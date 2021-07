Czerwiec był najlepszym miesiącem w tym roku pod względem odwiedzalności centrów handlowych. Z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych wynika, że do galerii wybrało się o 5 proc. klientów więcej niż w maju. Niestety odwiedzalność nie wróciła jeszcze do poziomów sprzed pandemii.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Polacy wrócili do centrów handlowych Czerwcowa odwiedzalność centrów handlowych jest najwyższa od początku roku.

- Bezpieczeństwo jest obecnie priorytetem dla całej naszej branży, dlatego kilkanaście obiektów handlowych przeznaczyło swoje przestrzenie pod lokalne punkty szczepień, a około 100 galerii bezpłatnie udostępnia swoje nośniki reklamowe dla ogólnopolskiej kampanii #OstatniaProsta – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH. Dodaje, że w ubiegłym tygodniu stowarzyszenie wystosowało do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michała Dworczyka apel o wyłączenie spod obowiązujących limitów osób zaszczepionych przeciw COVID-19 w sklepach funkcjonujących samodzielnie oraz zlokalizowanych w galeriach.

W czerwcu 2021 roku odwiedzalnośc w centrach handlowych była o 19 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu 2019 roku oraz o 12 proc. wyższa niż w czerwcu ubiegłego roku. Widać więc poprawę, choć daleko jest do wyników sprzed pandemii.5-procentowy wzrost odwiedzalności w porównaniu do maja, wskazuje na szybki powrót klientów do stacjonarnych zakupów. Jest to konsekwencją uruchomienia pełnej oferty handlowo-usługowej, która w związku z obostrzeniami była znacząco ograniczona prawie do końca maja. Wzmożony ruch w galeriach wynika również z przygotowań do wakacyjnych wyjazdów. Chętnie robiliśmy zakupy w soboty - ruch był wtedy wyższy średnio o 1/4 niż w pozostałe dni handlowe.Największą odwiedzalność odnotowano 12 czerwca. Wtedy to każdą galerię odwiedziło średnio ponad 16 tys. klientów czyli 13 proc. więcej niż w analogicznym dniu 2019 roku. Najniższa odiwedzalność odnotowywana jest w niedziele, z uwagi na obowiązujący zakaz handlu. Według PRCH dobrym krokiem ku odbudowie wyniszczonej przez lockdowny branży byłoby powrócenie do handlu 7 dni w tygodniu. Pozwoliłoby to na stopniowe odrabianie strat najemców oraz rozłożenie ruchu w galeriach, co pomogłoby zachować odpowiednie odległości między klientami, a tym samym jeszcze bardziej zwiększyłoby poziom bezpieczeństwa w galeriach.Analizy PRCH wskazują na wysoką konwersję, która wynika z trwałej zmiany zachowań konsumenckich – coraz częściej na zakupy udajemy się w pojedynkę, a nie jak przed pandemią z grupą znajomych czy rodziną, przychodzimy do galerii po konkretne produkty i nabywamy ich więcej, co w rezultacie skutkuje wyższymi obrotami najemców centrów handlowych. W maju konwersja wzrosła o 1/10 w porównaniu z 2019 rokiem, dlatego PRCH liczy na jej wysoki wynik także w czerwcu.Ruch w centrach handlowych jest mierzony w czasie rzeczywistym za pomocą specjalnych kamer z dokładnością do 98 proc. Nie jest on identyczny dla obiektów różnej wielkości. Liderem odbudowy odwiedzalności od początku pandemii są średniej wielkości nieruchomości (20-39 tys. mkw. GLA). W czerwcu osiągnęły o 11 punktów procentowych wyższe wyniki niż galerie o największej powierzchni (powyżej 60 tys. mkw. GLA) w zestawieniu z danymi za 2019 rok.Najwięcej klientów, w porównaniu z danymi sprzed pandemii, w analizowanym okresie zaobserwowano w centralnej i północno-zachodniej części kraju. Różnice pomiędzy poszczególnymi regionami są jednak minimalne, nie przekraczają 4 punktów procentowych.