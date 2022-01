Smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung zaprezentował smartfon Galaxy S21 model S21 FE 5G. Cechują go charakterystyczne wzornictwo, superszybki procesor Snapdragon 888, profesjonalny aparat i interfejs One UI 4.

Galaxy S21 FE 5G ma ramkę Contour-Cut, która płynnie przechodzi w obudowę aparatu. Nowy Samsung jest dostępny w czterech opcjach kolorystycznych, ze stylowym, zamglonym wykończeniem: oliwkowym, lawendowym, białym lub grafitowym. S21 FE 5G ma elegancką i smukłą obudowę o grubości zaledwie 7,9 mm.Samsung Galaxy S21 FE 5G jest wyposażony w najnowszy, superszybki procesor Snapdragon 888 i 6,4-calowy wyświetlacz FHD+ Dynamic AMOLED 2X. Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz.Również długo działająca bateria jest priorytetem dla zapracowanych, aktywnych użytkowników Galaxy, dlatego S21 FE 5G został wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh. Dodatkową zaletą baterii S21 FE 5G jest możliwość superszybkiego ładowania 25 W, dzięki czemu można ją naładować do ponad 50% w zaledwie 30 minut.Galaxy S21 słynie z profesjonalnego aparatu, a Galaxy S21 FE 5G oferuje te same ustawienia, które umożliwiają robienie niesamowicie realistycznych zdjęć. Zarówno fotografowie-amatorzy jak i profesjonaliści mogą bez trudu edytować, publikować i udostępniać treści, od których nie sposób oderwać oczu. W porównaniu do S20 FE ulepszono również ustawienia trybu nocnego w aparacie. Użytkownicy mogą poprawiać zdjęcia wykonane przy słabym oświetleniu i uzyskać wyraźne zdjęcia nawet w najtrudniejszych warunkach świetlnych. Teraz wszyscy mogą zmieścić się w kadrze, a to dlatego, że S21 FE 5G zapewnia najlepsze opcje selfie, jakie kiedykolwiek były dostępne w urządzeniach Samsung. Zaawansowany 32-megapikselowy aparat przedni S21 FE 5G pozwoli na wykonanie wysokiej jakości selfie. Udoskonalono również funkcje AI Face Restoration, a dzięki funkcji podwójnego nagrywania można śledzić akcję przed i za sobą – wystarczy zacząć nagrywanie, a aparat zarejestruje widoki z obu obiektywów jednocześnie.Dzięki intuicyjnemu interfejsowi One UI 4 firmy Samsung każdy może zaprojektować idealne dla siebie mobilne środowisko użytkownika – takie, które jest dopasowane do indywidualnych potrzeb i pozwala bezpiecznie wyrażać siebie. Dzięki wielu opcjom personalizacji i silniejszym mechanizmom kontroli prywatności, użytkownik ma większą kontrolę. Rozszerzone możliwości pozwalają zmienić ekran główny, ikony, powiadomienia, tapety i wiele innych elementów. Aby dodatkowo poszerzyć opcje personalizacji, przeprojektowano i zaktualizowano widżety. Samsung wierzy, że prawdziwie spersonalizowane środowisko użytkownika to coś więcej niż tylko wygląd i odczucia. Aby zapewnić spokój ducha, S21 FE 5G jest wyposażony w nowy panel prywatności, który umożliwia wygodną kontrolę zabezpieczeń i prywatności w jednym miejscu, dzięki czemu korzystanie z One UI 4 w Galaxy S21 FE 5G jest równie łatwe, co bezpieczne.Przedsprzedaż Galaxy S21 FE 5G wystartuje 4 stycznia a urządzenie zadebiutuje w regularnej sprzedaży już 11 stycznia. Pierwsi klienci, którzy zdecydują się na zakup Galaxy S21 FE 5G, będą mogli skorzystać z oferty specjalnej i otrzymać prezent w postaci bezprzewodowych słuchawek Galaxy Buds2. Promocja rusza 4 stycznia 2022 i potrwa do 18 stycznia 2022 lub do wyczerpania puli prezentów.