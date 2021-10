Colliers: deweloperzy ciągle wierzą w parki i centra handlowe

Deweloperzy pracujący nad obiektami handlowymi nie tylko nie spoczęli na laurach, ale ten rok przynosi wręcz wzmożoną ich aktywność. Potwierdzeniem tego są najświeższe dane opublikowane przez Colliers, z których wynika, że u schyłku III kwartału w budowie znajdowało się prawie 400 000 mkw. nowych realizacji. Dla porównania, roczna podaż z roku minionego osiągnęła pułap 265 000 mkw.

Przeczytaj także: 5 faktów z rynku handlowego w I połowie 2021 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie transakcje sfinalizowano na rynku handlowym w III kw. 2021 roku?

Jaki koncept sklepów zyskuje popularność?

Które z wydarzeń na warszawskim rynku handlowym zalicza się do najważniejszych?



W III kw. 2021 r. do użytku oddano 59 700 mkw. Tym samym całkowite zasoby powierzchni handlowej w Polsce przekroczyły 12,2 mln mkw. Zdecydowaną większość inwestycji z ostatnich miesięcy oraz tych w budowie stanowią małe parki i centra handlowe w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Inwestorzy zauważyli, że w czasie pandemii to właśnie tego typu obiekty radzą sobie najlepiej i jest na nie największe zapotrzebowanie.



Istotną rolę odgrywa również fakt, że małe i średnie miasta charakteryzują się niskim nasyceniem powierzchnią handlową oraz większą dostępnością gruntów, często w atrakcyjniejszych cenach. Branża handlowa bierze pod uwagę możliwość kolejnego, piątego już lockdownu i wybiera jak najbezpieczniejsze rozwiązania, żeby ewentualne ograniczenia wywarły na nią jak najmniejszy wpływ - mówi Katarzyna Michnikowska, Associate Director w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.



Nowe miejsce na mapie Warszawy

Spektakularne transakcje

Rozwój sklepów typu „dark store”

Za rozwojem e-commerce idą zmiany w potrzebach klientów. Sklepy typu „dark store” przynoszą nowe możliwości m.in. usprawniają proces zakupowy, przyspieszają czas dostawy, a właścicielom pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni. W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się, że format ten nie tylko przyjmie się na polskim rynku, ale będzie zyskiwał na popularności – mówi Dominika Jędrak, Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

Liczba centrów handlowych w Polsce wzrosła o 24 obiekty w porównaniu z III kwartałem 2020 r. i wynosi obecnie 556. Poziom nasycenia sięga 320 mkw./1 000 mieszkańców.W Warszawie do najważniejszych wydarzeń na rynku handlowym zalicza się oddanie do użytku Fabryki Norblina. Obiekt typu „mixed-use”, zbudowany na Woli, na bazie dwuhektarowych zabudowań pofabrycznych, docelowo oferować będzie 40 000 mkw. powierzchni biurowej i 26 000 mkw. powierzchni usługowo-handlowej, w tym sklepy, restauracje, kawiarnie, foodhall, ekologiczny bazar, butikowe kino i muzeum upamiętniające historię warszawskiego przemysłu.III kwartał upłynął pod znakiem istotnych transakcji. Griffin RE sfinalizował sprzedaż 6 parków handlowych, wynajętych sieci hipermarketów Auchan. Obiekty o całkowitej powierzchni 107 600 mkw. zlokalizowane w Szczecinie, Rybniku, Słupsku, Gdańsku, Nowym Sączu i Lublinie za łączną kwotę 87 mln EUR nabył amerykański fundusz LCN.Na zakupy wybrała się również sieć centrów medycznych Medicover, która została większościowym właścicielem sieci klubów fitness Just GYM. We wrześniu sportowe portfolio Medicover powiększyło się o 22 nowoczesne kluby zlokalizowane w największych miastach Polski. W tym samym miesiącu Medicover dokonał akwizycji 11 obiektów z sieci FITARENA i Quanfit.Dynamiczny rozwój odnotowuje nowy na polskim rynku koncept sklepów typu „dark store”, który zyskuje na popularności w dobie silnego wzrostu znaczenia e-commerce. Obiekty te są odpowiedzią, przede wszystkim sieci handlowych, na zmieniające się trendy zakupowe – przybliżyć towar do klienta i przyspieszyć kompletacje zamówień. Na sklepy typu „dark store” decydują się sieci takie, jak Carrefour, Lisek, JOKR, Glovo, Swyft, a także Bolt, Wolt oraz Gorillas czy Żabka. Pierwsze obiekty w tym formacie uruchamiane są już w największych polskich aglomeracjach.