Czy nowy iPhone 15 obniży ceny starszych generacji?

Pojawieniu się nowego iPhone'a zawsze towarzyszy pewnego rodzaju ekscytacja, szczególnie ze strony miłośników smartfonów od giganta z Cupertino. Wiele osób liczy również, że premiera najnowszego modelu zaowocuje spadkami ceny starszych generacji smartfona. Czy rzeczywiście tak jest? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwał serwis Ceneo. Oto wnioski z przeprowadzonej analizy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy w związku z premierą iPhone’a 15 starsze modele tracą na popularności?

Jak zmieniały się ceny poprzednich czterech generacji iPhone'a od momentu ich premiery?

Czym wyróżnił się iPhone 13?

Wzrost zainteresowania

Spadek ceny

Analiza danych Ceneo dotyczących ostatnich czterech generacji IPhonów pozwala na wyciągnięcie kilku interesujących wniosków.Okazuje się, że w okresie premiery nowej generacji, zainteresowanie poprzednią wraca do poziomu porównywalnego z dniem jej własnej premiery. Jest to efekt zarówno szerokiego rozgłosu wokół nowego modelu, jak i oczekiwania, że cena poprzedniego ulegnie obniżce. Przykładem tego trendu był iPhone 13, który po premierze iPhone'a 14, cieszył się większym zainteresowaniem niż jego następca, który niewiele się od niego różnił.Analiza cen, pokazuje wyraźnie, że po premierze nowej generacji, ceny poprzednich modeli zaczynają znacząco spadać dopiero po 1-2 tygodniach od premiery nowej wersji. Jest to dobra wiadomość dla tych, którzy niekoniecznie muszą mieć najnowszy model.Wyjątkiem od tej reguły był iPhone 13, ponieważ po premierze iPhone'a 14, jego cena wzrosła.Warto również zauważyć, że nie zawsze ceny spadają w równym tempie - różnice te mogą wynikać z różnic w specyfikacjach i innowacjach wprowadzonych w nowych modelach.W poniższej analizie możemy zobaczyć, jak zmieniały się ceny w różnych okresach od premiery nowego modelu dla poprzednich czterech generacji iPhone'a.Dane z serwisu Ceneo.plCena iPhone'a 11 spadła o 13% po pierwszych 6 miesiącach, a po 12 miesiącach od premiery wyniosła 3 900,00 zł, co stanowiło 7% spadek w porównaniu z ceną początkową. Po 2 latach od premiery, cena spadła o 21%, osiągając kwotę 3 100,00 zł.iPhone 12 zadebiutował z ceną 4 800,00 zł. Po 6 miesiącach od premiery, cena spadła o 10%, osiągając 4 300,00 zł. Po kolejnych 6 miesiącach, obserwowano niewielki spadek o 5%, co dało cenę 4 100,00 zł. Po 2 latach, iPhone 12 kosztował 3 700,00 zł, co stanowiło 10% spadek w porównaniu z ceną premiery.iPhone 13 zadebiutował z ceną 5 100,00 zł. Po 6 miesiącach od premiery, cena spadła o 12%, osiągając 4 500,00 zł. Po kolejnych 6 miesiącach, zaobserwowano wzrost ceny o 11%, co dało cenę 5 000,00 zł. Po 2 latach, iPhone 13 kosztował 3 800,00 zł, co stanowiło 24% spadek w porównaniu z ceną premiery.iPhone 14 zadebiutował z ceną 7 200,00 zł. Po 6 miesiącach od premiery, cena spadła o imponujące 19%, osiągając 5 800,00 zł. Po kolejnych 6 miesiącach, cena spadła o 10%, co dało cenę 5 200,00 zł.Na dzień 20.09 cena premierowego iPhone'a 15 oscyluje między 4,5 tys., a 9,5 tys.Ostateczny wybór, kiedy kupić iPhone'a, zależy od osobistych preferencji oraz gotowości do wydania określonej kwoty. Premiera nowej generacji to z pewnością doskonały moment na poszukiwanie atrakcyjnych okazji. Warto jednak być cierpliwym i śledzić ceny, aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę.Jeśli chcemy złapać moment korzystnej obniżki, nie trzeba tego pilnować ręcznie. Można skorzystać z alertów cenowych dostępnych np. na Ceneo, które powiadomią nas, kiedy cena wybranego modelu spadnie.