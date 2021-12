Czy łatwo sprzedać i warto kupić odnowiony smartfon?

Wprawdzie 3 na 4 Polaków deklaruje, że nigdy nie kupiło telefonu z drugiej ręki, to jednocześnie aż 6 na 10 z nas przyznaje, że rozważyłoby zakup odnowionego smartfona, o ile stanem przypominałby do złudzenia nowy egzemplarz. Motywacją do podjęcia takiej decyzji byłaby przede wszystkim niższa cena, względy ekologiczne nie są da nas aż tak ważne, jak oszczędności – wynika z badania zrealizowanego przez Kantar dla platformy Swappie.

Przeczytaj także: Jakie telefony komórkowe dla biznesu?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki jest stosunek polskich konsumentów do nabywania smartfonów z drugiej ręki?

Czy Polacy rozważają w ogóle zakup odnowionego urządzenia?

Jakie powody skłaniają nas do nabycia odnowionego telefonu?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy kupujemy odnowione smartfony? 74 proc. badanych nigdy nie nabyło używanego smartfona.

Klienci zaczynają widzieć różnicę między telefonem po prostu używanym a odnowionym. W naszym przypadku odnowienie oznacza, że urządzenie przeszło autorską, 52-stopniową procedurę weryfikacji, podczas której identyfikujemy, jakie komponenty są wciąż w doskonałym stanie, które wymagają wyczyszczenia, a które wymiany. Tymczasem używany telefon z internetowej aukcji oceniany jest przez sprzedawcę tylko powierzchownie. Wynik badania Kantar pokazuje, że obraliśmy właściwy kierunek - zdecydowana większość respondentów podkreślała, że przy zakupie sprzętu z drugiej ręki bardzo ważna jest jego sprawność i gwarancja niezawodności - ocenia Janne Korpela, country manager Swappie.pl.

Kupujemy mało odnowionych telefonów. Chcemy więcej

Sporo osób na pewno słyszało kupionych okazyjnie w internecie używanych telefonach, które po dotarciu do klienta prezentowały się dużo gorzej niż na zdjęciach w sklepie, lub też sami mają tego typu doświadczenia. Stąd tak silne wciąż przekonanie, że najbezpieczniej kupić smartfona prosto od producenta. Podobna niemiła przygoda spotkała zresztą naszego założyciela i właśnie ona zainspirowała go do tworzenia startupu, który będzie wprowadzał smartfony z powrotem na rynek z potwierdzeniem jakości i długą gwarancją. W ofercie mamy nawet pięcioletnie już iPhone’y 7, a sprzedajemy je z dodatkową gwarancją na trzy lata - wyjaśnia Janne Korpela ze Swappie.

Ekologia? Dla Polaków mniej ważna niż niska cena

Pod choinką znaleźliśmy w tym roku nawet kilkadziesiąt tysięcy telefonów - biorąc pod uwagę, że 1,9 mln smartfonów, które mają obecnie Polacy, nie zostało kupionych samodzielnie. Większość z nich jest zapewne nowa i zastąpi używane wcześniej telefony. Te z kolei zaczną funkcjonować jako zapasowe lub też przekażemy je dzieciom, przyjaciołom albo sprzedamy w sieci. Ostatnia z opcji okazuje się problematyczna ze względu na zużycie telefonów.Fińska firma Swappie, która zajmuje się ponownym wprowadzaniem na rynek samodzielnie odnowionych iPhone’ów, po wejściu do Polski we wrześniu 2021 r. zleciła agencji badawczej Kantar sprawdzenie, jaki jest stosunek polskich konsumentów do nabywania smartfonów z drugiej ręki.74 proc. badanych nigdy nie nabyło używanego smartfona. Powyższą statystykę częściowo wyjaśnia inny wynik badania Kantara: 45 proc. Polaków nie wie, że odnowiony smartfon może być alternatywnym rozwiązaniem wobec zakupu zupełnie nowego. 55 proc. badanych słyszało o takiej opcji.Jednak aż 61 proc. zapytanych, czy rozważyliby zakup odnowionego urządzenia w przyszłości odpowiada “tak” lub “być może”. 12 proc. badanych stwierdza, że potrzebuje więcej informacji. Producentami telefonów, które respondenci najchętniej nabyliby z drugiej ręki, są Samsung (59 proc.), Apple (34. proc.) i Huawei (29 proc.)Na świecie kupowanie używanych telefonów to coraz popularniejszy trend. Według szacunków International Data Corporation (IDC), liczba sprzedanych używanych smartfonów (w tym odnowionych) wyniosła łącznie 225,4 mln w 2020 r., co stanowi wzrost o ponad 9 proc. rok do roku.Jednym z powodów do nabycia odnowionego telefonu może być troska o środowisko. Produkcja takich urządzeń odpowiada za zdecydowanie większą część ich śladu ekologicznego niż późniejsze użytkowanie, dlatego rozsądne jest możliwie największe wydłużenie ich żywotności.Ta motywacja jest widoczna wśród polskich respondentów. Na kwestie związane ze środowiskiem jako ważny czynnik skłaniający do zakupu odnowionego telefonu wskazywało 45 proc. badanych. Jednak więcej osób (59 proc.) deklarowało, że przekonuje je znacznie niższa cena takiego urządzenia. Z kolei 67 proc badanych mówi, że dla nich istotnym argumentami są gwarancja jakości jak i fakt, że telefony oferuje firma samodzielnie zajmująca się ich naprawą.