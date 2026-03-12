eGospodarka.pl
Amazon zainwestuje w Polsce ponad 23 mld zł do 2028 r. Nowe centrum logistyczne w Dobromierzu i rozwój Prime Video

2026-03-12 14:26

Amazon zainwestuje w Polsce ponad 23 mld zł do 2028 r. Nowe centrum logistyczne w Dobromierzu i rozwój Prime Video

Amazon zainwestuje w Polsce ponad 23 mld zł. Centrum logistyczne w Dobromierzu i rozwój Prime Video

Amazon ogłosił plany zainwestowania w Polsce ponad 23 miliardów złotych w latach 2026-2028, co potwierdza jego długoterminowe zaangażowanie w jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w Europie. W ramach tych planów otworzy nowoczesne, robotyczne centrum logistyczne w Dobromierzu, które stworzy ponad tysiąc miejsc pracy, oraz rozwijać będzie bibliotekę polskich produkcji Prime Video.

Na przestrzeni ostatniej dekady Polska awansowała z 24. na 20. miejsce wśród największych gospodarek świata – i według prognoz MFW utrzyma tę pozycję również w 2026 roku. Postęp ten jest między innymi odzwierciedleniem konsekwentnego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Polska pozostaje dla Amazon strategicznym punktem na mapie europejskiego wzrostu. Od 2012 roku firma zainwestowała w naszym kraju ponad 45 miliardów złotych – w infrastrukturę, miejsca pracy, wsparcie polskich małych i średnich przedsiębiorców oraz rozwój zaawansowanych technologii.
Z perspektywy Europy Polska znacząco wyróżnia się na tle innych krajów. Łączy w sobie imponujący wzrost gospodarczy, zaawansowane technologie i przedsiębiorców gotowych konkurować na globalnej scenie. Dlatego to tutaj ogłaszamy nasze kolejne inwestycje. Polska jest już jedną z 20 największych gospodarek świata, a Amazon zamierza aktywnie wspierać umacnianie tej pozycji – mówi Mariangela Marseglia, wiceprezeska europejskiej sieci sklepów Amazon.

E-handel rośnie, Amazon inwestuje. Polska w centrum uwagi


Według raportu Krajowej Izby Gospodarczej obroty e-handlu ogółem w Polsce osiągnęły w 2025 roku blisko 92 mld zł, rosnąc o 6,8 proc. rok do roku. Na ten rok prognozy pozostają optymistyczne. Analitycy spodziewają się kolejnego wzrostu, tym razem o około 7,1 proc. [1]

Potencjał polskiego e-commerce potwierdzają również wyniki przeprowadzonego przez Amazon i panel badawczy Ariadna najnowszego badania „(Nie)Świadomy konsument” [2]. Trzy czwarte Polaków (75 proc.) robi zakupy online co najmniej raz w miesiącu – a konsumenci coraz chętniej wybierają znane sklepy internetowe. Aż 71 proc. z nich deklaruje, że zakupy w sprawdzonych sklepach internetowych wzbudzają w nich znacznie większe zaufanie.
Inwestycje Amazon w Polsce
W latach 2012–2025 Amazon zainwestował w Polsce ponad 45 mld zł w infrastrukturę, tworzenie miejsc pracy, wsparcie dla polskich małych i średnich przedsiębiorców oraz rozwój technologii. Firma planuje zainwestować w Polsce ponad 23 mld zł w latach 2026–2028.

Polacy doskonale wiedzą, czego oczekują od zakupów online: wygody, bezpieczeństwa i pewności, że w razie potrzeby proces zwrotu przebiegnie bez komplikacji. Te potrzeby traktujemy poważnie. Inwestujemy w infrastrukturę logistyczną, stawiamy na ochronę każdej transakcji i oferujemy jeden z najbardziej kompleksowych pakietów zakupowo-rozrywkowych w Polsce.

