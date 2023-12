Smartfon Samsung Galaxy S23 FE

W sprzedaży zadebiutował najnowszy smartfon Galaxy S23 FE, z 6,4 calowym wyświetlaczem Dynamic Amoled 2X i profesjonalnym zestawem aparatów. Smarton ma baterię o pojemności 4500 mAh i posiada certyfikat wodoszczelności IP68.

Kultowy design i wyrazisty ekran

Zaawansowany zestaw aparatów i profesjonalne studio do edycji

Procesor, który zrobi wrażenie na entuzjastach gier

Wytrzymalszy, ale zrównoważony – lepsze wrażenia z użytkowania FE

Galaxy S23 FE pozostaje wierny wzornictwu serii Galaxy S z charakterystycznym designem aparatu i wykończeniem premium. Wykonany z wysokiej jakości metalu i szkła, Galaxy S23 FE nawiązuje do stylowego wyglądu flagowego Galaxy S23. Zaprojektowany, aby zapewnić najlepsze wrażenia wizualne, Galaxy S23 FE ma jasny, niezwykle płynny 6,4-calowy dynamiczny wyświetlacz Dynamic Amoled 2X z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Technologia Vision Booster w Galaxy S23 FE sprawia, że wyświetlacz intuicyjnie dopasowuje się do warunków oświetleniowych pozostając czytelny nawet w pełnym świetle.Galaxy S23 FE oferuje zaawansowany zestaw aparatów. Z tyłu znajdziemy flagowy aparat klasy 50 MP (W) + 12 MP (UW) + 8 MP (OIS) z 3-krotnym zoomem optycznym, który rejestruje jasne i oszałamiające zdjęcia, ożywiając każdą chwilę. Funkcja Nightography w Galaxy S23 FE umożliwia robienie wyraźnych selfie i portretów w realistycznych kolorach nawet w ciemności. Dzięki zaawansowanej cyfrowej stabilizacji obrazu (VDIS) użytkownicy mogą robić stabilne zdjęcia w ruchu za pomocą tylnego aparatu z optycznym stabilizatorem obrazu (OIS).Smartfon Galaxy S23 FE posłuży również za przenośne studio do fotografowania i edycji zdjęć oraz filmów. W trybie profesjonalnym można ręcznie regulować czas otwarcia migawki, przysłonę, ISO i inne parametry. Co więcej aplikacja Camera Assistant i inne zautomatyzowane funkcje zapewniają w pełni spersonalizowane wrażenia podczas fotografowania. Aparat Galaxy S23 FE wyposażony jest w narzędzia do edycji oparte na sztucznej inteligencji, które poprawią jakość zdjęć, umożliwiając swobodę tworzenia i dostosowywania ich na bieżąco.Galaxy S23 FE jest zasilany chipsetem 4nm zapewniając użytkownikom niezawodną wydajność. Potężny procesor Galaxy S23 FE sprawia, że każda akcja jest szybka i płynna, a komora parowa pomaga kontrolować ciepło i utrzymać wydajność. Wyposażony jest również w Ray Tracing, technikę renderowania grafiki, która sprawia, że odbicia, światła i cienie w grze odzwierciedlają rzeczywisty świat. Wydajna bateria o pojemności 4500 mAh ładuje się do 50 procent w zaledwie 30 minut za pomocą zasilacza 25 W.Wytrzymałość konstrukcji smartfonu Galaxy S23 FE zapewnia obecność Gorilla Glass 5 i certyfikatu wodoszczelności IP68. Samsung gwarantuje również cztery generacje aktualizacji systemu operacyjnego i pięć lat aktualizacji zabezpieczeń, zapewniając niezawodne i długotrwałe użytkowanie najnowszego Galaxy S23 FE. Smartfon, podobnie jak pozostałe urządzenia Galaxy jest chroniony przez system Samsung Knox, dzięki czemu nie musisz się martwić o prywatność i bezpieczeństwo swojego urządzenia i przechowywanych na nim danych.Galaxy S23 FE został częściowo wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak aluminium i szkło oraz plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego, pozyskiwany z wyrzuconych sieci rybackich, beczek na wodę i butelek PET.Galaxy S23 FE jest dostępny w dwóch wariantach pamięci: 8GB/128GB oraz 8GB/256GB.Galaxy S23 FE jest dostępny w kolorach: miętowym, kremowym, grafitowym oraz fioletowym. Kolory indygo i mandarynkowy są dostępne wyłącznie na Samsung.com.