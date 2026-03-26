Samsung Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G - inteligentne smartfony z AI dla każdego

2026-03-26 10:03

Samsung Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G - inteligentne smartfony dla każdego © fot. mat. prasowe

Samsung wprowadza na rynek dwa nowe smartfony z serii Galaxy A – Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G, które łączą zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, ulepszony aparat 50 MP oraz długoterminowe wsparcie techniczne. Dzięki pakietowi Awesome Intelligence, użytkownicy zyskają narzędzia ułatwiające codzienne zadania, takie jak transkrypcja głosu, edycja zdjęć czy intuicyjne sterowanie urządzeniem. Oba modele oferują również wyświetlacz Super AMOLED+, baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem oraz certyfikat IP68. To propozycja dla tych, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań w przystępnej cenie. Sprawdź, co jeszcze kryje się pod obudową tych smartfonów.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie funkcje sztucznej inteligencji oferują Galaxy A57 5G i A37 5G w ramach pakietu Awesome Intelligence.
  • Jakie ulepszenia wprowadzono w aparacie, w tym Nightography, Automatyczne przycinanie i rozpoznawanie obiektów.
  • Jakie są kluczowe cechy wydajnościowe i designu nowych modeli, w tym bateria 5000 mAh i wyświetlacz Super AMOLED+.
  • Jakie zabezpieczenia i funkcje prywatności zapewniają nowe Galaxy A, w tym Knox Vault i Privacy Alerts.
  • Kiedy i w jakich kolorach smartfony będą dostępne w Polsce.

Samsung Galaxy A37 5G w kolorze Awesome Lilac
Samsung Galaxy A37 5G w kolorze Awesome Lilac

Galaxy A37 5G w kolorze Awesome Lilac zachwyca subtelnym odcieniem i potrójnym aparatem. Urządzenie oferuje funkcje Awesome Intelligence, takie jak transkrypcja głosu i Wybór AI, ułatwiające codzienne zadania.

Awesome Intelligence – sztuczna inteligencja w codziennym użytkowaniu


Nowe smartfony Samsunga oferują pakiet Awesome Intelligence, który ułatwia codzienne zadania i otwiera nowe możliwości twórcze. Dzięki interfejsowi One UI 8.5 użytkownicy mogą korzystać z funkcji takich jak:
  • Transkrypcja głosu – szybkie tłumaczenie i zamienianie nagrań oraz wiadomości głosowych na tekst, co jest przydatne podczas spotkań, wykładów czy rozmów.
  • Wybór AI – łatwe zaznaczanie tekstu i tworzenie treści, a także przenoszenie obrazów między aplikacjami.
  • Gumka do usuwania obiektów – usuwanie niechcianych elementów ze zdjęć, takich jak przechodnie w tle.
  • Najlepsza mina (w modelu Galaxy A57 5G) – uchwycenie idealnych zdjęć grupowych dzięki obsłudze większej liczby zdjęć i trybu zdjęć seryjnych.
  • Automatyczne przycinanie (w modelu Galaxy A57 5G) – upraszcza edycję filmów.
  • Filtry i Sugestie dotyczące edytowania - pomagają szybko dopracować i udostępnić zdjęcia.
  • Circle to Search with Google – umożliwia teraz rozpoznawanie wielu obiektów jednocześnie na jednym obrazie i eksplorowanie ich w ramach jednego wyszukiwania.

Samsung Galaxy A37 5G w kolorze Awesome Graygreen
Samsung Galaxy A37 5G w kolorze Awesome Graygreen

Galaxy A37 5G w kolorze Awesome Graygreen zachwyca subtelnym odcieniem i potrójnym aparatem. Urządzenie oferuje funkcje Awesome Intelligence, takie jak transkrypcja głosu i Wybór AI, ułatwiające codzienne zadania.

Dodatkowo, smartfony wyposażono w agentów AI, takich jak Bixby (konwersacyjny agent urządzenia pozwalający intuicyjnie sterować ustawieniami i funkcjami Galaxy w języku naturalnym) i Gemini (obsługuje złożone zadania w natywnych aplikacjach Galaxy oraz wybranych aplikacjach firm trzecich, zapewniając szybsze i bardziej intuicyjne interakcje), którzy ułatwiają sterowanie urządzeniem i upraszczają codzienne zadania.
Samsung Galaxy A57 5G – profil i smukły design
Samsung Galaxy A57 5G – profil i smukły design

Samsung Galaxy A57 5G w kolorze Awesome Lilac zachwyca smukłym profilem i nowoczesnym wykończeniem. Urządzenie łączy elegancję z funkcjonalnością, oferując wygodne trzymanie w dłoni. Dzięki zaokrąglonym krawędziom i cienkiej konstrukcji, telefon jest zarówno stylowy, jak i praktyczny.

Nowy poziom fotografii mobilnej


Samsung Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G oferują ulepszony aparat, który zapewnia jaśniejsze i wyraźniejsze obrazy. Główny aparat o rozdzielczości 50 MP oraz funkcja Nightography pozwalają na robienie zdjęć i nagrywanie wideo nawet przy słabym oświetleniu.

Wideo HDR w modelu Galaxy A57 5G zapewnia bogaty kontrast i zrównoważone kolory, a szybsza prędkość migawki pozwala uchwycić ulotne chwile.

