Mondelēz wyda 620 mln zł na rozbudowę fabryki w Płońsku. Powstaną nowe miejsca pracy

Nowa inwestycja w Płońsku nabiera tempa – Mondelēz International przeznaczy 620 mln zł na rozwój jednej z najważniejszych fabryk ciastek w Europie. Zakład, odpowiedzialny m.in. za 60% produkcji marki Barni/Lubisie, zyska nowe linie, magazyn i infrastrukturę, a jego wydajność ma wzrosnąć o 30%. Rozbudowa przyniesie także 180 nowych miejsc pracy i wzmocni lokalną gospodarkę.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Na co Mondelēz przeznaczy 620 mln zł inwestycji w fabryce w Płońsku?

Jak rozbudowa zakładu wpłynie na produkcję Delicji, Milki i Lubisiów?

Jakie korzyści dla lokalnej społeczności i rynku pracy przyniesie inwestycja?

W jaki sposób modernizacja fabryki wspiera działania proekologiczne?

Polska w globalnej strategii Mondelēz International

Dzięki strategicznemu położeniu, Polska odgrywa dziś kluczową rolę w łańcuchu dostaw Mondelēz International, a płońska inwestycja jest wyrazem ambicji do bycia liderem na rynku przekąsek. Dzięki niej otwierają się nowe perspektywy dla lokalnej społeczności, a także do dalszego rozwoju gospodarczego regionu.



Wierzymy, że te działania przyczynią się do długofalowego rozwoju zarówno naszej firmy, jak i miasta Płońsk – powiedział Adam Kamiński, dyrektor fabryk ciastek w Polsce.

Wsparcie lokalnej społeczności

Zielony kierunek produkcji w Płońsku

Działalność fabryki w Płońsku rozpoczęła się w 1976 roku na trzech liniach produkcyjnych. Obecnie zakład zatrudnia około 700 pracowników i jest strategiczną fabryką ciastek dla Mondelēz w Europie. Odpowiada między innymi za 60% europejskiej produkcji marki Barni, znanej w Polsce jako Lubisie. To właśnie z myślą o niej powstanie nowa linia produkcyjna.Dodatkowo, producent zaplanował także uruchomienie drugiej linii dla ciastek Milka, budowę magazynu surowców oraz nowoczesnej infrastruktury, która zwiększy komfort zatrudnionych osób. Inwestycja podniesie efektywność zakładu o 30%, a także wzmocni standardy bezpieczeństwa produkcji.W Polsce znajduje się dziś siedem fabryk globalnego lidera przekąsek oraz nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bielanach Wrocławskich z własną linią produkcyjną.Inwestycja w Płońsku jest częścią długoterminowej strategii firmy, mającej na celu przyspieszenie wzrostu i utrzymanie pozycji lidera w branży. Po jej zakończeniu, fabryka w Płońsku będzie największym zakładem Mondelez w Polsce i jednym z najważniejszych i największych centrów produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.Fabryka jest jednym z największych pracodawców w regionie, a nowa inwestycja stworzy dodatkowe 180 miejsc pracy. Jest ona także ważną częścią lokalnej społeczności, angażując się w szereg lokalnych inicjatyw i akcji charytatywnych, takich jak: zbiórki na schroniska dla zwierząt czy wsparcie wydarzeń sportowych.Firma również inwestuje w edukację poprzez partnerstwo z Zespołem Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku, patronując klasie technikum o profilu mechatronicznym. Dzięki temu uczniowie mają szansę na zdobycie praktycznego doświadczenia w realnym środowisku pracy, poznanie innowacyjnych technologii oraz bezpośredni kontakt ze specjalistami.Modernizacja zakładu to nie tylko zwiększenie zatrudnienia i możliwości produkcyjnych, ale także rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko.Dzięki planowanej inwestycji będzie możliwa automatyzacja linii i zastąpienie plastikowych tacek papierowymi odpowiednikami dla części ciastek produkowanych w Płońsku, takich jak Milka, Pieguski i Granola.Fabryka na co dzień dąży do redukcji emisji CO2 oraz wdraża rozwiązania mające na celu oszczędność wody i energii, jak i redukcji odpadów. Produkcja w płońskim zakładzie opiera się na surowcach dostarczanych m.in. przez polskich rolników uczestniczących w programie Harmony, który promuje zrównoważoną uprawę pszenicy. Dzięki tej inicjatywie producent nie tylko wspiera lokalne rolnictwo, ale również aktywnie promuje ochronę środowiska naturalnego.