Biurowce w Warszawie: najemcy nie mają z czego wybierać?

Pojawił się najnowszy raport "At a Glance. Rynek biurowy w Warszawie" autorstwa BNP Paribas Real Estate Poland. Opracowanie podsumowuje miniony rok na stołecznym rynku biurowców, dowodząc m.in., że istniejące zasoby warszawskiej powierzchni biurowej niekoniecznie odpowiadają na potrzeby formułowane przez najemców. Interesujących wniosków jest jednak znacznie więcej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

O ile nowej powierzchni biurowej powiększył się warszawski rynek w ostatnich miesiącach 2024 roku?

Jakim wynikiem rynek stołecznych biurowców zakończył cały miniony rok?

Na jakiej płaszczyźnie rynek biurowy może nie odpowiadać oczekiwaniom najemców?

Co będzie kluczowym czynnikiem dla przyszłości rynku biurowego?



Niska nowa podaż w 2024 roku

Pomiędzy styczniem a grudniem najwięcej powierzchni dostarczono w lokalizacjach centralnych - łącznie ponad 86 tys. m kw., co stanowi prawie 83% całkowitej nowej podaży dostarczonej w stolicy w ciągu 2024 roku. Podobnie będzie w 2025 roku, ponieważ około 90% wolumenu nowej powierzchni w budowie, z terminem ukończenia do końca 2025 roku powstaje właśnie w centrum Warszawy – podkreśla Małgorzata Fibakiewicz, Starsza Dyrektorka Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

W całym 2024 roku na warszawski rynek biurowy dostarczono niewiele ponad 104 tys. m kw. nowej powierzchni, co stanowi drugi najniższy roczny wynik w historii.

Potrzeba większych powierzchni?

Zielone biurowce i nowe wyzwania rynkowe

Branża nieruchomości ma ogromny wpływ na środowisko, badania pokazują, że budynki odpowiadają aż za ok. 40% globalnego zużycia energii oraz 30% emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym, dążenie do zrównoważonego rozwoju w sektorze nieruchomości stało się priorytetem nie tylko dla firm deweloperskich, inwestorów, ale również najemców, którzy oczekują od właścicieli budynków biurowych minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. – podkreśla Dorota Mielke, Zastępca Dyrektora, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych BNP Paribas Real Estate Poland.

Klienci coraz częściej analizują zależność między designem a budżetem, oczekując kompleksowych rozwiązań, które uwzględniają trendy takie jak rewitalizacja przestrzeni czy optymalizacja, przy jednoczesnym zwiększeniu funkcjonalności. Projektowanie biurowców staje się coraz bardziej złożone, a odpowiedzialne planowanie jest niezbędne do minimalizacji ryzyka, szczególnie zmienności w czasie

w kontekście długoterminowych umów najmu – podkreśla Jan Pawlik, Workplace Management Director, ISS.

W IV kwartale oddano jedynie 11 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w ramach jednego projektu – The Form w strefie Centrum Zachód. Oznacza to, że w całym 2024 roku na warszawski rynek biurowy dostarczono niewiele ponad 104 tys. m kw. nowej powierzchni, co stanowi drugi najniższy roczny wynik w historii.Warto zauważyć, że ograniczona dostępność atrakcyjnych gruntów w centrum może być czynnikiem utrudniającym większą aktywność deweloperów w tej części miasta. Z kolei warunkiem do rozpoczęcia budowy poza centrum, jest pozyskanie najemców w ramach umów przednajmu.Całkowity popyt brutto w IV kwartale wyniósł 244 tys. m kw., co oznacza wzrost o 35% w stosunku do III kwartału, ale spadek o 4% w ujęciu rocznym. Centrum Warszawy pozostaje najpopularniejszą lokalizacją – podpisano tu ponad 54% umów najmu.Po raz kolejny przewaga popytu nad nową podażą wpłynęła na niewielki spadek wskaźnika pustostanów w tym kwartale. Na koniec IV kwartału 2024 r. wskaźnik pustostanów wyniósł 10,6%, co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału. W centrum miasta poziom pustostanów był niższy (8,8%), natomiast poza centrum osiągnął poziom 12%.Jak wskazują analitycy BNP Paribas Real Estate Poland, mimo że na koniec roku dostępność powierzchni biurowców wynosiła 664 tys. m kw., niewynajęte powierzchnie są rozproszone i często podzielone są na mniejsze moduły. Najemcy poszukujący dużych, otwartych powierzchni mogą mieć trudności ze znalezieniem odpowiedniego budynku. Na koniec IV kwartału na warszawskim rynku biurowym jedynie5 projektów oferowało wolną powierzchnią większą niż 10 tys. m kw.Najemcy coraz częściej poszukują biur spełniających standardy ESG, co wpływa na strategię deweloperów.Wzrasta tym samym zainteresowanie budynkami z certyfikatami ekologicznymi, takimi jak BREEAM i LEED, a zastosowanie energooszczędnych technologii stawać się będzie kluczowym czynnikiem dla przyszłości rynku biurowego. Zmieniające się przepisy i nacisk na odpowiedzialność społeczną i środowiskową będą niewątpliwie wywierać dalszy wpływ na kształt rynku w tym temacie. Ważną kwestią jest również dynamicznie zmieniające się środowisko pracy.