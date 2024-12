Inwestycje w parki handlowe górą, centra i ulice mniej popularne

Firma doradcza Savills opublikowała właśnie, podsumowujący mijający 2024 rok, raport o europejskim rynku handlowym. Opracowanie uwzględnia Polskę i dowodzi, że na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów tego roku inwestycje w nieruchomości handlowe w Polsce wzrosły o pokaźne 51% r/r.

POLSKA NA TLE EUROPY: DYNAMICZNE WZROSTY WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI KONTYNENTU

SEKTOR HANDLOWY: KLUCZOWY SEGMENT POLSKIEGO RYNKU

W Polsce rok 2024 przyniósł spory wzrost na rynku handlowym, co znajduje odzwierciedlenie w licznych znaczących transakcjach. Stabilne fundamenty gospodarcze i rosnąca popularność formatów, takich jak parki handlowe, przyciągają uwagę zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych inwestorów. Pozwala to optymistycznie patrzeć na perspektywy rozwoju sektora w 2025 roku – podkreśla Paulina Stach, Director Property & Asset Management Retail, Savills.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Europejski rynek sektora handlowego odnotował stabilny wzrost Parki handlowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju lokalnych rynków.

WZROST POPULARNOŚCI PARKÓW HANDLOWYCH I STRATEGII OMNICHANNEL

STABILNOŚĆ RYNKU W EUROPIE

MODERNIZACJA I NOWE WYZWANIA

OPTYMISTYCZNE PERSPEKTYWY NA 2025 ROK

Europejski rynek sektora handlowego odnotował stabilny wzrost. W całej Europie wartość transakcji za trzy kwartały 2024 roku wyniosła 19 mld euro, co oznacza, że zwiększyła się średnio o 6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Szczególną dynamikę, która przekracza średnią europejską, wykazują rynki Europy Wschodniej: Polska i Węgry. Sektor handlowy w Polsce rozwija się dbając o wdrażanie zasad ESG oraz o standardy w zakresie modernizacji i rozbudowy powierzchni.W Polsce sektor handlowy przyciągnął około 25% wszystkich inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych, a ich wartość już teraz przewyższa wyniki z całego 2023 roku o 43%.Aktywność inwestorów na rynku handlowym potwierdzają również kolejne transakcje, które zostały ogłoszone w ostatnim kwartale roku, i są to m.in.: Magnolia Park we Wrocławiu, Silesia City Center w Katowicach kupione przez NEPI Rockcastle (łączna wartość blisko 780 mln euro), parki handlowe w Myszkowie oraz Włocławku kupione przez BIG Poland (łączna wartość przekracza 56 mln euro). Inne obiekty handlowe, które zmieniły właściciela w ostatnim kwartale to np. Galeria Wisła w Płocku czy Galeria Szperk w Gdańsku.Powyższe dane potwierdzają, że polski sektor handlowy zmierza ku najlepszym wynikom od 2019 roku.Parki handlowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju lokalnych rynków. Obiekty te, często zlokalizowane w mniejszych miastach, odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności, oferując wygodę i szeroki wybór usług.Jednocześnie rośnie znaczenie strategii omnichannel, łączącej handel stacjonarny z internetowym. Inwestorzy dostrzegają potencjał w rozwoju nowoczesnych przestrzeni, które integrują tradycyjne zakupy z doświadczeniami cyfrowymi, co wpisuje się w szerszy europejski trend.Na tle innych krajów europejskich Polska wyróżnia się dynamicznym wzrostem, podczas gdy średnia w Europie wynosiła 6%. Bardzo dobre wyniki notują także takie kraje, jak: Irlandia (+107%), Włochy (+83%) i Węgry (+34%). W całej Europie najbardziej atrakcyjnymi segmentami inwestycyjnymi pozostają parki handlowe (28%), centra handlowe (26%) oraz ulice handlowe (18%), na których dominują transakcje związane z prestiżowymi lokalizacjami, takimi jak Via Montenapoleone w Mediolanie czy rue Saint-Honoré w Paryżu.Dalszy rozwój polskiego rynku będzie wymagał zmian modernizacyjnych i dostosowania obiektów do potrzeb konsumentów. W Europie inwestorzy coraz częściej stawiają na unowocześnianie starszych budynków. Sprzyja to ich ponownemu wykorzystaniu i zwiększeniu wartości.Eksperci Savills spodziewają się jeszcze wyższej aktywności inwestorów w 2025 roku, dzięki czemu wolumen inwestycyjny będzie nawet o kilkanaście procent wyższy niż tegoroczny. Polska pozostaje jednym z perspektywicznych rynków w regionie, oferując stabilność i możliwości dynamicznego rozwoju.