Dostępne w obydwu modelach funkcje AI, takie jak rozpoznawanie obiektów i optymalizacja sceny, pomagają w tworzeniu lepszych zdjęć. Obiektyw ultraszerokokątny obejmuje więcej elementów w zdjęciach grupowych i krajobrazach, a aparat makro 5 MP pozwala uchwycić drobne szczegóły z bliska.
Samsung Galaxy A37 5G – profil w kolorze Awesome Lavender
Samsung Galaxy A37 5G – profil w kolorze Awesome Lavender

Samsung Galaxy A37 5G w kolorze Awesome Lavender prezentuje smukły, nowoczesny design. Cienka obudowa i zaokrąglone krawędzie zapewniają komfortowe trzymanie. Urządzenie łączy elegancję z funkcjonalnością, idealne dla użytkowników ceniących styl i wygodę.

Wydajność i design


Galaxy A57 5G wyróżnia się smukłym designem i wysoką wydajnością. Urządzenie wyposażono w baterię o pojemności 5000 mAh, która zapewnia energię nawet na dwa dni. Dzięki technologii Super Fast Charging 2.0 bateria ładuje się do 60% w około 30 minut. Wyświetlacz Super AMOLED+ z Vision Booster zapewnia wyraźny obraz zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Oba modele posiadają certyfikat IP68, co oznacza ochronę przed wodą i pyłem.
Samsung Galaxy A57 5G w kolorze Awesome Icyblue
Samsung Galaxy A57 5G w kolorze Awesome Icyblue

Galaxy A57 5G w kolorze Awesome Icyblue łączy styl z funkcjonalnością. Potrójny aparat i smukła obudowa gwarantują doskonałe zdjęcia oraz komfort użytkowania. Idealny dla osób ceniących nowoczesny design i zaawansowane technologie.

Długoterminowe wsparcie i bezpieczeństwo


Samsung zapewnia użytkownikom do sześciu generacji aktualizacji systemu Android i One UI oraz do sześciu lat aktualizacji bezpieczeństwa. Dzięki funkcjom takim jak Knox Vault i Privacy Alerts użytkownicy mogą cieszyć się kompleksową ochroną swoich danych.

Dostępność i kolory


Nowe smartfony będą dostępne w Polsce od 10 kwietnia 2026 roku. Galaxy A57 5G będzie oferowany w kolorach: Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue i Awesome Lilac, natomiast Galaxy A37 5G w kolorach: Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen i Awesome White.
Samsung Galaxy A37 5G w kolorze Awesome Lavender
Samsung Galaxy A37 5G w kolorze Awesome Lavender

Galaxy A37 5G w kolorze Awesome Lavender prezentuje potrójny aparat i smukłą obudowę. Urządzenie oferuje zaawansowane funkcje AI, takie jak Nightography i Gumka do usuwania obiektów, zapewniając doskonałe zdjęcia w każdych warunkach.

Samsung Galaxy A57 5G - parametry techniczne:


  • Aparat: szerokokątny 50 MP (główny), ultraszerokokątny 12 MP, makro 5 MP, przedni 12 MP
  • Bateria: 5000 mAh, Super Fast Charging 2.0
  • Wyświetlacz: 6,7” FHD+ (Rozmiar przekątnej ekranu wynosi 6,7″ w pełnym prostokącie i 6,6″ po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu zaokrąglenia narożników i wycięcia na obiektyw aparatu), Super AMOLED+, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, Vision Booster
  • Wymiary i waga: 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 179 g
  • Pamięć operacyjna i plikowa: 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB, 12+512 GB
  • System operacyjny: Android 16, One UI 8.5
  • Certyfikat wodo- i pyłoszczelności: IP68

Samsung Galaxy A57 5G w kolorze Awesome Gray
Samsung Galaxy A57 5G w kolorze Awesome Gray

Galaxy A57 5G w kolorze Awesome Gray prezentuje potrójny aparat z główną matrycą 50 MP. Smukła obudowa i charakterystyczne umieszczenie obiektywów podkreślają nowoczesny design. Urządzenie zapewnia zaawansowane funkcje fotograficzne i wysoką wydajność.

Samsung Galaxy A37 5G - parametry techniczne:


  • Aparat: szerokokątny 50 MP (główny), ultraszerokokątny 8 MP, makro 5 MP, przedni 12 MP
  • Bateria: 5000 mAh
  • Wyświetlacz: 6,7” FHD+ (Rozmiar przekątnej ekranu wynosi 6,7″ w pełnym prostokącie i 6,5″ po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu zaokrąglenia narożników i wycięcia na obiektyw aparatu), Super AMOLED, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, Vision Booster
  • Wymiary i waga: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm, 196 g
  • Pamięć operacyjna i plikowa: 6+128 GB, 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB
  • System operacyjny: Android 16, One UI 8.5
  • Certyfikat wodo- i pyłoszczelności: IP68

Samsung Galaxy A37 5G w kolorze Awesome White
Samsung Galaxy A37 5G w kolorze Awesome White

Galaxy A37 5G w kolorze Awesome White łączy minimalistyczny design z funkcjonalnością. Potrójny aparat i smukła obudowa gwarantują doskonałe zdjęcia oraz komfort użytkowania. Idealny dla osób ceniących nowoczesny styl.

