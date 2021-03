JetFlash 930C to pendrive firmy TRANSCEND, wyposażony w podwójne złącze USB o pojemności do 512 GB. Oferuje prędkość odczytu do 420 MB/s i prędkość zapisu do 400 MB/s.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pendrive Transcend JetFlash 930C Transcend JetFlash 930C jest wyposażony w podwójne złącze USB.

Transcend Elite

RecoveRx

Dostępność i cena

JetFlash 930C ma dwa złącza USB, które pozwalają mu na pracę ze znacznie większą liczbą urządzeń niż w przypadku tradycyjnych nośników. Z jednej strony pamięć może zostać podłączona do urządzenia z portem USB typu C, a z drugiej – do portu typu A.Dzięki zastosowaniu interfejsu USB 3.2 Gen 1 oraz kości pamięci 3D NAND nośnik oferuje prędkość odczytu do 420 MB/s i prędkość zapisu do 400 MB/s. Będzie dostępny w trzech wersjach pojemnościowych: 128 GB, 256 GB oraz 512 GB, więc pomieści wszystkie potrzebne pliki.Dodatkową zaletą jest wygląd nośnika. Urządzenie zostało opakowane w aluminiową, metaliczną obudowę w połyskującym, ale delikatnym odcieniu złota.Ze strony internetowej producenta można bezpłatnie pobrać specjalną aplikację TRANSCEND Elite. Jest ona kompatybilna z systemami: macOS oraz Windows. Oprogramowanie pozwala między innymi na tworzenie kopii zapasowych, przywracanie oraz szyfrowanie danych. Ułatwia utrzymanie porządku i ochronę ważnych plików.Transcend oferuje użytkownikom również bezpłatne narzędzie do odzyskiwania danych o nazwie RecoveRx. Umożliwia ono dogłębne przeszukiwanie pamięci urządzenia w poszukiwaniu śladów usuniętych plików, w tym zdjęć cyfrowych, dokumentów, muzyki i filmów.JetFlash 930C będzie dostępny w sklepach w Polsce pod koniec marca. Sugerowane ceny to 265 zł za 128 GB, 380 zł za 256 GB oraz 459 zł za 512 GB. Produkt jest objęty pięcioletnią gwarancją producenta.