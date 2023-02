Smartfony Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23

Samsung zaprezentował swoje najnowsze modele smartfonów: Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23. Najbardziej zaawansowany Galaxy S23 Ultra ma 6,8 calowy wyświetlacz QHD+ Edge pokryty szkłem szkłem szkłem Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 oraz system aparatów Galaxy, który pozwala z pomocą transformacyjnej sztucznej inteligencji uchwycić prawdziwe kinowe nocne ujęcia.

Seria Samsung Galaxy S23 Najnowsze smartfony z serii Galaxy S23 jako pierwsze debiutują na rynku ze szkłem Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

Aparat Galaxy z większą liczbą megapikseli i rozbudowaną funkcją sterowania kreatywnego – w dzień i w nocy

Samsung Galaxy S23 Ultra Duży 6,8-calowy wyświetlacz krawędziowy o zmniejszonej krzywiźnie w modelu Galaxy S23 Ultra daje użytkownikom przestronną i bardziej płaską powierzchnię.

W słabym świetle, w zbliżeniu lub w sytuacjach, które normalnie powodowałyby rozmycie, obrazy zachowują ostrość dzięki podwójnemu optycznemu stabilizatorowi obrazu (OIS) działającemu w zakresie od 1,5 do 3 stopni we wszystkich kierunkach w modelu Galaxy S23 Ultra.

Rejestrowane filmy oferują bardziej kinowe wrażenia dzięki ulepszonemu wideo 8K przy 30 klatkach na sekundę z szerszym kątem.

Zaawansowana, obiektowa sztuczna inteligencja analizuje każdy szczegół w kadrze, nawet najdrobniejsze rysy twarzy, takie jak włosy i oczy, aby dokładnie odzwierciedlić dynamiczne cechy danej osoby.

Aby zapewnić jeszcze lepsze wrażenia wideo, nowa funkcja nagrywania dźwięku 360 stopni w słuchawkach Galaxy Buds2 Pro tworzy wielowymiarowy efekt dźwiękowy.

Najwyższe parametry Galaxy do mobilnych rozgrywek

Nowy Galaxy S23 Ultra Smartfony Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ i Galaxy S23 zostały wyposażone w szybki autofokus i pierwszy aparat do selfie Galaxy Super HDR.

