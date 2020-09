Smartfon Samsung Galaxy S20 FE

Samsung zaprezentował Galaxy S20 Fan Edition. Smartfon ma 6,5-calowy wyświetlacz Infinity-O Super AMOLED, częstotliwość odświeżania 120 Hz, aparat wykorzystujący AI, zaawansowany chipset, hiperszybką łączność, baterię 4500 mAh oraz pojemną pamięć z możliwością rozszerzenia.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition ma oryginalny desing i spełnia wymogi standardu IP68, co oznacza, że jest chroniony przed wpływem wody i kurzu.Ma wyświetlacz Infinity-O o rozdzielczości 1080×2400.Galaxy S20 FE wyposażony został w innowacyjny 32MP aparat selfie i profesjonalny aparat tylny. Dzięki zastosowaniu w smartfonie Galaxy S20 FE dużych matryc z technologiami tetra-binning oraz przetwarzania wielu klatek, możliwe jest wykonanie jeszcze bogatszych i pełnych życia zdjęć, nawet przy słabym oświetleniu. Dodatkowo, zastosowane rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji umożliwiają wykrycie i usunięcie rozmycia spowodowanego poruszeniem, a także zasugerowanie najlepszych ujęć. Obiekt, który chcemy sfotografować nie zawsze jest dostatecznie blisko, dlatego smartfon Galaxy S20 FE umożliwia przybliżenie go w kadrze wykorzystując 30-krotny Space Zoom. Dzięki funkcji Jedno Ujęcie Galaxy S20 FE rejestrując warte upamiętnienia momenty przygotuje całą kolekcję ujęć i wideo do wyboru.Model Galaxy S20 FE został wyposażony w zaawansowany procesor Snapdragon 865 i w pełną gotowość na hiperszybką sieć 5G.Szybka łączność komórkowa oraz WiFi wraz z dostępem do Xbox Game Pass Ultimate zapewni wyjątkowe wrażenia podczas grania w gry o jakości konsolowej.Galaxy S20 FE można w prosty sposób połączyć ze smartwatchem, np. Galaxy Watch3 lub ze słuchawkami, np. Galaxy Buds Live.Galaxy S20 FE został wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAH, a także funkcję super szybkiego ładowania oraz bezprzewodowego ładowania zwrotnego PowerShare.Galaxy S20 FE oferuje również znane i cenione usługi oraz aplikacje Google, takie jak Gmail, Mapy Google, Google Chrome czy YouTube. Dodatkowo użytkownicy Galaxy S20 FE mogą cieszyć się bezpłatnym dostępem do Youtube Premium przez cztery miesiące.Użytkownicy Galaxy otrzymają możliwość skorzystania z trzech kolejnych generacji systemu operacyjnego Android. Dzięki temu Galaxy S20 FE będzie zapewniać najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa oraz umożliwiać dostęp do nowych funkcji oferowanych przez Samsung oraz pełnej gamy usług i aplikacji Google.Smartfon Galaxy S20 FE jest dostępny w sześciu żywych kolorach, które pozwolą użytkownikom podkreślić swój styl, a specjalna powłoka ekranu pozwoli zminimalizować odciski palców i smugi.Dostępne kolory smartfonów to: Czerwony, Pomarańczowy, Różowy, Zielony, Granatowy i Biały.