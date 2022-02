Biurowiec Lakeside w Warszawie z pozwoleniem na budowę

Biurowiec Lakeside na warszawskim Mokotowie otrzymał właśnie pozwolenie na budowę. Deweloperem jest pochodzący z Belgii ATENOR, a generalnym wykonawcą projektu została firma PORR. Inwestycja ma zostać ukończona w IV kwartale 2023 roku. Za komercjalizację obiektu odpowiada firma doradcza JLL.

Przeczytaj także: Dwa biurowce od ATAL z pozwoleniem na użytkowanie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Biurowiec Lakeside - wizualizacja 2 Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska i będzie realizowana z poszanowaniem zasad zrównoważonego budownictwa. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Lakeside to budynek biurowy o powierzchni około 24 000 mkw., który powstanie w Warszawie, na Mokotowie, u zbiegu ulic Puławskiej i Rzymowskiego. Taka lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do środków komunikacji miejskiej, dzięki licznym przystankom linii autobusowych i tramwajowych oraz stacją metra Wilanowska znajdującą się w odległości trzech przystanków tramwajowych. Jednocześnie położenie przy głównych arteriach komunikacyjnych stolicy pozwala na dogodny dojazd samochodem z centrum miasta.Lakeside jest położony nad jeziorem, w otoczeniu zieleni. Biurowiec został zaprojektowany przez Grupa 5 Architekci.Wśród zalet projektu należy również wymienić precertyfikację BREAAM na poziomie Outstanding, która potwierdza, że inwestycja została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska i będzie realizowana z poszanowaniem zasad zrównoważonego budownictwa. To nie wszystko. Lakeside na etapie projektu uzyskał też precertyfikację WELL na poziomie GOLD. To wielokryterialny system certyfikacji budynków od International WELL Building Institute™ (IWBI), który koncentruje się na dobrostanie i komforcie użytkowników, biorąc przede wszystkim pod uwagę parametry wpływające na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka.