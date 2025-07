Samsung zaprezentował najnowszy model w swojej linii składanych smartfonów – Galaxy Z Fold7. Urządzenie wyróżnia się smukłą konstrukcją, nowoczesnymi materiałami i mocnym zestawem podzespołów. Nowy Fold7 oferuje 8-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X, potrójny aparat z główną matrycą 200 MP, procesor Snapdragon 8 Elite oraz szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Smartfon trafi do sprzedaży już 25 lipca 2025 roku i będzie dostępny w kilku wariantach kolorystycznych.

Galaxy Z Fold7 - otwarty ekran i tył smartfona

Konstrukcja i wymiary

Galaxy Z Fold7 - profil urządzenia

Wyświetlacze

Galaxy Z Fold7 - tylny panel i moduł aparatów

Aparaty fotograficzne

Wydajność i podzespoły

Samsung Galaxy Z Fold7 - premiera nowego składanego smartfona

Oprogramowanie i funkcje AI

Łączność i dodatkowe cechy

Dostępność i warianty kolorystyczne

Galaxy Z Fold7 - czarny wariant ekskluzywny dostępny online

Podsumowanie parametrów technicznych Galaxy Z Fold7

Waga: 215 g

Grubość: 8,9 mm (złożony), 4,2 mm (rozłożony)

Materiały: Gorilla Glass Ceramic 2, Gorilla Glass Victus 2, aluminium Advanced Armor

Zawias: wzmocniony, odporny na wielokrotne składanie

Główny ekran: 8,0" Dynamic AMOLED 2X, 2184 x 1968 px, 120 Hz, Vision Booster, 2600 nitów

Zewnętrzny ekran: 6,5", FHD+, 2520 x 1080 px, 21:9

Aparaty tylne: 200 MP (szerokokątny), 12 MP (ultraszerokokątny), 10 MP (teleobiektyw, 3x zoom optyczny)

Aparaty do selfie: 10 MP (zewnętrzny), 10 MP (wewnętrzny)

Procesor: Snapdragon 8 Elite dla Galaxy

Pamięć: 16 GB RAM + 1 TB / 12 GB RAM + 512 GB / 12 GB RAM + 256 GB

Bateria: 4400 mAh, szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe, Wireless PowerShare

System: Android 16, One UI 8

Funkcje AI: tłumaczenie mowy, generatywna edycja, Gemini Live, Circle to Search

Bezpieczeństwo: Samsung Knox, Knox Vault, postkwantowe szyfrowanie Wi-Fi

Łączność: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Odporność: IP48 (woda i pył)

Dual SIM, eSIM

Kolory: niebieski, srebrny, zielony, czarny (ekskluzywnie online)

Samsung zaprezentował najnowszy model w swojej linii składanych smartfonów – Galaxy Z Fold7. Urządzenie stanowi kolejną odsłonę serii Fold, która od kilku lat rozwijana jest przez producenta. Nowy model wyróżnia się zmodyfikowaną konstrukcją oraz szeregiem usprawnień technologicznych.Galaxy Z Fold7 został zaprojektowany z myślą o smukłości i lekkości. Smartfon waży 215 gramów, a jego grubość po złożeniu wynosi 8,9 mm. Po rozłożeniu urządzenie ma zaledwie 4,2 mm grubości.W produkcji wykorzystano szkło Gorilla Glass Ceramic 2 na zewnętrznej stronie oraz Gorilla Glass Victus 2 na tylnej obudowie. Ramka wykonana została z aluminium Advanced Armor. Zastosowano również wzmocniony zawias, który ma zapewnić trwałość mechanizmu składania.Galaxy Z Fold7 wyposażono w dwa wyświetlacze. Główny ekran to 8-calowy panel Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2184 x 1968 pikseli i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Zewnętrzny wyświetlacz ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość FHD+ (2520 x 1080 pikseli) i proporcje 21:9.Oba ekrany oferują funkcję Vision Booster, a maksymalna jasność wynosi do 2600 nitów, co ma poprawiać czytelność w różnych warunkach oświetleniowych.Na tylnej obudowie Galaxy Z Fold7 znajduje się potrójny moduł aparatu: główny obiektyw o rozdzielczości 200 MP, ultraszerokokątny 12 MP oraz teleobiektyw 10 MP z trzykrotnym zoomem optycznym.Do autoportretów służą dwa aparaty o rozdzielczości 10 MP – jeden na zewnętrznym, drugi na wewnętrznym wyświetlaczu. Wśród funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję znajdują się generatywna edycja zdjęć, asystent fotograficzny oraz możliwość usuwania dźwięku z nagrań wideo.Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Elite dla Galaxy. Smartfon dostępny jest w kilku wariantach pamięci: 16 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej, 12 GB RAM i 512 GB lub 256 GB pamięci.Bateria o pojemności 4400 mAh obsługuje szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe oraz funkcję dzielenia się energią Wireless PowerShare.Galaxy Z Fold7 działa pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką One UI 8. Wśród funkcji opartych na sztucznej inteligencji znajdują się tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym, generatywna edycja zdjęć, asystent głosowy Gemini Live oraz narzędzie Circle to Search.Urządzenie wyposażono w rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, takie jak Samsung Knox, Knox Vault oraz postkwantowe szyfrowanie Wi-Fi.Smartfon obsługuje sieci 5G, LTE, Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. Urządzenie spełnia normę odporności na wodę i pył IP48. Galaxy Z Fold7 umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM oraz eSIM.Przedsprzedaż Galaxy Z Fold7 rozpoczęła się 9 lipca 2025 roku, a w szerokiej dystrybucji smartfon będzie dostępny od 25 lipca. Smartfon dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych: niebieskim, srebrnym, zielonym oraz czarnym (ten ostatni wyłącznie na stronie internetowej producenta).