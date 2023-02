System telefoniczny Gigaset Fusion

Gigaset Fusion to połączenie telefonu stacjonarnego, stacji bazowej DECT, centralki PBX oraz serwera zarządzającego urządzeniami Smart Home. Wszystkie ustawienia oraz funkcje telefonu można skonfigurować za pomocą interfejsu internetowego i obsługiwać z poziomu dotykowego wyświetlacza. Urządzenie dedykowane jest do pracy m.in. w małych i średnich przedsiębiorstwach, gabinetach lekarskich, kancelariach prawnych, agencjach oraz w domowych biurach.

Na pierwszym miejscu jest użyteczność – mówi Armin Kanani, szef działu projektowania w firmie Gigaset. - Opracowaliśmy nasz własny system, aby ułatwić obsługę i konfigurację szeregu dostępnych funkcji. Interfejs dla dotykowego wyświetlacza to również nowość. Chcieliśmy, aby użytkowanie było jak najbardziej intuicyjne.

Gigaset Fusion łączy się poprzez LAN, WiFi, USB-C, Bluetooth, DECT i DECT ULE z siecią, laptopami i komputerami, zestawami słuchawkowymi i słuchawkami, czujnikami Gigaset Smart Home.

Ceny i dostępność

Gigaset Fusion łączy się poprzez LAN, WiFi, USB-C, Bluetooth, DECT i DECT ULE z siecią, laptopami i komputerami, zestawami słuchawkowymi i słuchawkami, czujnikami Gigaset Smart Home. Obsłuży do ośmiu słuchawek DECT, 20 urządzeń SIP i 64 czujniki Gigaset ONE X systemu Smart Home, a zintegrowany system telefoniczny umożliwi prowadzenie sześciu równoległych połączeń głosowych. Pięć lokalnych automatycznych sekretarek, dostęp do kontaktów Google lub Microsoft 365 oraz system dialogowy do automatycznej obsługi połączeń dodatkowo ułatwiają codzienną pracę.Ekran Gigaset Fusion można dostosować do indywidualnych potrzeb, skorzystać z 72 programowalnych przycisków wirtualnych i skonfigurować funkcje połączeń. W tym procesie użytkownika wspiera adekwatny kreator instalacji.Zastosowanie wysokiej jakości materiałów, a także trwała, precyzyjna i wykonana z metalu klawiatura, sprawiają, że Fusion przyciąga wzrok. Elegancka podstawa i metalowe wykończenie mają atrakcyjne wykończenie na wysoki połysk. 5-calowy, dotykowy wyświetlacz HD ułatwia dostęp do wszystkich funkcji telefonu i sprawia, że informacje o abonencie są zawsze pod ręką. Interaktywny system IVR umożliwia wygodne i efektywne kierowanie oraz odbieranie połączeń – przykładowo w gabinetach lekarskich umożliwi zmniejszenie liczby połączeń w recepcji, jeśli osoba dzwoniąca chce jedynie zostawić prośbę o nową receptę.Zintegrowany system telefoniczny PBX przeznaczony jest do obsługi maksymalnie 20 użytkowników. Nie ma różnicy, czy do systemu podłączone są urządzenia mobilne, czy telefony stacjonarne SIP. Gigaset Fusion zapewnia jednocześnie bezpieczne połączenia poprzez SRTP/SIPS/TLS, LDAP(S) i HTTPS. Poprzez zintegrowaną stację bazową DECT można podłączyć do ośmiu słuchawek i prowadzić równolegle do czterech rozmów. Możliwy jest również dostęp do kontaktów Google & Microsoft 365.Szczególnie ciekawą funkcją stacji Gigaset Fusion jest obsługa systemu Gigaset Smart Home i 64 dostępnych w sprzedaży czujników ONE X. Za pośrednictwem aplikacji Gigaset elements na smartfony można definiować reguły, aktywować i dezaktywować alarmy, zmieniać ustawienia czujników oraz pobierać powiadomienia niezależnie od lokalizacji użytkownika - np. gdy okno nie zostało zamknięte. Przełącznik trybu Easy Alarm na wyświetlaczu pozwala na aktywację trybu alarmowego bezpośrednio po opuszczeniu miejsca pracy. Dzięki temu Fusion może być również wykorzystywany jako stacja bazowa obsługująca system zabezpieczeń lub udogodnień, na przykład w gabinetach lekarskich, biurach lub sklepach.System telefoniczny Gigaset Fusion PBX oferuje użytkownikom szereg funkcji, z których mogą korzystać bez ograniczeń i dodatkowych kosztów. Dostępne funkcje, przydatne w warunkach biznesowych, obejmują wspomniany system IVR, a także wirtualne przyciski z wizualizacją zajętości, przekierowanie sterowane czasowo czy podłączenie do 20 urządzeń IP.Fusion zapisuje wiadomości głosowe i dane kontaktowe lokalnie - można je następnie pobrać centralnie. Korzystanie z usług w chmurze jest możliwe, ale nie jest niezbędne. Serwery Gigaset.net znajdują się w Niemczech. Dane są bezpiecznie przechowywane zgodnie z surowymi przepisami UE i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.Fusion jest dostępny w pakiecie z dwiema słuchawkami SL800H PRO w kolorze Dark Titanium. Zestaw Gigaset Fusion FX800W PRO jest dostępny w sprzedaży w Europie w cenie 499,99 Euro netto.