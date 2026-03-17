Cyfryzacja mikrofirm w Polsce. Dlaczego tylko co 3. korzysta z AI, CRM i e-fakturowania?

2026-03-17 00:30

Technologie automatyzują codzienne zadania mikrofirmy © pexels

Wprawdzie automatyzacja pracy i oszczędność czasu kuszą, ale wielu mikroprzedsiębiorców ciągle nie decyduje się na wdrożenie nowych technologii. Z badania „Dojrzałość technologiczna mikrofirm” wynika, że tylko co trzecia najmniejsza firma korzysta z narzędzi takich jak sztuczna inteligencja, CRM czy e-fakturowanie. Najczęściej powodem rezygnacji są wysokie koszty wdrożenia i brak natychmiastowych efektów biznesowych, bo w mikrofirmach liczy się szybki i konkretny zwrot z inwestycji.

Przeczytaj także: Gen AI awansuje z pomocnika na współpracownika. Są korzyści i jest ryzyko

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego większość mikrofirm w Polsce nie wdraża zaawansowanych technologii, takich jak AI czy systemy CRM?
  • Jakie korzyści z cyfryzacji dostrzegają przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na nowe rozwiązania?
  • Jakie bariery finansowe i organizacyjne najczęściej powstrzymują mikrofirmy przed cyfrową transformacją?
  • Czy wdrożenie nowych technologii rzeczywiście przekłada się na przewagę konkurencyjną najmniejszych firm?

W mikrofirmach technologia nie jest strategią, tylko prostym rachunkiem: ile czasu odzyskam, ile to będzie kosztować i kiedy zobaczę efekt. Dlatego większość mikroprzedsiębiorców nie wdraża nowych rozwiązań.

Ci, którzy to zrobili, dostrzegają zarówno zalety, jak i wady swojej decyzji – takie wnioski płyną z badania „Dojrzałość technologiczna mikrofirm”, zrealizowanego przez IMAS International na zlecenie firmy faktoringowej NFG. Wynika z niego, że zaledwie 31 proc. najmniejszych firm korzysta z zaawansowanych rozwiązań, takich jak sztuczna inteligencja, systemy CRM czy e-fakturowanie. Co druga używa jedynie podstawowych narzędzi, a co szósta nie używa ich wcale.

Brak potrzeby, wysokie koszty i zyski w przyszłości


W opinii technologicznych sceptyków przeważają argumenty o braku przydatności cyfrowych rozwiązań. Na pytanie, dlaczego nie wdrożyli takich innowacji, 47 proc. respondentów wskazuje odpowiedź: „nowe technologie nie są nam potrzebne w codziennych pracach”. Na kolejnych miejscach pojawiają się wysokie koszty wdrożenia (27 proc.) i dostępu/abonamentów (21 proc.).

Dalej są: długi czas zwrotu z inwestycji (16 proc.), wydatki na szkolenia dla pracowników (12 proc.), bezpieczeństwo/RODO (12 proc.) oraz brak zaufanego partnera IT (11 proc.).
Nie znaczy to jednak, że mikrofirmy boją się technologii. One zwyczajnie nie chcą ponosić kosztów niepewnego zwrotu i ryzyka organizacyjnego. Bo choć najczęściej oficjalnie wskazywanym powodem jest brak potrzeby, to za kulisami dużą rolę odgrywają wydatki związane z samym wdrożeniem i szkoleniem dla pracowników – komentuje Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG i serwisu Fakturatka.pl.

Podobne argumenty od przedstawicieli MŚP słyszeli w 2024 roku autorzy badania ”Advancing The Digital Transformation of Polish Enterprises” (Wzmocnienie cyfrowej transformacji polskich przedsiębiorstw). Projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii i KPMG ujawnił, że większość firm, które nie chcą wprowadzać takich rozwiązań, tłumaczyła to właśnie brakiem identyfikowanej potrzeby, a jako przeszkodę wymieniała brak środków finansowych.
Przyczyny niewdrażania nowych technologii
Przyczyny niewdrażania nowych technologii

Firmy nie decydują się na wdrożenia, ponieważ nie potrzebują nowych technologii

Widoczne korzyści: automatyzacja i analityka


W gąszczu barier i wymówek funkcjonują jednak przedsiębiorcy, którzy odważnie podążają drogą cyfryzacji. To garstka 31 proc. mikrofirm, które postanowiły wdrożyć innowacyjne rozwiązania, a dziś dostrzegają zalety tej decyzji.
Korzyści z wdrażania nowych technologii
Korzyści z wdrażania nowych technologii

Wdrożenia służą przede wszystkim automatyzacji codziennych zadań

Główną korzyścią, jaką wskazuje 41 procent przedsiębiorców, którzy dokonali wdrożenia, jest automatyzacja powtarzalnych zadań i oszczędność czasu. Tuż za nią znajdują się: ułatwienie analizy danych i podejmowania decyzji oraz „twarda” ekonomia, czyli optymalizacja kosztów i budżetowanie. Ale tylko co dziesiąty przedsiębiorca przyznaje, że cyfryzacja jest dla niego elementem przewagi konkurencyjnej – wymienia Emanuel Nowak.

