleniu.w modelu Galaxy A57 5G zapewnia bogaty kontrast i zrównoważone kolory, a szybsza prędkość migawki pozwala uchwycić ulotne chwile.Dostępne w obydwu modelach funkcje AI, takie jak rozpoznawanie obiektów i optymalizacja sceny, pomagają w tworzeniu lepszych zdjęć. Obiektyw ultraszerokokątny obejmuje więcej elementów w zdjęciach grupowych i krajobrazach, a aparat makro 5 MP pozwala uchwycić drobne szczegóły z bliska.Galaxy A57 5G wyróżnia się smukłym designem i wysoką wydajnością. Urządzenie wyposażono w, która zapewnia energię nawet na dwa dni. Dzięki technologiibateria ładuje się do 60% w około 30 minut. Wyświetlaczzapewnia wyraźny obraz zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.Oba modele posiadają, co oznacza ochronę przed wodą i pyłem.Samsung zapewnia użytkownikom dosystemu Android i One UI oraz do sześciu lat aktualizacji bezpieczeństwa. Dzięki funkcjom takim jakużytkownicy mogą cieszyć się kompleksową ochroną swoich danych.Nowe smartfony będą dostępne w Polsce od. Galaxy A57 5G będzie oferowany w kolorach: Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue i Awesome Lilac, natomiast Galaxy A37 5G w kolorach: Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen i Awesome White.