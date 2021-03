Nowe monitory dotykowe Philips z serii B1TC i B1TFL

Philips zaprezentował nowe monitory z serii B1TC i B1TFL, które zapewniają 10-punktową obsługę dotyku i będą dostępne w rozmiarach: 15, 17, 21,5 i 23,8 cali.

15 cali, 1024x768, TN – 152B1TFL,

17 cali, 1280x1024, TN – 172B1TFL,

21,5 cala, Full HD, IPS – 222B1TFL,

23,8 cala, Full HD, IPS – 242B1TFL.

wykonano w technologii pojemnościowej, można obsługiwać je także rękawiczkami. Dzięki ekranowi IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) kąty widzenia są szerokie, a specjalna warstwa antyrefleksyjna umożliwia pracę nawet w mocnym świetle. O komfort wzroku zadbają rozwiązania takie jak: filtr niebieskiego światła LowBlue Mode i redukcja migotania Flicker-Free. Technologia SmartContrast pozwoli natomiast dynamicznie dopasować podświetlenie ekranu do wyświetlanych treści. Monitory działają w trybie plug and play z Windowsem, Androidem i różnymi dystrybucjami Linuksa. Certyfikat EMI Class B sprawia, że monitory można wdrażać również w takich środowiskach jak np. lotniska.Podstawa SmartStand z dwoma zawiasami pozwoli na ustawienie monitorów w dowolnej pozycji, w tym również na płasko. Urządzenia można też zamontować na opcjonalnym uchwycie VESA. W sprzedaży znajdzie się także specjalny uchwyt, który pozwoli na przymocowanie za monitorem małego komputera (mini-PC).Obecność portów HDMI, VGA i DisplayPort ułatwi połączenie z dowolnym komputerem. Nowe monitory będą dostępne w dwóch rozmiarach: 21,5 (222B1TC) i 23,8 cala (242B1TC). Urządzenia są znacznie odchudzone względem poprzedników, dzięki czemu sprawdzą się również w zastosowaniach domowych.powinny sprawdzić się w każdym miejscu, gdzie liczy się wygoda obsługi i niezawodność. Produkty te służą do instalacji np. w kioskach POS – wymagają zamontowania w obudowie. Można je używać zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Szklany front chroni urządzenie przed zarysowaniem (twardość 7H), jest też odporny na zachlapania i kurz (IP65). Te właściwości szczególnie przydadzą się w miejscach takich jak restauracja czy kasa samoobsługowa. Umożliwią też bezproblemową dezynfekcję.Komfort pracy zapewni wysoka jasność ekranu (350 lub 450 nitów) i powłoka antyrefleksyjna. Dzięki temu obsługa urządzenia będzie możliwa nawet w świetle reflektorów.Sprzęt jest też przygotowany na nieustanną pracę, 24 godziny, 7 dni w tygodniu.Monitory z serii B1TFL zostały wyposażone w komplet złączy: HDMI, DVI, VGA i DisplayPort. Pozwoli to podłączyć właściwie każdy komputer bez użycia przejściówek. Dodatkowo monitor może służyć jako hub USB.W tej serii nowe monitory będą dostępne z następującymi matrycami: