Microsoft zainwestuje 2,8 mld zł w chmurę, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo w Polsce

2,8 mld zł - to kwota, która Microsoft zamierza zainwestować do końca czerwca 2026 roku w rozbudowę infrastruktury chmurowej, sztuczną inteligencję oraz cyberbezpieczeństwo w Polsce.

Jest to inwestycja w naszą przyszłość, w nasze bezpieczeństwo, w naszych młodych, w nasze startupy, w naszych uczonych – powiedział Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów. - Jest to inwestycja, która dostarczy Polakom, szczególnie tej młodszej generacji, dostęp do najnowocześniejszych narzędzi, do możliwości jakie oferują najlepsi na świecie. (…) To wzajemne zaufanie i fakt, że możemy działać w najtrudniejszych rewirach, takich jak cyberbezpieczeństwo. (…) Microsoft będzie także prowadził w Polsce akcję szkoleń dotyczących sztucznej inteligencji. Ważne są narzędzia, pieniądze i inwestycje, współpraca z naszymi ludźmi i firmami, ale osiągniemy wymarzone efekty także dzięki temu, że będziemy korzystali z możliwości szkoleniowych. Z satysfakcją przyjąłem informację, że tak bardzo dobrze rokuje też praca nad polskim modelem językowym – Bielik. To jest nie tylko kwestia aspiracji, ale także coś, co wskazuje na wagę Polski w tych procesach i duże umiejętności techniczne i intelektualne naszej kadry – naukowców oraz informatyków – powiedział premier Donald Tusk.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Tawanda Razika z Pixabay

Wzmocnienie krajowego bezpieczeństwa cybernetycznego

Zaangażowanie Microsoft w rozwój polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej

Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój sztucznej inteligencji

Inwestycja wesprze rozwój istniejących centrów danych, wprowadzając rozszerzony zestaw usług Azure. Jej celem jest przyspieszenie wdrażania technologii sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej, zwiększenie konkurencyjności gospodarczej kraju poprzez stymulowanie rozwoju i adopcji technologii cyfrowych, umożliwienie obywatelom zdobycia umiejętności wykorzystania sztucznej inteligencji oraz tworzenie nowych miejsc pracy w rozwijającym się sektorze cyfrowym.Według najnowszej edycji raportu Microsoft Digital Defense, Polska zajmuje 3. miejsce w Europie i 9. na świecie pod względem ataków ze strony organizacji cyberprzestępczych sponsorowanych przez obce państwa. Wyzwania stojące przed krajami w tej części Europy, w tym bezpieczeństwo zbliżających się wyborów prezydenckich w Polsce, mnożą się i wyzwalają coraz silniejszą potrzebę konkretnych działań mających na celu ochronę obywateli przed cyberzagrożeniami.Microsoft w porozumieniu z resortem obrony narodowej wypracuje ramy działań wzmacniających krajowe bezpieczeństwo cybernetyczne, w tym współpracy nad rozwojem kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji i zastosowaniem technologii przełomowych – modeli przetwarzania w chmurze, sztucznej inteligencji i technologii kwantowych.W kwietniu 2023 Microsoft otworzył polski region przetwarzania danych w chmurze i jednocześnie pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, jako odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie polskich organizacji na zaufane i skalowalne rozwiązania chmurowe klasy korporacyjnej. Klienci z różnych branż w Polsce, w tym opieki zdrowotnej, finansów, produkcji i handlu detalicznego, już teraz czerpią korzyści z technologii chmury.Oprócz zatrudniania pełnoetatowych pracowników i kontraktorów do prowadzenia oraz obsługi polskiego regionu chmurowego, inwestycja stanowi ciągłe, wymagające dużych nakładów kapitałowych i długoterminowe zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności i regionu, w którym działa. Obejmuje zaopatrywanie się u lokalnych i środkowoeuropejskich dostawców usług inżynieryjnych i budowlanych, wyposażenia sieci i chłodzenia, pozyskiwania energii oraz szerokiej gamy sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.Poza bezpośrednim zatrudnieniem i szerszym łańcuchem dostaw, efekty rozwoju sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej widoczne. Jak wynika z raportu Microsoft Work Trend Index, 61 proc. pracowników w Polsce korzysta na co dzień z generatywnej sztucznej inteligencji. Blisko 70 proc. polskich liderów uważa, że ich firma musi wdrożyć sztuczną inteligencję, aby pozostać konkurencyjna.Chcąc zapewnić polskim pracownikom odpowiednie umiejętności, aby mogli pozostać konkurencyjni, Microsoft zobowiązał się do przeszkolenia do końca 2025 r. miliona polskich pracowników informatycznych, nauczycieli, wykładowców szkolnictwa wyższego, programistów i liderów organizacyjnych w zakresie umiejętności i możliwości, które pomogą przyspieszyć transformację cyfrową w Polsce w różnych sektorach. Inicjatywa Microsoft dotycząca umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji koncentruje się na nauczaniu biegłości cyfrowej w zakresie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, budowaniu zdolności cyfrowych instytucji i organizacji oraz ułatwianiu integracji pracowników. Jest to kolejna tego rodzaju inicjatywa firmy, po przeszkoleniu 430 000 osób w Polsce w zakresie umiejętności cyfrowych w latach 2020-2023.Aby zapewnić równy dostęp do technologii, narzędzi edukacyjnych i umiejętności cyfrowych, które zwiększają potencjał ekonomiczny, Microsoft od dawna angażuje się w dostarczanie darmowego i w obniżonej cenie oprogramowania polskim instytucjom edukacyjnym, organizacjom non-profit, bibliotekom publicznym i muzeom. W ciągu ostatniego roku zaangażowanie to przekroczyło w Polsce 80 milionów dolarów. Obejmuje to rozwiązania sztucznej inteligencji, takie jak Microsoft 365 Copilot Chat w Microsoft 365 Education, akceleratory uczenia oparte na sztucznej inteligencji, Microsoft Teams dla instytucji edukacyjnych i narzędzia ułatwień dostępu zaprojektowane z myślą o zwiększaniu możliwości wszystkich uczniów, a także Azure, Dynamics 365, Microsoft 365 i inne dla organizacji non-profit w całym kraju.Zrównoważony rozwój ma fundamentalne znaczenie dla Microsoft i znajduje odzwierciedlenie w ambitnych celach, aby do 2030 roku stać się firmą o ujemnym śladzie węglowym, dodatnim pod względem zużycia wody i zerowej ilości odpadów, która chroni ekosystemy. W Microsoft projektowana, budowana i obsługiwana jest infrastruktura chmurowa obejmującą cały zestaw technologii, od centrów danych, przez serwery, po niestandardowe układy scalone. Firma zarządza infrastrukturą w ponad 60 regionach chmurowych na całym świecie. Stwarza to możliwość pełnej koordynacji, w jaki sposób każdy element może ze sobą współpracować, aby zwiększyć zarówno wydajność, efektywność, jak i zrównoważony rozwój.Microsoft nadal analizuje oraz intensywnie pracuje nad zaspokojeniem potrzeb związanych ze zrównoważonym rozwojem i zasobami w kontekście rozwoju infrastruktury. Firma przyjęła pionierskie podejście do planowania, dokonując długoterminowych inwestycji w celu dostarczenia większej ilości bezemisyjnej energii elektrycznej do sieci, w których działa. Umowy zakupu energii (PPA; zakup realizowany bezpośrednio pomiędzy producentem energii a odbiorcą) są w centrum działań Microsoft w tym obszarze. Obecnie firma zakontraktowała ponad 34 GW energii odnawialnej w 24 krajach, co stanowi postęp w rozwoju rynków energii odnawialnej i wspieraniu globalnej transformacji energetycznej. W Polsce Microsoft rozpoczął realizację umów PPA na energię odnawialną i dąży do zawarcia kolejnych kontraktów w najbliższej przyszłości. Microsoft nieustannie wspiera rozwój czystych rozwiązań energetycznych na całym świecie.Wszystkie te zobowiązania są świadectwem wieloletniego 32-letniego partnerstwa Microsoft z Polską, jej obywatelami i organizacjami. Celem jest nie tylko inwestowanie w infrastrukturę chmurową i AI, ale także w szerszy ekosystem wspierający rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej oraz zwiększający konkurencyjność i odporność Polski.