Samsung Galaxy w trosce o środowisko

Wygoda, bezpieczeństwo i spersonalizowana obsługa

Dostępność

„Mobilna Platforma Snapdragon® 8 Gen 2 dla Galaxy” stanowi potężne narzędzie dla graczy zapewniając niesamowite wrażenia z gier mobilnych. Ulepszenia procesora zostały opracowane dzięki ścisłej współpracy z firmą Qualcomm. Rysik S Pen dostępny w modelu Galaxy S23 Ultra to narzędzie dobrze znane wieloletnim użytkownikom urządzeń Galaxy, które oferuje więcej możliwości w zakresie produktywności, notowania, realizowania pasji itp. Wszystkie innowacje serii Galaxy S23 zostały zamknięte w efektownej obudowie, która zawiera więcej materiałów pochodzących z recyclingu niż jakikolwiek inny smartfon Galaxy.Smartfon Galaxy S23 Ultra oferuje najbardziej zaawansowany system aparatów Galaxy, dostosowany do niemal każdych warunków oświetleniowych i zaprojektowany tak, by oddawać szczegóły z niesamowitą precyzją. Nowe możliwości w zakresie fotografii nocnej (Nightography) zmieniają sposób, w jaki seria Galaxy S optymalizuje zdjęcia i filmy w zależności od warunków otoczenia. Nagrywanie ulubionej piosenki na koncercie, robienie selfie pod wodą lub grupowe ujęcie przyjaciół podczas kolacji – niezależnie od kadru, obrazy i filmy zarejestrowane przy użyciu Galaxy S23 Ultra są niezwykle ostre. Szum, który zwykle psuje zdjęcia wykonane przy słabym oświetleniu, jest korygowany przez nowy algorytm przetwarzania sygnału obrazu (ISP) oparty o działanie sztucznej inteligencji, który poprawia szczegóły obiektu i odcienie kolorów.W Galaxy S23 Ultra, po raz pierwszy w serii Galaxy, zastosowano ulepszony sensor Adaptive Pixel 200MP, który rejestruje niezapomniane chwile z niesamowitą precyzją. Wykorzystuje łączenie pikseli do obsługi wielu poziomów przetwarzania w wysokiej rozdzielczości jednocześnie.Ponieważ aparaty do selfie służą nam dziś częściej niż kiedykolwiek wcześniej, smartfony Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ i Galaxy S23 zostały wyposażone w szybki autofokus i pierwszy aparat do selfie Galaxy Super HDR, zapewniający skokową zmianę z 30 klatek na sekundę do 60 klatek na sekundę, czego efektem są zauważalnie ostrzejsze zdjęcia i filmy wykonywane przednim aparatem.Użytkownikom, którzy poszukują maksymalnej kontroli procesu twórczego i wszechstronności, seria Galaxy S23 oferuje zestaw profesjonalnych narzędzi. Aplikacja Expert RAW, dostępna wyłącznie w modelach Galaxy, umożliwia fotografowanie i edytowanie zdjęć w formatach RAW i JPEG. Aplikacja Expert RAW dostępna w smartfonach Galaxy S pozwala również eksperymentować ze zdjęciami wykonanymi z wykorzystaniem funkcji Multi-Exposure lub uchwycić wyraźny widok Drogi Mlecznej za pomocą ustawień Astrophoto. Po pobraniu aplikacji Expert RAW na smartfon Galaxy S23, funkcje Expert RAW mogą być dostępne bezpośrednio z poziomu Aparatu w urządzeniu. Tymczasem nowe funkcje zoomu w aplikacji Camera Controller w Galaxy Watch5 umożliwiają użytkownikom uchwycenie idealnie wykadrowanego ujęcia bezpośrednio z poziomu nadgarstka.Dodatkowe ulepszenia aparatu:W modelach Galaxy S23+ i Galaxy S23 kultowy aparat Galaxy zyskuje również ulepszony wygląd. Konturowa obudowa została usunięta, wyznaczając nowy rozdział podstawowego designu Galaxy, który wyróżnia całą serię.Zarówno dla twórców, jak i graczy chęć przekraczania granic i ciągłego odkrywania tego, co możliwe, wymaga technologii, która dotrzymuje kroku, a nawet przewyższa oczekiwania. Samsung wraz z Qualcomm zoptymalizował doświadczenia użytkowników Galaxy wraz z „Platformą Mobilną Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 dla Galaxy” najpotężniejszą i najwydajniejszą platformą, jaka kiedykolwiek znalazła się w smartfonie Samsung Galaxy oraz najszybszego dostępnego obecnie procesora Snapdragon. Ponadto bateria o pojemności 5000 mAh dostępna w Galaxy S23 Ultra zasila aparat potężniejszy niż w przypadku Galaxy S22 Ultra bez zwiększania rozmiarów urządzenia.Nowo zaprojektowana mikroarchitektura procesora zwiększa zdolności przetwarzania serii Galaxy S23 o około 30 procent w porównaniu do serii Galaxy S22. Uchwycenie oszałamiających zdjęć w słabym oświetleniu wymaga trylionów obliczeń na sekundę, dlatego wysoce wydajna architektura NPU Samsung Galaxy została zoptymalizowana o 49 procent, aby zrównoważyć wydajność i moc, jednocześnie wykorzystując algorytm AI, który pomaga użytkownikom robić niesamowite zdjęcia i filmy. Jednym