Samsung Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G - inteligentne smartfony z AI dla każdego
2026-03-26 10:03
Samsung Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G - inteligentne smartfony dla każdego
Przeczytaj także: Samsung Galaxy S26 - specyfikacja, cena i funkcje AI. Co oferuje nowa seria?
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie funkcje sztucznej inteligencji oferują Galaxy A57 5G i A37 5G w ramach pakietu Awesome Intelligence.
- Jakie ulepszenia wprowadzono w aparacie, w tym Nightography, Automatyczne przycinanie i rozpoznawanie obiektów.
- Jakie są kluczowe cechy wydajnościowe i designu nowych modeli, w tym bateria 5000 mAh i wyświetlacz Super AMOLED+.
- Jakie zabezpieczenia i funkcje prywatności zapewniają nowe Galaxy A, w tym Knox Vault i Privacy Alerts.
- Kiedy i w jakich kolorach smartfony będą dostępne w Polsce.
Awesome Intelligence – sztuczna inteligencja w codziennym użytkowaniu
Nowe smartfony Samsunga oferują pakiet Awesome Intelligence, który ułatwia codzienne zadania i otwiera nowe możliwości twórcze. Dzięki interfejsowi One UI 8.5 użytkownicy mogą korzystać z funkcji takich jak:
- Transkrypcja głosu – szybkie tłumaczenie i zamienianie nagrań oraz wiadomości głosowych na tekst, co jest przydatne podczas spotkań, wykładów czy rozmów.
- Wybór AI – łatwe zaznaczanie tekstu i tworzenie treści, a także przenoszenie obrazów między aplikacjami.
- Gumka do usuwania obiektów – usuwanie niechcianych elementów ze zdjęć, takich jak przechodnie w tle.
- Najlepsza mina (w modelu Galaxy A57 5G) – uchwycenie idealnych zdjęć grupowych dzięki obsłudze większej liczby zdjęć i trybu zdjęć seryjnych.
- Automatyczne przycinanie (w modelu Galaxy A57 5G) – upraszcza edycję filmów.
- Filtry i Sugestie dotyczące edytowania - pomagają szybko dopracować i udostępnić zdjęcia.
- Circle to Search with Google – umożliwia teraz rozpoznawanie wielu obiektów jednocześnie na jednym obrazie i eksplorowanie ich w ramach jednego wyszukiwania.
Dodatkowo, smartfony wyposażono w agentów AI, takich jak Bixby (konwersacyjny agent urządzenia pozwalający intuicyjnie sterować ustawieniami i funkcjami Galaxy w języku naturalnym) i Gemini (obsługuje złożone zadania w natywnych aplikacjach Galaxy oraz wybranych aplikacjach firm trzecich, zapewniając szybsze i bardziej intuicyjne interakcje), którzy ułatwiają sterowanie urządzeniem i upraszczają codzienne zadania.
Samsung Galaxy A57 5G – profil i smukły design
Nowy poziom fotografii mobilnej
Samsung Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G oferują ulepszony aparat, który zapewnia jaśniejsze i wyraźniejsze obrazy. Główny aparat o rozdzielczości 50 MP oraz funkcja Nightography pozwalają na robienie zdjęć i nagrywanie wideo nawet przy słabym oświetleniu.
Wideo HDR w modelu Galaxy A57 5G zapewnia bogaty kontrast i zrównoważone kolory, a szybsza prędkość migawki pozwala uchwycić ulotne chwile.
Dostępne w obydwu modelach funkcje AI, takie jak rozpoznawanie obiektów i optymalizacja sceny, pomagają w tworzeniu lepszych zdjęć. Obiektyw ultraszerokokątny obejmuje więcej elementów w zdjęciach grupowych i krajobrazach, a aparat makro 5 MP pozwala uchwycić drobne szczegóły z bliska.
Wydajność i design
Galaxy A57 5G wyróżnia się smukłym designem i wysoką wydajnością. Urządzenie wyposażono w baterię o pojemności 5000 mAh, która zapewnia energię nawet na dwa dni. Dzięki technologii Super Fast Charging 2.0 bateria ładuje się do 60% w około 30 minut. Wyświetlacz Super AMOLED+ z Vision Booster zapewnia wyraźny obraz zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
Oba modele posiadają certyfikat IP68, co oznacza ochronę przed wodą i pyłem.
Długoterminowe wsparcie i bezpieczeństwo
Samsung zapewnia użytkownikom do sześciu generacji aktualizacji systemu Android i One UI oraz do sześciu lat aktualizacji bezpieczeństwa. Dzięki funkcjom takim jak Knox Vault i Privacy Alerts użytkownicy mogą cieszyć się kompleksową ochroną swoich danych.
Dostępność i kolory
Nowe smartfony będą dostępne w Polsce od 10 kwietnia 2026 roku. Galaxy A57 5G będzie oferowany w kolorach: Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue i Awesome Lilac, natomiast Galaxy A37 5G w kolorach: Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen i Awesome White.
Samsung Galaxy A57 5G - parametry techniczne:
- Aparat: szerokokątny 50 MP (główny), ultraszerokokątny 12 MP, makro 5 MP, przedni 12 MP
- Bateria: 5000 mAh, Super Fast Charging 2.0
- Wyświetlacz: 6,7” FHD+ (Rozmiar przekątnej ekranu wynosi 6,7″ w pełnym prostokącie i 6,6″ po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu zaokrąglenia narożników i wycięcia na obiektyw aparatu), Super AMOLED+, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, Vision Booster
- Wymiary i waga: 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 179 g
- Pamięć operacyjna i plikowa: 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB, 12+512 GB
- System operacyjny: Android 16, One UI 8.5
- Certyfikat wodo- i pyłoszczelności: IP68
Samsung Galaxy A37 5G - parametry techniczne:
- Aparat: szerokokątny 50 MP (główny), ultraszerokokątny 8 MP, makro 5 MP, przedni 12 MP
- Bateria: 5000 mAh
- Wyświetlacz: 6,7” FHD+ (Rozmiar przekątnej ekranu wynosi 6,7″ w pełnym prostokącie i 6,5″ po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu zaokrąglenia narożników i wycięcia na obiektyw aparatu), Super AMOLED, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, Vision Booster
- Wymiary i waga: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm, 196 g
- Pamięć operacyjna i plikowa: 6+128 GB, 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB
- System operacyjny: Android 16, One UI 8.5
- Certyfikat wodo- i pyłoszczelności: IP68
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