Bo zaufanie konsumentów buduje się nie jedną decyzją, lecz każdym kolejnym zamówieniem. Polska jest dla Amazon priorytetem i chcemy, żeby nasi klienci to czuli, zarówno przy każdym zamówieniu, jak i przy każdej lokalnej produkcji Prime Video – komentuje Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektorka zarządzająca Amazon.pl.

Amazon Prime: zakupy, rozrywka i coraz więcej polskich treści


Odpowiedzią na potrzeby Polaków stał się Amazon Prime, który zadebiutował w Polsce w październiku 2021 roku – zaledwie kilka miesięcy po uruchomieniu sklepu Amazon.pl. Od pierwszego dnia wyróżniał się na tle innych ofert subskrypcyjnych jako jedyny program w Polsce łączący zakupy z rozrywką. Dziś klienci Prime korzystają z nielimitowanej, darmowej dostawy milionów produktów bez minimalnej kwoty zamówienia, często tego samego lub następnego dnia, a także z dostępu do Prime Video, darmowych gier w Amazon Luna oraz ekskluzywnych wydarzeń zakupowych – w tym corocznego Prime Day. Wszystko to w cenie 69 zł rocznie lub 15,50 zł miesięcznie, z możliwością wypróbowania usługi przez 30 dni bezpłatnie.

Amazon nieustannie rozwija również ofertę Prime Video, poszerzając ją o nowe lokalne tytuły. Wśród dotychczasowych polskich produkcji oryginalnych znalazły się m.in. programy komediowe – takie jak „LOL: kto się śmieje ostatni”, reality show, filmy oraz dokumenty poświęcone znanym polskim osobowościom, takim jak Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Wojciech Szczęsny i Dorota „Doda” Rabczewska. Prime Video kontynuuje konsekwentne inwestycje w polskie treści.

Nowe centrum dystrybucji na Dolnym Śląsku. Amazon rozbudowuje sieć logistyczną w Polsce


Sprawne zakupy online zaczynają się na długo przed kliknięciem „Kup teraz” – u ich podstaw leży dobrze zaprojektowana i niezawodna infrastruktura logistyczna. To ona decyduje o tym, czy paczka dotrze na czas, w nienaruszonym stanie i zgodnie z oczekiwaniami klienta. Dlatego Amazon konsekwentnie inwestuje w rozwój swojej sieci logistycznej w Polsce – a następnym krokiem w tym kierunku jest budowa kolejnego nowoczesnego centrum logistycznego.

Obiekt o powierzchni 200 tys. metrów kwadratowych stanie w Dobromierzu na Dolnym Śląsku i już w pierwszym roku działalności ma zapewnić ponad tysiąc pełnoetatowych miejsc pracy, znacząco wzmacniając lokalne zatrudnienie i otwierając nowe możliwości rozwoju specjalistycznych kompetencji technicznych i operacyjnych.
Centrum logistyczne w Dobromierzu to obiekt zaprojektowany z myślą o efektywności operacyjnej połączonej z komfortem i bezpieczeństwem pracy. Zaawansowane systemy automatyzacji usprawnią procesy kompletowania i wysyłki zamówień, a ponad 5 tys. robotów wesprze pracowników w najbardziej wymagających zadaniach, ułatwiając pracę i podnosząc standardy bezpieczeństwa na co dzień – mówi Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czterokondygnacyjny budynek przygotowywany jest do certyfikacji BREEAM – jednego z najbardziej prestiżowych na świecie systemów oceny zrównoważonego budownictwa – co potwierdza spełnianie najwyższych standardów w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki wodnej i odpowiedzialności środowiskowej.

Obiekt w Dobromierzu będzie już 12. centrum logistycznym Amazon w Polsce. Firma oprócz tego posiada w naszym kraju jeszcze biura korporacyjne, Amazon Web Services (AWS) i trzy Centra Rozwoju Technologii (Amazon Development Center Poland) w Gdańsku, Warszawie i Krakowie.



