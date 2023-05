Naprawa smartfona bywa ryzykowna. Jak się chronić?

Na początku maja bieżącego roku do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nysie zgłosiła się kobieta, mieszkanka województwa opolskiego, powiadamiając ich o możliwości popełnieniu oszustwa. Okazało się, że podczas pobytu we Włoszech oddała swojego smartfona do naprawy w tamtejszym serwisie. Po jego odebraniu okazało się, że "usługa" kosztowała ją 87 tys. euro - taka właśnie kwota miała zniknąć z jej konta i najprawdopodobniej doszło to tego właśnie wtedy, gdy telefon był serwisowany. Jak uniknąć tego typu zdarzeń?

Naprawa smartfona – zanim oddasz urządzenie w ręce fachowca – usuń dane

Zazwyczaj, aby usunąć dane, wystarczy w smartfonie wybrać opcję „wyzeruj iPhone’a” (w przypadku iOS) lub „Przywróć ustawienia fabryczne/zresetuj ustawienia” (w Androidzie).

Taki reset pozwala na skasowanie wszystkich plików i dokumentów, które znajdowały się na smartfonie.

Można skorzystać z takiego rozwiązania nie tylko podczas oddania telefonu do naprawy, ale także w przypadku zainfekowania sprzętu przez złośliwe oprogramowanie lub wystąpienia problemów z ustawieniami systemowymi.

Należy też pamiętać o usunięciu kart SIM i wszelkich innych kart pamięci z naszymi danymi.

Przed naprawą smartfona – zrób kopię zapasową danych

W przypadku urządzeń z systemem Android przywrócenie ustawień fabrycznych jest zwykle niezbędne dla przeprowadzenia testów diagnostycznych urządzenia. W takiej sytuacji dane są trwale usuwane.

Aby stworzyć kopię zapasową należy otworzyć ustawienia urządzenia i przejść do sekcji "Konta i synchronizacja" lub "Kopia zapasowa i reset". Następnie wybrać opcję "Kopia zapasowa i przywracanie" lub "Zarządzanie kopiami zapasowymi" i wyszukać usługę chmurową, z której chcemy skorzystać, np. Google Drive, Dropbox, OneDrive itp.

Dalej trzeba zdecydować, co chcemy zbackupować, np. kontakty, zdjęcia, pliki itp.

Ostatnim krokiem jest rozpoczęcie procesu kopii zapasowej, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

W przypadku iPhone’ów, dzięki włączonej funkcji Backup w iCloud, kopia zapasowa jest automatycznie przesłana do iCloud, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania i sieci Wi-Fi.

Co zrobić, gdy telefon jest uszkodzony?

Jeśli przeszkodą w zgraniu danych jest niesprawny wyświetlacz – w urządzeniach Apple autoryzowany serwis podłącza sprawny komponent. W ten sposób może wprowadzić kod blokady (bez odblokowania nie ma możliwości zgrania danych na komputer). Jeśli nie działa łączność z komputerem – dane trzeba zgrać do chmury lub w inne miejsce – bezprzewodowo – wyjaśnia Mateusz Kukla, ekspert iMad, autoryzowanego serwisu Apple, który również należy do Grupy Digital Care.

Jeśli podczas naprawy wymieniamy nośnik danych lub cały smartfon, a urządzenie uruchamia się – przywracamy ustawienia fabryczne. W innej sytuacji, gdy nie mamy takiej możliwości w serwisie, wadliwe podzespoły wysyłamy do magazynu producenta, gdzie są formatowane i niszczone – tłumaczy ekspert iMad.

Naprawa smartfona w autoryzowanym serwisie – bezpieczeństwo gwarantowane

Naprawa smartfona w autoryzowanym serwisie – bezpieczeństwo gwarantowane

Historia mieszkanki Nysy jasno pokazuje, że odpowiednie przygotowanie smartfona przed oddaniem go do serwisu jest niezwykle ważne. Niestety nie brakuje przypadków, w których zachowujemy się nieodpowiedzialnie - według danych autoryzowanego serwisu MTTC, należącego do Grupy Digital Care tylko w kwietniu do naprawy wpłynęło blisko 100 urządzeń z włożonymi kartami SIM lub SD z danymi klientów. Pozostawienie karty SIM w telefonie ułatwia nieuczciwym serwisantom uzyskanie dostępu do przechowywanych na smartfonie danych i aplikacji, w tym aplikacji bankowych i zapisanych np. w notatniku haseł.Gdyby na urządzeniu z jakiegoś powodu pozostały dane – korzystając z usług punktów autoryzowanych – możemy być spokojni o ich bezpieczeństwo.Komu powierzyć naprawę amartfona, by nie martwić się o bezpieczeństwo danych ? Warto znaleźć autoryzowany serwis. Gwarantuje bezpieczeństwo danych, gdyż w takim miejscu jest ono traktowane priorytetowo. A jak go znaleźć? Najlepszym wyznacznikiem są opinie użytkowników, a także renoma danego salonu. W autoryzowanym serwisie można mieć pewność, że proces usunięcia danych przebiegnie poprawnie i żadne pliki bądź hasła nie zostaną wykorzystane przez osoby trzecie.