Przedsiębiorców spytano, jak oceniają poziom korzystania z nowoczesnych technologii w swojej firmie na tle innych firm na rynku działających w tej samej branży. Tylko niecałe 11 proc. z nich przyznało, że przodują pod tym względem na tle konkurencji. Dwie trzecie deklaruje, że korzysta z narzędzi cyfrowych na wielu polach, ale wciąż dostrzega możliwość dalszego rozwoju. Z kolei 24 proc. odstaje cyfrowo od swoich konkurentów.
Korzystanie z nowych technologii na tle konkurencji
Korzystanie z nowych technologii na tle konkurencji

Tylko co 10. firma przyznała, że przoduje pod względem korzystania z nowych technologii na tle konkurencji

Ciemne strony: „technologia wystawia nam rachunek”


Ale wdrożenie w mikrofirmie zaawansowanych narzędzi rzadko kiedy kończy się na jednym zakupie. Najczęściej wskazywanym skutkiem ubocznym jest konieczność ponoszenia dalszych inwestycji finansowych i czasowych (29 proc.). Na drugim miejscu pojawiają się nowe obowiązki (26 proc.), w tym kwestie zabezpieczeń (co de facto też wiąże się z kosztami), zaś nieco dalej – ryzyko błędu (19 proc.).

Pytanie, które stawiają sobie mikroprzedsiębiorcy, brzmi: „czy to się opłaciło?”. 22 proc mikrofirm przyznaje, że wciąż czeka na efekty. 17 proc. ubolewa, że wdrożone technologie nie przyniosły nowych klientów, a w 16 proc. wdrożeń koszty inwestycji nie zwróciły się.
Wiadomo, że na efekty trzeba trochę poczekać, a samą technologię warto rozpatrywać w kategorii inwestycji, nie kosztów. Musimy jednak zrozumieć logikę mikrofirmy: jeśli wydatki są dziś, a zysk ma nastąpić w bliżej nieokreślonej przyszłości, to entuzjazm szybko stygnie.

Najbardziej demotywujące nie są błędy, na które wskazuje prawie co piąty przedsiębiorca, ile właśnie rozjazd czasowy: inwestuję dziś, dokładam kolejne moduły, a efektu biznesowego nie widać. To klasyczny problem wdrożeń w małych firmach – dodaje ekspert NFG.

Cyfryzacja mikroprzedsiębiorstw jest procesem stopniowym, a decyzje o wdrożeniu nowych rozwiązań wynikają z pragmatycznego podejścia do biznesu. Przyszłość należy jednak do tych, którzy w technologii nie będą szukać oszczędności, ale sposobu na budowanie przewagi biznesowej i rozwoju.
Negatywne skutki wdrażania nowych technologii
Negatywne skutki wdrażania nowych technologii

Najczęściej wskazywanym skutkiem ubocznym jest konieczność ponoszenia dalszych inwestycji finansowych i czasowych

O badaniu:
Ogólnopolskie badanie „Dojrzałość technologiczna mikrofirm” zostało zrealizowane przez IMAS International na zlecenie firmy faktoringowej NFG, w październiku 2025 r., na próbie N=507 mikrofirm, techniką CAWI.

Przeczytaj także: Co wpływa na rynek pracy w sektorze finansów i nieruchomości? Co wpływa na rynek pracy w sektorze finansów i nieruchomości?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Zawody przyszłości, czyli kim zostać, żeby nie bać się sztucznej inteligencji?

Zawody przyszłości, czyli kim zostać, żeby nie bać się sztucznej inteligencji?

Polska gospodarka cyfrowa: ile jest warta?

Polska gospodarka cyfrowa: ile jest warta?

1/3 Polaków doświadczyła redukcji etatów z powodu AI. Czy sztuczna inteligencja już odbiera nam pracę?

1/3 Polaków doświadczyła redukcji etatów z powodu AI. Czy sztuczna inteligencja już odbiera nam pracę?

Czy jesteśmy gotowi na kolejną rewolucję przemysłową?

Czy jesteśmy gotowi na kolejną rewolucję przemysłową?

Nowe technologie napędzają rozwój branży TSL

Nowe technologie napędzają rozwój branży TSL

Wyścig ku sztucznej inteligencji - prognozy na 2020 rok

Wyścig ku sztucznej inteligencji - prognozy na 2020 rok

Czy AI i cyfryzacja uratują wzrost gospodarczy i produktywność pracy?

Czy AI i cyfryzacja uratują wzrost gospodarczy i produktywność pracy?

Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii

Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii

Kto decyduje w erze AI? Rola człowieka w modelu Human on the loop i granice autonomii algorytmów

Kto decyduje w erze AI? Rola człowieka w modelu Human on the loop i granice autonomii algorytmów

