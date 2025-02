Centra i parki handlowe: przybyło aż 0,5 mln mkw. nowych powierzchni

Tak wysokiego wyniku rynek powierzchni handlowych w Polsce nie notował od 9 lat. Jak wynika z najnowszych doniesień Colliers, nowa podaż w ubiegłym roku przekroczyła poziom 0,5 mln mkw., co stanowi najlepszy rezultat od 2015 roku. Okazuje się również, że na przestrzeni minionych miesięcy swoją pozycję nadal umacniały parki handlowe. Interesujących wniosków jest jednak znacznie więcej.

Parki handlowe od 3 lat stanowią dominujący format handlowy, który odpowiada na potrzeby zarówno inwestorów, jak i konsumentów. Niskie koszty operacyjne, dostępność dla klientów i elastyczność w dostosowaniu oferty do lokalnego rynku sprawiają, że ten model cieszy się niesłabnącą popularnością w coraz mniejszych miejscowościach - poniżej 100 tysięcy mieszkańców. W miastach między 200 a 400 tys. mieszkańców w ubiegłym roku nie oddano do użytku żadnych obiektów handlowych. Z kolei w dużych aglomeracjach, prócz rozbudów istniejących obiektów, obserwujemy trend polegający na przekształcaniu funkcji centrum lub gruntu, na którym stoi. W 2024 zamknięto ostatnie sklepy w Arkadach Wrocławskich, a na początku lutego br. ruszyła jego rozbiórka. Z mapy Poznania znikła też Galeria Malta, zamknięta w grudniu 2023 r. - mówi Wojciech Wojtowicz, starszy analityk w dziale Market Insights, Colliers.

Stabilny popyt

Sieci sklepów dyskontowych rozwijają się zarówno w obiektach wolnostojących, parkach handlowych, jak i centrach handlowych w największych miastach, co wynika ze zmieniających się upodobań klientów. Wysoki popyt na ekonomiczne produkty składnia kolejne sieci do ekspansji

w naszym kraju. Przykładowo, pochodząca z Azji sieć MR.DIY w listopadzie i grudniu 2024 r. otworzyła trzy pierwsze sklepy w Polsce – w Zabrzu, Krakowie i Piotrkowie Trybunalskim. Otwarto także pierwsze hale ATAC Hiper Discount, które mają być dyskontowym odpowiednikiem hipermarketów Auchan – mówi Alicja Tucholska-Kuran, senior associate, Dział Powierzchni Handlowych, Colliers.

Wśród właścicieli centrów handlowych obserwujemy większą selektywność w doborze najemców i rosnące znaczenie unikatowych konceptów handlowych oraz gastronomicznych. Marki premium oraz innowacyjne formaty, takie jak foodhalle, znacząco podnoszą atrakcyjność inwestycji, dlatego są tak bardzo pożądane przez właścicieli – dodaje Paweł Paciorek, senior associate, Dział Powierzchni Handlowych, Colliers.

Rozwój e-commerce i omnichannel

Parki utrzymają pozycję

Rok 2025 przyniesie dalszy trend przebudów, modernizacji oraz zmiany przeznaczenia centrów handlowych, w tym rozbiórek i ponownego zagospodarowania nieruchomości. Wzmożone inwestycje w modernizację obiektów wynikają z potrzeby dostosowania ich do nowych standardów zrównoważonego rozwoju oraz zmieniających się oczekiwań konsumentów – zaznacza Marta Cegielnik, associate direcitor, Dział Powierzchni Handlowych, Colliers.

W obliczu ograniczonej nowej podaży, szczególnie w największych miastach, kluczowym czynnikiem konkurencyjnym stanie się dostępność przestrzeni handlowej, a rywalizacja o najlepsze lokalizacje będzie się nasilać - mówi Marta Cegielnik i dodaje: - W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku, marki ekonomiczne coraz częściej pojawiać się będą w tradycyjnych centrach handlowych, a wspomniane digitalizacja i transformacja technologiczna staną się nieodłącznym elementem strategii właścicieli i najemców.

Jak podają eksperci Colliers, działalność deweloperów koncentrowała się głównie(47% nowej podaży), które charakteryzują się niewielką konkurencją i dużym potencjałem wzrostu, oraz(31% nowej podaży). Po oddaniu niemal 509 tys. mkw. (463 tys. mkw. w ramach 40 nowo otwartych obiektów oraz 46 tys. mkw. w rozbudowach 16 istniejących obiektów) łączne zasoby powierzchni w nowoczesnych obiektach handlowych na koniec 2024 r. przekroczyłyWśród największych inwestycji handlowych oddanych do użytku w ubiegłym roku znajdują się parki handlowe OTO Park Koszalin (38 tys. mkw.) oraz BIG Ostróda (27 tys. mkw.), a także ponowne otwarta Nowa Sukcesja w Łodzi (35 tys. mkw.).W 2025 roku możemy spodziewać się wzmocnienia trendu przebudów i zmian przeznaczenia centrów handlowych, a rynek będzie się dostosowywał do dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i socjoekonomicznej.Mimo wyzwań gospodarczych i rosnących kosztów życia, średni współczynnik pustostanów w centrach handlowych w największych aglomeracjach wyniósł, pozostając na stabilnym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego. Mimo zmiany podejścia konsumentów na bardziej oszczędnościowe, sprzedaż detaliczna wzrosła o, co dodatkowo wspierało popyt na powierzchnie handlowe.Do głównych sektorów, generujących popyt na powierzchnie w obiektach handlowych należą: dyskonty spożywcze i niespożywcze, marki modowe z sektora budżetowego oraz sklepy z wyposażeniem wnętrz.Łącznie, w 2024 roku, na rynku pojawiło się 26 nowych marek, w tym luksusowe - Bulgari, Dior czy Santoni. Debiuty miały miejsce w obszarze gastronomii, gdzie pojawiły się podmioty z Ukrainy, a także w kategorii usług, np. zdrowie i uroda.Pomimo że okres największego wzrostu sprzedaży w e-commerce mamy już za sobą, ten kanał dystrybucji nadal dynamicznie się rozwija. W ubiegłym roku odnotował wzrost zarówno pod względem wartości sprzedaży (6,2% r/r), jak i jakości oferowanych usług. Kluczowe platformy, takie jak Allegro, a także duże sieci handlowe, konsekwentnie rozszerzały swoją obecność na rynkach europejskich, zwiększając dostępność produktów dla klientów zagranicznych.Przykładem lokalnych innowacji jest uruchomienie przez Biedronkę sklepu internetowego z artykułami spożywczymi, zacieśnienie współpracy Carrefour Polska z Pyszne.pl, zintegrowanie przez grupę Żabka platform sprzedaży on-line Jush! oraz Delio w jedną usługę. Ponadto w sierpniu zadebiutowała pochodząca z Danii platforma sprzedażowa coolshop.pl. Zamknięta została zaś platforma Everli.Obecnie w całej Polsce w budowie znajduje siępowierzchni handlowej,z czego 75% zostanie zrealizowanych w formacie parków handlowych, zwłaszcza w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców (78% podaży w budowie).Rosnące koszty energii i wynagrodzeń sprawiają, że właściciele centrów handlowych oraz najemcy coraz częściej inwestują w technologie optymalizujące koszty operacyjne. Cyfrowa transformacja obejmuje m.in. automatyzację procesów logistycznych, inteligentne systemy zarządzania energią oraz rozwój sprzedaży wielokanałowej.