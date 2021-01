Smartfon Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung zaprezentował smartfon Galaxy S21 Ultra 5G, model z jaśniejszym wyświetlaczem, profesjonalnym systemem aparatów oraz możliwością korzystania z rysika S Pen.

Przeczytaj także: Smartfon Samsung Galaxy A42 5G

Srebrnym: model 128 GB z pamięcią RAM o pojemności 12 GB, model 256 GB z pamięcią RAM o pojemności 12 GB lub model 512 GB z pamięcią RAM o pojemności 16 GB

Czarnym: model 128 GB z pamięcią RAM o pojemności 12 GB, model 256 GB z pamięcią RAM o pojemności 12 GB lub model 512 GB z pamięcią RAM o pojemności 16 GB

Przeczytaj także: Smartfon Samsung Galaxy S20 FE

Galaxy S21 Ultra 5G ma nową obudowę, która płynnie wtapia się w metalową ramkę urządzenia, nadając mu elegancki, oryginalny wygląd. Został wyposażony w 6,8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X. W jednym urządzeniu połączono dwa rozwiązania – wyświetlacz Quad HD+ i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Częstotliwość odświeżania ekranu dostosowuje się do wyświetlanych treści w zakresie od 10 Hz do 120 Hz. Wyświetlacz Galaxy S21 Ultra 5G dba o wzrok użytkowników automatycznie dostosowując filtr niebieskiego światła w zależności od pory dnia, oglądanych treści i pory dnia.Galaxy S21 Ultra 5G oferuje system profesjonalnych aparatów, które pozwalają uchwycić zapierające dech zdjęcia w jakości studyjnej w różnych warunkach oświetleniowych. Fotografowanie i edycję zdjęć ułatwia zestaw narzędzi, wzbogaconych o funkcje opierające się na sztucznej inteligencji, które podnoszą jakość każdego ujęcia.Model został wyposażony w poczwórny tylny aparat (ultraszerokokątny, szerokokątny i dwa teleobiektywy), który zawiera nowy pro sensor 108 MP, umożliwiający uchwycenie 12-bitowych zdjęć w jakości HDR z 64-krotnie bogatszym kolorem i ponad trzykrotnie szerszym zakresem dynamiki. Można wykonywać ujęcia w 4K przy 60 kl./s wszystkimi obiektywami, w tym czterema obiektywami przednimi i tylnymi, dzięki czemu można także dokonać zmiany perspektywy, nie zmieniając jakości zdjęcia. Ponadto, dzięki możliwości zapisu obrazu w 12-bitowym pliku RAW, użytkownikom nie umknie żaden szczegół podczas edycji zdjęć.Model Galaxy S21 Ultra 5G pozwala korzystać ze stukrotnego Space Zoomu napędzanego przez system podwójnego teleobiektywu Samsung, posiadającego jeden trzykrotny teleobiektyw optyczny oraz jeden dziesięciokrotny, oba wyposażone w podwójną fotodiodę (2PD). Dzięki tym rozwiązaniom, uchwycenie ostrych ujęć staje się proste, niezależnie od tego jaka odległość dzieli fotografującego od miejsca akcji.Galaxy S21 Ultra 5G oferuje także ulepszony czujnik Bright Night. Dysponując także ulepszonym Trybem Nocnym, redukcją szumów oraz technologią 12 MP Nona-binning, można szybko wykonać najtrudniejsze zdjęcia, przedstawiające np. słabo oświetlone pomieszczenie lub krajobraz nocą, w doskonałej jakości.Galaxy S21 Ultra 5G kontynuuje tradycję Samsung w zakresie dostarczania pionierskich technologii, takich jak Ultra-wideband (UWB), ale tworzy także nowe możliwości w zakresie łączności, które zmienią sposób interakcji między urządzeniami.Samsung, wykorzystując technologię Wacom, zaimplementował możliwość korzystania w modelu Galaxy S21 Ultra 5G z rysika S Pen. Korzystając z Galaxy S21 Ultra 5G, użytkownicy otrzymają możliwość rysowania, pisania, edycji zdjęć oraz podpisywania dokumentów. Zastosowane rozwiązania pozwalają na korzystanie z dotychczas posiadanego rysika S Pen, dołączonego do Galaxy Note lub Galaxy Tab. Można także kupić rysik S Pen wraz z kompatybilnym etui.Model Galaxy S21 Ultra 5G obsługuje Wi-Fi 6E. Zapewnia to większą przepustowość i czterokrotnie szybsze połączenie internetowe, pozwalając na streaming oraz błyskawiczne dzielenie się treściami. Dzięki hiperszybkim i zapewniającym ultraniskie opóźnienia rozwiązaniom 5G, Galaxy S21 Ultra 5G to idealne urządzenie do szybkiego pobierania plików wideo, prowadzenia płynnych wideokonferencji oraz streamingu.Zastosowane w modelach Galaxy S21 Ultra 5G oraz Galaxy S21+ 5G rozwiązania ultraszerokopasmowe (UWB) sprawiają, że w niedługim czasie użytkownicy będą mogli wykorzystać swoje urządzenia np. do automatycznego otwierania drzwi auta, bez konieczności wyjmowania kluczyków z kieszeni. Możliwości ultraszerokopasmowe modeli Galaxy S21 Ultra oraz Galaxy S21+, pozwalają także na korzystanie z wyszukiwarki AR, aby pozostawiać wirtualne wiadomości informujące innych użytkowników smartfonów Galaxy o potrzebie pomocy w poszukiwaniu zagubionego przedmiotu.Z kolei, korzystając z opcji SmartThings dla Android Auto™, możliwe jest wykorzystanie smartfonu serii Galaxy S21 5G do kontroli urządzeń pozostawionych w domu z dowolnego miejsca. Połączenie Galaxy S21 Ultra 5G z autem kompatybilnym z systemem Android Auto, umożliwia użytkownikom włączenie światła przy wejściu do domu lub nawet podniesienie temperatury termostatu przed powrotem z pracy.Bezpieczeństwo w serii Galaxy S21 5G zapewnia Knox Vault – platforma bezpieczeństwa firmy Samsung działającą na poziomie procesora (SoC).Galaxy S21 Ultra 5G wyposażono również w narzędzie, które pozwala na monitorowanie i ochronę prywatności użytkowników. Mogą oni w bezpieczny sposób usunąć ze zdjęć i plików wideo metadane dotyczące lokalizacji, zanim zdecydują się na ich udostępnienie. Nowa funkcja Private Share umożliwia także kontrolę nad dostępem do treści, które dzielone są z innymi użytkownikami, a także określenie czasu, przez jaki będą one dla nich dostępne.Ponadto, w celu zapewnienia użytkownikom nieprzerwanych, długotrwałych połączeń w obrębie całego ekosystemu powiązanych ze sobą urządzeń, Galaxy S21 Ultra 5G został wyposażony w technologię Dual Bluetooth®, która pozwala na łatwe sparowanie wielu urządzeń i zarządza zużyciem energii tak, by zapewnić długą żywotność baterii.Od 29 stycznia 2021 roku model Galaxy S21 Ultra 5G będzie szeroko dostępny w sprzedaży w dwóch kolorach z luksusowym matowym wykończeniem: