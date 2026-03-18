Szyfrowany pendrive Kingston IronKey Locker+ 50 G2. Co oferuje?
2026-03-18 00:30
Kingston IronKey Locker+ 50 G2 © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie technologie zabezpieczeń oferuje Kingston IronKey Locker+ 50 G2?
- W jaki sposób urządzenie chroni dane przed atakami hakerskimi?
- Jakie opcje zarządzania hasłami są dostępne dla użytkownika i administratora?
- Jakie są kluczowe cechy konstrukcyjne i kompatybilność nośnika?
Kingston Digital Europe Co LLP, dział pamięci flash Kingston Technology Company, Inc. – światowego lidera w dziedzinie produktów pamięci i rozwiązań technologicznych – wprowadza na rynek nową generację pamięci USB z szyfrowaniem sprzętowym.
IronKey Locker+ 50 G2 (LP50 G2) to nośnik z 256-bitowym szyfrowaniem XTS-AES i z certyfikatem FIPS 197. Sprzęt oferuje bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym i jest odporny na ataki BadUSB dzięki cyfrowo podpisanemu oprogramowaniu układowemu. Nie jest też podatny na łamanie hasła dostępu metodą brute force.
LP50G2 obsługuje zarówno hasła administratora, jak i użytkownika. Każde z nich ma opcję trybu złożonego lub trybu hasła / kodu PIN. Tryb złożony umożliwia tworzenie haseł składających się z od 6 do 16 znaków przy użyciu co najmniej trzech z czterech zestawów znaków. Z kolei tryb hasła obsługuje kody PIN, zdania, listy słów lub inne łatwe do zapamiętania frazy składające się z od 10 do 64 znaków. Administrator może w razie potrzeby włączyć lub zresetować hasła użytkownika.
Aby ułatwić wprowadzanie hasła, można nacisnąć symbol oka na obudowie pendrive. Wówczas wpisywane znaki będą widoczne, co zmniejszy liczbę pomyłek prowadzących do nieudanych prób logowania. Ochrona przed atakami brute force blokuje hasło użytkownika po dziesięciu nieudanych próbach wprowadzenia z rzędu i kryptograficznie niszczy dane na nośniku. Dodatkowe zabezpieczenie obejmuje wirtualną klawiaturę chroniącą przed keyloggerami i screenloggerami.
Kluczowe cechy Kingston IronKey Locker+ 50 G2:
- Odporność na ataki BadUSB i łamanie hasła metodą brute force
- Obsługa haseł administratora i użytkownika w trybie złożonym lub PIN
- Wirtualna klawiatura chroniąca przed keyloggeram i screenloggerami
- Sprzętowe szyfrowanie 256-bit AES- XTS
- Certyfikat FIPS 197
- Pojemności 32, 64, 128 i 256 GB
- Prędkość odczytu do 145 MB/s
- Prędkość zapisu do 115 MB/s
- Metalowa obudowa
- Powłoka odporna za zarysowania i nie zbierająca odcisków palców
- Złącze USB-A
- Pięcioletnia gwarancja
Pendrive ma metalową obudowę pokrytą powłoką, która jest odporna na zarysowania i zapobiega zostawianiu odcisków palców. Kingston IronKey LP50G2 jest łatwy w konfiguracji i obsłudze bez konieczności instalowania aplikacji. Urządzenie jest kompatybilne zarówno z systemami Windows, jak i macOS.
Wraz z LP50G2 cała linia dysków IronKey firmy Kingston jest szyfrowana sprzętowo 256-bitowym algorytmem XTS-AES z podstawowym certyfikatem FIPS 197 wydanym przez autoryzowane laboratorium NIST – powiedział Oscar Escayola Kaloudis, EMEA Flash Business Manager i Sales Manager DACH, Bliski Wschód i Afryka, Grecja i Izrael w Kingston EMEA.
Ponadto IronKey jest liderem w branży dzięki trzem najlepszym w swojej klasie nośnikom z certyfikatem FIPS 140-3 Level 3. To portfolio oferuje doskonałe rozwiązania do ochrony danych, zaprojektowane z myślą o wymaganiach klientów indywidualnych, korporacyjnych i rządowych.
fot. mat. prasowe
Specyfikacja
Kingston IronKey Locker+ 50 G2 jest dostępny w pojemnościach od 32 GB do 256 GB i objęty jest ograniczoną pięcioletnią gwarancją, bezpłatną pomocą techniczną oraz legendarną niezawodnością firmy Kingston.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
