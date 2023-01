3 najważniejsze zasady bezpieczeństwa danych w sieci

28 stycznia obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Według UODO wycieku poufnych informacji obawia się co trzeci Polak. Jednocześnie tylko 46% wie co należy zrobić, gdy to nastąpi.

Przeczytaj także: 5 sposobów na zwiększenie swojego bezpieczeństwa online

1. Bądź sceptyczny i nie spiesz się.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jeśli urządzenie jest inteligentne, powinno być chronione Do każdego konta powinny być przypisane unikatowe silne hasła, a uwierzytelnienie wieloskładnikowe wdrożone wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość.

2. Zachowaj prywatne informacje dla siebie.

3. Jeśli urządzenie jest inteligentne, powinno być chronione.

Przeczytaj także: Sposobów na wyłudzenie danych osobowych przybywa