z najbardziej znaczących ulepszeń w serii Galaxy S23 jest zoptymalizowany procesor graficzny, który jest o około 41 procent szybszy w porównaniu z serią Galaxy 22 i zaprojektowany specjalnie dla użytkowników, którzy potrzebują więcej mocy.W oczekiwaniu na to, co przyniesie przyszłość w świecie realizmu cyfrowego w głównym nurcie gier mobilnych, Galaxy S23 Ultra jest gotowy do obsługi technologii ray tracing w czasie rzeczywistym. Użytkownicy z pewnością docenią jeszcze bardziej realistyczną realizację scen dzięki technologii, która symuluje i śledzi każdy promień światła. Ponadto w każdym modelu z serii Galaxy S23 zastosowano zwiększone komory chłodzące, umożliwiając gamingowe maratony bez spowalniania akcji.Duży 6,8-calowy wyświetlacz krawędziowy o zmniejszonej krzywiźnie w modelu Galaxy S23 Ultra daje użytkownikom przestronną i bardziej płaską powierzchnię, dzięki czemu obraz jest jeszcze bardziej wyrazisty. Funkcja Enhanced Comfort pozwala użytkownikom dostosować odcienie kolorów i poziomy kontrastu, zmniejszając zmęczenie oczu podczas patrzenia na ekran w nocy. Vision Booster dostosowuje się teraz do trzech poziomów oświetlenia zamiast dwóch, aby kontrolować poziom jasności i odblaski w świetle dziennym.Od czasu zaprezentowania serii Galaxy S22, Samsung zwiększa wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu z sześciu wewnętrznych komponentów w Galaxy S22 Ultra do 12 wewnętrznych i zewnętrznych komponentów w Galaxy S23 Ultra. Seria Galaxy S23 ma również szerszy zakres materiałów pochodzących z recyklingu niż jakikolwiek inny smartfon Galaxy, w tym aluminium i szkło pochodzące z recyklingu przedkonsumenckiego oraz tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu pokonsumenckiego, pozyskane z wyrzuconych sieci rybackich, butelek PET i beczek z wodą. Ponadto każdy smartfon Galaxy S23 jest dostarczany w przeprojektowanym opakowaniu wykonanym w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu.Najnowsze smartfony z serii Galaxy S23 jako pierwsze debiutują na rynku ze szkłem Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, zwiększającym trwałość przy długotrwałym użytkowaniu.Dzięki serii Galaxy S23 Samsung robi więcej, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko bez uszczerbku dla jakości i estetyki. Seria Galaxy S23 posiada certyfikat UL ECOLOGO®, co oznacza, że produkt został certyfikowany ze względu na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.Wszyscy, którym zależy na wydłużeniu okresu eksploatacji swoich urządzeń docenią fakt, że wraz z serią Galaxy S23, Samsung oferuje cztery generacje aktualizacji systemu operacyjnego i aktualizację zabezpieczeń przez 5 lat. Aby zapewnić długie lata eksploatacji, użytkownicy mogą również korzystać z opcjonalnych programów, takich jak Samsung Care +, tj. usługi wsparcia w przypadku przypadkowych uszkodzeń, napraw i innych.Bezpieczna komunikacja i zachowanie prywatności użytkownika stanowią podstawę serii Galaxy S23. Każdy smartfon z najnowszej serii jest wyposażony w kompleksowy system zabezpieczeń Samsung Knox, który otrzymał liczne, zarówno państwowe jak i branżowe certyfikaty. Panel bezpieczeństwa i prywatności daje użytkownikom pełny wgląd w to, kto ma dostęp do ich danych i w jaki sposób są one wykorzystywane. Wystarczy rzut oka, aby łatwo sprawdzić, czy dane osobowe są zagrożone, i otrzymać proste monity o zmianę ustawień w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą również dokładnie ustalić, które aplikacje i programy uzyskują dostęp do ich danych i jak można z nich korzystać.Aby zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa i ochronę przed lukami w zabezpieczeniach, Knox Vault chroni krytyczne informacje izolując je od reszty urządzenia, w tym systemu operacyjnego.Smartfony serii Galaxy S23 występują w czterech matowych kolorach: czarnym, kremowym, zielonym i lawendowym. Debiutujące smartfony będą również dostępne w ekskluzywnych wersjach kolorystycznych oferowanych wyłącznie za pośrednictwem sklepu samsung.pl. Galaxy S23 Ultra dostępny będzie w kolorze jasnozielonym, szarym, czerwonym i jasnoniebieskim, a Galaxy S23 i S23+ w jasnozielonej i szarej wersji kolorystycznej.Począwszy od 17 lutego 2023 r. smartfony Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ i Galaxy S23 będą szeroko dostępne u operatorów sieci i w handlu detalicznym on-line oraz w wersji Unlocked by Samsung na stronie Samsung.pl