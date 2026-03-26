Najcieńszy w historii. Nowy laptop Razer Blade 16 2026 już na rynku

Ultracienki jak nigdy wcześniej, a przy tym potężniejszy niż kiedykolwiek. Taki właśnie ma być Razer Blade 16 (2026) - sprzęt, którego ambicją jest wyznaczanie nowych standardów standardy w segmencie laptopów premium. Co oferuje i czy rzeczywiście trafi w gusta i potrzeby wymagających użytkowników?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie podzespoły i technologie napędzają nowego Razer Blade 16?

Co wyróżnia ekran OLED 240 Hz i możliwości graficzne laptopa?

Jak producent połączył wysoką wydajność z ultracienką konstrukcją?

Jakie są kluczowe funkcje AI, czas pracy na baterii i możliwości łączności?

Mobilna wydajność na wyższym biegu

Perfekcja obrazu. Blask OLED.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Laptop Razer Blade 16 Aby utrzymać stabilną wydajność w ultracienkiej obudowie, Blade 16 wykorzystuje udoskonalony system chłodzenia z komorą parową, ultracienkimi finami i podwójnymi wentylatorami. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Ultrasmukły. Ultrawydajny.

Łączność nowej generacji

Dźwięk, który otacza

Przewaga Blade

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Laptop Razer Blade 16 To jedno z nielicznych urządzeń z certyfikatem VESA DisplayHDR TrueBlack 1000, oferujące prawdziwą czerń, kontrast 1.000.000:1 i jasność do 1100 nitów w HDR. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Laptop wykorzystuje procesor Intel Core Ultra 9 386H, oferujący 16 rdzeni i taktowanie do 4,9 GHz w trybie turbo. Zintegrowany układ NPU zapewnia moc obliczeniową do 50 TOPS w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją, takich jak generowanie grafiki, tłumaczenia czy wsparcie pracy kreatywnej.Urządzenie może być wyposażone maksymalnie w 64 GB pamięci LPDDR5X o taktowaniu 9600 MHz, co przekłada się na wysoką przepustowość w zastosowaniach wymagających dużych zasobów, w tym w pracy z narzędziami kreatywnymi i aplikacjami AI.Za przetwarzanie grafiki odpowiadają układy NVIDIA GeForce RTX serii 50 oparte na architekturze Blackwell. Wspierają one m.in. technologię DLSS 4, która odpowiada za poprawę wydajności i generowanie obrazu.Aby utrzymać stabilną pracę podzespołów w cienkiej obudowie, zastosowano system chłodzenia z komorą parową, cienkimi radiatorami oraz dwoma wentylatorami. Laptop współpracuje także z funkcją Razer HyperBoost i dedykowaną podstawką chłodzącą, co pozwala zwiększyć moc układu graficznego do 175W TGP.Model należy do kategorii Copilot+ PC, oferując funkcje systemu Windows 11 związane ze sztuczną inteligencją, takie jak generowanie obrazów czy tłumaczenia w czasie rzeczywistym.Laptop wyposażono w 16-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+ (2560 x 1600) i częstotliwości odświeżania 240 Hz. W porównaniu z poprzednią generacją zwiększono jego jasność o 100 nitów.Wyświetlacz posiada certyfikat VESA DisplayHDR TrueBlack 1000, oferuje kontrast na poziomie 1 000 000:1 oraz jasność do 1100 nitów w trybie HDR. Każdy panel jest fabrycznie kalibrowany (Calman Verified) i zapewnia pełne pokrycie przestrzeni barw DCI-P3.Czas reakcji wynosi 0,2 ms, a technologia NVIDIA G-SYNC odpowiada za redukcję efektu rozrywania obrazu.Obudowa laptopa ma 14,9 mm grubości i waży około 2,14 kg. Producent wskazuje, że to najcieńsza konstrukcja w tej serii.Zastosowane rozwiązania sprzętowe i optymalizacje mają przekładać się na wyższą efektywność energetyczną względem poprzedniej generacji. Deklarowany czas pracy wynosi do 13 godzin w standardowym użytkowaniu oraz do 15 godzin podczas odtwarzania wideo.Model oferuje obsługę standardu Thunderbolt 5 o przepustowości do 120 Gb/s, a także Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0.Wśród dostępnych portów znajdują się m.in. trzy złącza USB-A, Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 oraz czytnik kart SD UHS-II.Laptop wyposażono w system sześciu głośników (cztery wysokotonowe i dwa niskotonowe). Wsparcie dla technologii THX Spatial Audio+ umożliwia odtwarzanie dźwięku przestrzennego 7.1.4 przy użyciu słuchawek.Obudowa urządzenia została wykonana z jednego bloku aluminium T6, co wpływa na jej sztywność. Zastosowano anodowane wykończenie oraz powłokę ograniczającą widoczność odcisków palców.W modelach na 2026 rok wykorzystano aluminium pochodzące z recyklingu. Producent deklaruje dążenie do stosowania w pełni zrównoważonych materiałów do 2030 roku.Opakowanie urządzenia przeprojektowano tak, aby wyeliminować tworzywa sztuczne – wykorzystano karton z certyfikatem FSC oraz farby sojowe.Laptop objęty jest do 2 lat gwarancji na baterię, z możliwością rozszerzenia ochrony w ramach programu RazerCare o kolejne 3 lata.Razer Blade 16 (2026) w konfiguracji z kartą NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 GB) oraz 32 GB pamięci RAM LPDDR5X-9600 MHz został wyceniony na 3499,99 USD / 3599,99 €.Urządzenie jest dostępne w sprzedaży na stronie producenta oraz w wybranych sklepach.