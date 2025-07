Polski przemysł w dołku – brakuje popytu, rosną zapasy, eksport słabnie

Polski przemysł znów hamuje – i to nie tylko chwilowo. Brak odbiorców, zalegające zapasy i osłabiony popyt zagraniczny sprawiają, że sektor produkcyjny w czerwcu znów zanotował spadki. Zdaniem ekspertów to początek dłuższej korekty.

W czerwcu 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu w Polsce była o 0,1% niższa niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej, a w porównaniu z majem spadła o 1,1% – poinformował GUS. Zdaniem Mariusza Zielonki, głównego ekonomisty Konfederacji Lewiatan, dane te wskazują na początek dłuższego osłabienia w sektorze przemysłowym.Krajowy popyt okazuje się niewystarczający, by zapewnić impuls do odbicia. Przedsiębiorstwa wciąż dysponują dużymi zapasami towarów, co dodatkowo ogranicza potrzebę zwiększenia produkcji. Sektora nie wspiera również eksport, ponieważ zapotrzebowanie ze strony kluczowych partnerów handlowych pozostaje niskie.W tej sytuacji ratunkiem dla wzrostu gospodarczego może być sektor budownictwa, który w czerwcu odnotował wzrost o 2,2% r/r i aż o ponad 10% m/m. Sygnały płynące z rynku sugerują, że ruszają inwestycje, w tym także te finansowane ze środków publicznych, co potwierdzają dane z „Szybkiego Monitoringu NBP”.Wciąż dobrze radzi sobie motoryzacja – zarówno w produkcji pojazdów, jak i w zakresie napraw i serwisowania maszyn. Co istotne, w strukturze przemysłu brak jest obecnie branż, które notowałyby korektę mniejszą niż 20%. Duże wątpliwości budzą też wyniki w kategorii pobór i uzdatniania wody, gdzie GUS odnotował ponad 60-procentowe spadki. Prawdopodobnie są one wynikiem korekty wcześniejszych błędów metodologicznych.