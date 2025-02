Pojawiła się najnowsza odsłona raportu "At a Glance. Rynek nowoczesnego handlu w Polsce". Cykliczne opracowanie BNP Paribas Real Estate pochyla się tradycyjnie nad sytuacją na rynku powierzchni handlowych. Tym razem pod lupę wzięto ostatni kwartał 2024 oraz miniony rok jako całość. Okazuje się, że w minionych 12 miesiącach dynamika rynku biła rekordy, odnotowując najlepszy wynik od blisko dekady.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

O ile powiększyły się w 2024 roku zasoby powierzchni handlowej?

Jaki udział w całości inwestycji pozostających w budowie mają centra handlowe?

Jakie marki królują w parkach handlowych?

Jakie trendy mają kształtować sytuację na rynku handlowym w kolejnych latach?



Rekordowy rok

Kliknij, aby powiekszyć fot. radesigns z Pixabay Parki handlowe to 3/4 realizowanych na rynku inwestycji Na koniec 2024 roku w budowie pozostawało ok. 330 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego około 74% powierzchni obejmowało właśnie segment parków handlowych.

Transformacja parków handlowych

Powstałe przed 2010 rokiem parki handlowe w Polsce obejmowały powierzchnię nawet do 100 tys. m kw., oferując zazwyczaj stosunkowo ograniczoną liczbę kategorii sklepów. Dzisiejsze parki handlowe charakteryzują się średnią powierzchnią poniżej 10 tys. m kw. oraz zróżnicowanym miksem najemców. Pojawiają się w coraz mniejszych miastach, nawet tych o liczbie ludności poniżej 50 tys. – podkreśla Fabrice Paumelle, Dyrektor Działu Powierzchni Handlowych.

Trendy na kolejne lata: dobra luksusowe oraz AI w zakupach

Według danych KPMG rynek ten na koniec 2024 roku osiągnął wartość 55,6 mld zł, co oznacza wzrost o 24,6% w porównaniu z rokiem 2023. Choć rynek dóbr luksusowych w Polsce znajduje się dopiero w fazie rozwoju, rosnąca siła nabywcza i świadomość konsumencka Polaków wpłynęły na wzrost zainteresowania produktami i usługami luksusowymi. Odzwierciedla to również szersze przemiany gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce – podkreśla Klaudia Okoń, Starsza Konsultantka, Dział Business Intelligence Hub & Consultancy.

W 2024 roku deweloperzy dostarczyli na polski rynek handlowy około 545 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej, co stanowi najlepszy wynik od 2015 roku (wtedy wprowadzono około 620 tys. kw.). Tylko w IV kwartale roku zasoby handlowe w Polsce wzrosły o około 200 tys. m kw., dzięki czemu całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce osiągnęła wartość około 16,5 mln m kw.Na koniec 2024 roku w budowie (wliczając w to przebudowy i zmiany formatu handlowego) pozostawało ok. 330 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego około 74% powierzchni obejmowało właśnie segment parków handlowych. Udział centrów handlowych w powierzchni w budowie na koniec IV kw. wyniósł jedynie 10%. Wyniki te potwierdzają obserwowany już od czasu pandemii trend rosnącej roli parków handlowych, które stają się coraz bardziej popularne jako odpowiedź na potrzeby wygodnych i szybkich zakupów w najbliższej okolicy.Warto zauważyć, że rynek parków handlowych i centrów convenience w Polsce przechodzi znaczącą transformację.Z analiz BNP Paribas Real Estate Poland wynika, że około 1/3 powierzchni najmu parków handlowych zajmują sieci dyskontowe jak Pepco, Action, TEDI czy Dealz, a 15% – dyskonty spożywcze. W dużych aglomeracjach obiekty te przyciągają więcej najemców z gastronomii, rozrywki i segmentu DIY. Coraz częściej pełnią też rolę showroomów i punktów odbioru zamówień online, wpisując się w strategię omnichannel.Największym nowym parkiem handlowym oddanym do użytkowania w IV kwartale był Vendo Park w Szczecinie (22 tys. m kw. zrealizowany przez Trei Real Estate). Do ważnych otwarć w tym okresie należy również przebudowa centrum handlowego Sukcesja w Łodzi, które funkcjonuje obecnie pod nazwą Nowa Sukcesja. Obiekt oferuje jedną z największych w Europie stref rozrywki o powierzchni ponad 46 tys. m kw.Na tym tle, warto zauważyć, że umacnia się pozycja polskiego rynku dóbr luksusowych.Największy udział (65%) w tym segmencie w 2024 miały samochody premium i luksusowe, których wartość szacowana była na 36 mld zł. Na kolejnym miejscu znalazł się rynek luksusowych usług hotelarskich oraz SPA, którego wartość wyniosła 7,8 mld zł (14% udziału w segmencie).Zmieniają się także oczekiwania konsumentów w branży e-commerce. Obecnie większość e-konsumentów wskazuje na skomplikowany proces płatności, który jest główną przyczyną rezygnacji z zakupów. Nowoczesne technologie, takie jak one-step checkout czy płatności jednym kliknięciem (np. Apple Pay), mogą jednak jeszcze bardziej wpłynąć na popularność intuicyjnych, szybkich i bezpiecznych procesów zakupowych w sieci.Konsumenci coraz chętniej korzystają również z możliwości zamawiania towarów z zagranicy. Prognozuje się, że rodzaj sprzedaży cross-border będzie rósł dwa razy szybciej niż handel krajowy. Rok 2025 przyniesie także dalszy rozwój funkcjonalności pozwalających na bardziej angażujące i spersonalizowane doświadczenia zakupowe. Dzięki postępowi generatywnej sztucznej inteligencji przedstawiciele branży e-commerce wprowadzą w życie wirtualne przymierzalnie, wizualizacje mebli w domowej przestrzeni, interaktywne showroomy czy asystę AI.