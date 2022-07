Gigaset prezentuje model GL7 z obsługą sieci 4G

Gigaset zaprezentował nowy telefon typu clamshell - model GL7 z obsługą sieci 4G. GL7 posiada dwa ekrany, a na zewnętrznym wyświetlaczu można sprawdzić m.in. godzinę i rozmówcę, który do nas dzwoni. Po otwarciu klapki zobaczymy 2,8-calowy ekran i duże przyciski. Dla większego bezpieczeństwa z tyłu urządzenia umieszczono przycisk alarmowy SOS.

Zewnętrzny wyświetlacz GL7 pokazuje użytkownikowi najważniejsze informacje, takie jak połączenia przychodzące, wiadomości tekstowe, poziom naładowania baterii i czas. Główny wyświetlacz, po zamknięciu klapki, jest doskonale chroniony. Nie ma możliwości przypadkowego naciśnięcia przycisków na klawiaturze. Połączenia można odbierać po prostu otwierając klapkę.Gigaset łączy klasyczne zalety telefonu typu clamshell z nowymi rozwiązaniami: przyjazne dla użytkownika funkcje, duże klawisze, powiększona czcionka, nowoczesny system operacyjny KaiOS, dostęp do sklepu z aplikacjami KaiOS AppStore, dedykowany klawisz WhatsApp oraz Dual SIM, a także osobny slot na kartę pamięci.Telefon ma kompaktową obudowę o wymiarach 117x58x24mm. Waga wynosi zaledwie 126 gramów, a wytrzymała konstrukcja sprawia, że GL7 jest trwały i solidny. Ekran główny oraz klawiatura są chronione przez obudowę typu clamshell. Gigaset GL7 to także duże klawisze, przejrzyste menu, 300 godzin czuwania i 9 godzin rozmów na jednym ładowaniu, interfejs USB, Bluetooth 4.2, gniazdo 3,5 mm dla słuchawek, radio FM i aparat 2 MP do pamiątkowych zdjęć.Fotografie i maks. 2000 wpisów w książce telefonicznej można przechowywać w wewnętrznej pamięci urządzenia o pojemności 4 GB, którą można również rozszerzyć o maksymalnie 128 GB za pomocą karty pamięci micro SDHC. Również w przypadku kart SIM nie ma kompromisów. Nawet jeśli używana jest dodatkowa karta pamięci, nadal dostępne są dwa gniazda nano-SIM - na przykład do wykonywania tanich połączeń na wakacjach za pomocą zakupionej na miejscu karty prepaid.Oprócz normalnych funkcji telefonu komórkowego, GL7 obsługuje sieci WiFi, 4G, ma także moduł GPS. Dzięki własnej przeglądarce jest w pełni przystosowany do korzystania z internetu. System operacyjny KaiOS, który jest specjalnie dostosowany do telefonów z klawiaturą, posiada własny sklep z aplikacjami, a także umożliwia dostęp do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, WhatsApp czy YouTube. Naciśnięcie przycisku WhatsApp otwiera komunikator, w którym można czytać wiadomości oraz na nie odpowiadać. GL7 posiada również zintegrowany odtwarzacz muzyki i wideo. Na urządzeniu działają również proste gry. Moduł GPS umożliwia korzystanie z usług lokalizacyjnych, takich jak Google Maps.Szczególnie praktyczny jest zintegrowany hotspot WLAN. 4G zapewnia stabilne połączenie internetowe, które w razie potrzeby można udostępnić także znajomym, rodzinie lub innym urządzeniom, np. tabletowi. W ten sposób GL7 staje się internetowym hotspotem dla urządzeń z większymi ekranami, na których można korzystać z internetu.Na wszelki wypadek GL7 posiada dedykowany przycisk alarmowy SOS. Po jego naciśnięciu wywoływanych jest kolejno do pięciu predefiniowanych kontaktów z książki adresowej. Trwa to tak długo, aż uda się nawiązać połączenie z abonentem – w przeciwnym razie urządzenie rozpoczyna wybieranie ponownie od pierwszego numeru.Gigaset GL7 dostarczany jest z zasilaczem, podstawką ładującą, akumulatorem, słuchawkami i skróconą instrukcją obsługi. Jest dostępny w kolorze tytanowej szarości. Według zapewnień firmy trafi także do sprzedaży w Polsce w cenie sugerowanej 499 PLN.