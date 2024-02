Parki wypierają centra handlowe?

Rynek handlowy nad Wisłą charakteryzuje się dojrzałością i dużym nasyceniem różnego rodzaju centrami handlowymi. Nie oznacza to jednak, że deweloperzy nie mają na nim co robić. Potwierdzeniem tego jest najnowszy raport "At a Glance - rynek nowoczesnego handlu w Polsce, IV kwartał 2023 roku" autorstwa BNP Paribas Real Estate Poland. Do jakich wniosków prowadzi?

Nowe powierzchnie zdominowane przez parki handlowe

W planach na 2024 roku w segmencie centrów handlowych jest oddanie do użytkowania jedynie 3 obiektów handlowych: przebudowanego centrum handlowego Nowa Sukcesja w Łodzi, centrum handlowego Brama Jury w Częstochowie i rozbudowa Galerii Hosso w Policach. Stanowi to niespełna 20% powierzchni będącej obecnie w budowie. Pozostałe 80% powierzchni obejmuje parki handlowe i centra typu covenience – mówi Fabrice Paumelle, Dyrektor Działu Powierzchni Handlowych BNP Paribas Real Estate Poland.

Przestrzeń kulinarna i spotkania w jednym

Taki koncept jest bardzo dobrze przyjmowany przez klientów, a jego popularność nieprzerwanie rośnie od kliku lat, mimo trudnego dla branży okresu pandemii 2020-2021. Potrzeby klientów zmieniają się. W centrach handlowych i innych miejskich obiektach chcieliby nie tylko zrobić zakupy, ale też spotkać się ze znajomymi, spędzić czas z rodziną czy spróbować nowych potraw. Wpisuje się to w trend social eating, pozwalający na poznanie nowych ludzi i wspólne cieszenie się jedzeniem – podkreśla Anna Pływacz, Dyrektorka, Dział Powierzchni Handlowych z BNP Paribas Real Estate Poland.

Zakupy online i offline dopełniają się

Debiuty na rynku handlowym

Rynek handlowy w Polsce w 2023 roku charakteryzował się dużą aktywnością deweloperów . Mimo dojrzałości sektora handlowego oraz dużego nasycenia rynku, zasoby całkowitej powierzchni handlowej powiększyły się o blisko 440 tys. m kw., w skład której wchodziły zarówno nowe obiekty, jak i przebudowy istniejących. IV kwartał roku był najlepszym okresem jeśli chodzi o podaż – od października do grudnia dostarczono 230 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej.Na liście największych nowo otwartych obiektów znalazły się: E. Leclerc w Jeleniej Górze (ponad 24 tys. m kw.), Ozimska Park Opole (17 tys. m kw.) oraz N-Park Olkusz (15,8 tys. m kw.). Jak przewidują eksperci BNP Paribas Real Estate Poland, prognozy na kolejny rok są optymistyczne i zakładają, że nowa podaż może być na podobnym, a nawet większym poziomie.W strukturze obiektów handlowych, 80% nowej podaży to otwarcia parków handlowych . Jak wskazuje raport, rok 2024 nie przyniesie zmian w tym trendzie.Popularność tego segmentu obiektów handlowych przekłada się na zainteresowanie inwestorów. Udział parków handlowych w całkowitym wolumenie inwestycji w 2023 roku wyniósł 12%. Do inwestorów specjalizujących się tym segmencie dołączają nowi gracze – Lords LB Asset Management z Litwy, BHM z Czech i Frey z Francji. Obserwowany jest również aktywny udział polskich inwestorów prywatnych.Rok 2023 obfitował także w nowe otwarcia i transformacje przestrzeni gastronomicznych. Otwarto m.in. food hall Montownia w Gdańsku, która jest częścią wielofunkcyjnego projektu Doki, Halę Targową w Bydgoszczy, a także strefę Pedet w ramach projektu Renoma we Wrocławiu. Są to przykłady obiektów gastronomicznych tzw. food hall, które łączą ze sobą przestrzeń kulinarną i dają możliwość spotkań, relaksu i rozrywki.Raport pokazuje, że obroty najemców w centrach handlowych w październiku wzrosły o 5% r/r. Są one zbieżne z wynikami sprzedaży detalicznej w cenach bieżących dla całego handlu podawanymi przez GUS – tu wzrost wyniósł 4,8%. Wśród wyników wyróżnia się segment mody, gdzie wzrost obrotów w centrach handlowych wyniósł blisko 9%. Pozytywną informacją był wzrost średniej odwiedzalności w centrach handlowych, którą bada Polska Izba Centrów Handlowych. W październiku wyniósł on 2 proc. r/r.Zakupy tradycyjne w handlu detalicznym przeplatają się z zakupami online. Udział sprzedaży przez Internet w grudniu 2023 roku wyniósł 9,4% – jest to poziom obserwowany przed pandemią Covid-19. Co prawda prognozy na kolejne lata przewidują wzrosty, ale nie będą one już tak gwałtowane jak w czasie pandemii. Według szacunków Oxford Economics udział sprzedaży online w latach 2024-2027 może wynieść 14%, co nie znaczy spowolnienia handlu tradycyjnego. Omnichannel jest i będzie standardem w kolejnych latach, łącząc ze sobą wygodę zakupów przez Internet, z doświadczeniami zakupów stacjonarnych.Wielokanałowość będzie także wyzwaniem dla handlu – sklepy bowiem będą musiały sprostać wymaganiom generacji Z, która oczekuje spersonalizowanej i szerokiej oferty. Znaczenie cyfrowych zakupów widać chociażby po wynikach Grupy InPost, która w 2023 roku dostarczyła w Polsce 598,5 mln przesyłek, co stanowi o 16% więcej niż rok wcześniej.Miniony rok na rynku nowoczesnego handlu w Polsce to rok wielu debiutów. W 2023 roku pojawiło się na rynku aż 29 nowych marek, co jest najlepszym wynikiem od 2017 roku. Nowe formaty otwierają także znane już w Polsce marki, czego przykładem mogą być sieci DIY, które uruchomiły mniejsze koncepty – Castorama Smart i Express, Pszczółka Express oraz Ikea ze swoim Studiem Planowania. Z kolei marka Decathlon uruchomiła swój pierwszy sklep w formacie City, dostosowany do lokalizacji śródmiejskiej.Końcówka roku przyniosła także kolejne ekspansje. W warszawskiej Domotece oficjalnie otworzył się salon marki Primavera Furniture, cenionego polskiego producenta mebli. Z kolei Medicover wprowadza na rynek nową markę klubów fitness premium pod nazwą Stellar.