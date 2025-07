Fałszywe aplikacje kryptowalutowe - nowa fala cyberataków w Europie

Dynamiczny wzrost rynku kryptowalut, wycenianego na niemal 4 miliardy dolarów, przyciąga także cyberprzestępców. Eksperci z Check Point Research ostrzegają przed nową falą cyberataków w Europie, realizowaną poprzez fałszywe aplikacje kryptowalutowe stosowane do kradzieży danych i kluczy dostępowych do portfeli kryptowalutowych. Nowa kampania wykorzystuje profesjonalne reklamy w mediach społecznościowych, które kierują użytkowników do zainfekowanych instalatorów.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak działa nowa kampania złośliwego oprogramowania JSCEAL atakująca fałszywymi aplikacjami kryptowalutowymi.

Jakich metod używają cyberprzestępcy do kradzieży danych i środków z portfeli kryptowalutowych.

Jakie są statystyki dotyczące skali fałszywych kampanii reklamowych.

Jakie środki ostrożności i zabezpieczenia powinni stosować użytkownicy kryptowalut, aby chronić swoje środki.

Jak wygląda schemat działań?

Instalacja – użytkownik pobiera fałszywy plik (tzw. instalator MSI). Profilowanie systemu – złośliwy kod zbiera informacje o komputerze, zainstalowanych programach i ustawieniach. Atak właściwy – uruchamiane jest złośliwe oprogramowanie, które kradnie dane do portfeli kryptowalutowych oraz loginy i hasła.

Jak się chronić?

Kampania JSCEAL trwa najprawdopodobniej od marca 2024 roku i stanowi doskonały przykład tego, jak cyberprzestępcy wykorzystują stale rosnącą popularność kryptowalut, by wyłudzać dane i pieniądze.Tylko w pierwszej połowie bieżącego roku cyberprzestępcy przeprowadzili, które dotarły do co najmniej 3,5 miliona użytkowników! Zdaniem ekspertów Check Pointa, szczególnie niepokojąca jest modularna, wielowarstwowa struktura tej kampanii, która umożliwia dynamiczną zmianę taktyk i ładunków złośliwego oprogramowania na każdym etapie infekcji.Wszystko zaczyna się od. Po kliknięciu użytkownik trafia na profesjonalnie wyglądającą stronę, która zachęca go do pobrania rzekomej aplikacji inwestycyjnej. W rzeczywistości jest to instalator zawierający złośliwe oprogramowanie.Według analityków Check Point Research JSCEAL działa w trzech etapach:Kampania wykorzystuje, takie jak tzw. compiled JavaScript (JSC), czyli specjalnie skompilowane pliki JavaScript, które są trudne do wykrycia przez standardowe programy antywirusowe. Złośliwy kod uruchamiany jest z pomocą platformy, co dodatkowo utrudnia jego identyfikację.Szczególnie narażeni są użytkownicy aplikacji do handlu kryptowalutami, zwłaszcza ci instalujący nowe programy za pośrednictwem reklam lub spoza oficjalnych sklepów (np. Google Play czy App Store).Check Point zaleca korzystanie z profesjonalnych rozwiązań bezpieczeństwa, które potrafią wykryć i zablokować ataki podobne do JSCEAL. Istotne są również działania prewencyjne takie jak unikanie klikania w podejrzane reklamy, instalowanie aplikacji wyłącznie z oficjalnych źródeł, bieżące aktualizacje systemów, czy wykorzystywanie dwuskładnikowego uwierzytelniania w aplikacjach do kryptowalut.