Najcieńszy w historii. Nowy laptop Razer Blade 16 2026 już na rynku
2026-03-26 00:28
Laptop Razer Blade 16 2026
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie podzespoły i technologie napędzają nowego Razer Blade 16?
- Co wyróżnia ekran OLED 240 Hz i możliwości graficzne laptopa?
- Jak producent połączył wysoką wydajność z ultracienką konstrukcją?
- Jakie są kluczowe funkcje AI, czas pracy na baterii i możliwości łączności?
Mobilna wydajność na wyższym biegu
Laptop wykorzystuje procesor Intel Core Ultra 9 386H, oferujący 16 rdzeni i taktowanie do 4,9 GHz w trybie turbo. Zintegrowany układ NPU zapewnia moc obliczeniową do 50 TOPS w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją, takich jak generowanie grafiki, tłumaczenia czy wsparcie pracy kreatywnej.
Najbardziej smukły model w historii Razer
Urządzenie może być wyposażone maksymalnie w 64 GB pamięci LPDDR5X o taktowaniu 9600 MHz, co przekłada się na wysoką przepustowość w zastosowaniach wymagających dużych zasobów, w tym w pracy z narzędziami kreatywnymi i aplikacjami AI.
Za przetwarzanie grafiki odpowiadają układy NVIDIA GeForce RTX serii 50 oparte na architekturze Blackwell. Wspierają one m.in. technologię DLSS 4, która odpowiada za poprawę wydajności i generowanie obrazu.
Aby utrzymać stabilną pracę podzespołów w cienkiej obudowie, zastosowano system chłodzenia z komorą parową, cienkimi radiatorami oraz dwoma wentylatorami. Laptop współpracuje także z funkcją Razer HyperBoost i dedykowaną podstawką chłodzącą, co pozwala zwiększyć moc układu graficznego do 175W TGP.
Model należy do kategorii Copilot+ PC, oferując funkcje systemu Windows 11 związane ze sztuczną inteligencją, takie jak generowanie obrazów czy tłumaczenia w czasie rzeczywistym.
Perfekcja obrazu. Blask OLED.
Laptop wyposażono w 16-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+ (2560 x 1600) i częstotliwości odświeżania 240 Hz. W porównaniu z poprzednią generacją zwiększono jego jasność o 100 nitów.
Konstrukcja
Wyświetlacz posiada certyfikat VESA DisplayHDR TrueBlack 1000, oferuje kontrast na poziomie 1 000 000:1 oraz jasność do 1100 nitów w trybie HDR. Każdy panel jest fabrycznie kalibrowany (Calman Verified) i zapewnia pełne pokrycie przestrzeni barw DCI-P3.
Czas reakcji wynosi 0,2 ms, a technologia NVIDIA G-SYNC odpowiada za redukcję efektu rozrywania obrazu.
Obudowa laptopa ma 14,9 mm grubości i waży około 2,14 kg. Producent wskazuje, że to najcieńsza konstrukcja w tej serii.
Zastosowane rozwiązania sprzętowe i optymalizacje mają przekładać się na wyższą efektywność energetyczną względem poprzedniej generacji. Deklarowany czas pracy wynosi do 13 godzin w standardowym użytkowaniu oraz do 15 godzin podczas odtwarzania wideo.
Łączność nowej generacji
Model oferuje obsługę standardu Thunderbolt 5 o przepustowości do 120 Gb/s, a także Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0.
Wśród dostępnych portów znajdują się m.in. trzy złącza USB-A, Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 oraz czytnik kart SD UHS-II.
Dźwięk, który otacza
Laptop wyposażono w system sześciu głośników (cztery wysokotonowe i dwa niskotonowe). Wsparcie dla technologii THX Spatial Audio+ umożliwia odtwarzanie dźwięku przestrzennego 7.1.4 przy użyciu słuchawek.
Przewaga Blade
Obudowa urządzenia została wykonana z jednego bloku aluminium T6, co wpływa na jej sztywność. Zastosowano anodowane wykończenie oraz powłokę ograniczającą widoczność odcisków palców.
W modelach na 2026 rok wykorzystano aluminium pochodzące z recyklingu. Producent deklaruje dążenie do stosowania w pełni zrównoważonych materiałów do 2030 roku.
Opakowanie urządzenia przeprojektowano tak, aby wyeliminować tworzywa sztuczne – wykorzystano karton z certyfikatem FSC oraz farby sojowe.
Laptop objęty jest do 2 lat gwarancji na baterię, z możliwością rozszerzenia ochrony w ramach programu RazerCare o kolejne 3 lata.
CENA I DOSTĘPNOŚĆ
Razer Blade 16 (2026) w konfiguracji z kartą NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 GB) oraz 32 GB pamięci RAM LPDDR5X-9600 MHz został wyceniony na 3499,99 USD / 3599,99 €.
Urządzenie jest dostępne w sprzedaży na stronie producenta oraz w wybranych sklepach.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
