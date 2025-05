Samsung Galaxy S25 Edge to smukły smartfon z wytrzymałą, tytanową obudową o grubości zaledwie 5,8 mm, który łączy możliwości fotograficzne z obsługą Galaxy AI.

Galaxy S25 Edge ma 5,8 mm grubości i waży 163 gramów. Zadbano również o właściwą wytrzymałość urządzenia. Optymalnie zakrzywione krawędzie i solidna tytanowa ramka dają trwałą ochronę podczas codziennego użytkowania. Przedni wyświetlacz jest pokryty najnowszym materiałem szklano-ceramicznym Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2.Szerokokątny obiektyw 200 MP podtrzymuje fotograficzne dziedzictwo serii Galaxy S, jednocześnie przenosząc fotografię nocną na nowy poziom. Dzięki ultra wysokiej rozdzielczości użytkownicy mogą rejestrować ostrzejsze zdjęcia – większe piksele rejestrują o ponad 40% jaśniejszy obraz w warunkach słabego oświetlenia. 12-megapikselowy, ultraszerokokątny aparat wyposażony jest w autofokus, który zapewnia ostre, szczegółowe zdjęcia makro, dając jeszcze większą twórczą swobodę w mobilnej fotografii.Galaxy S25 Edge korzysta z tego samego silnika ProVisual Engine, który został zoptymalizowany dla modelu Galaxy S25, dzięki czemu na zdjęciach wyostrzona jest tekstura tkanin lub roślin, a odcień skóry w przypadku portretów osiąga realistyczny, naturalny kolor. Na pokładzie Galaxy S25 Edge znaleźć można również, znane z serii Galaxy S25, funkcje edycji oparte na Galaxy AI, w tym Audio Eraser i Asystent Rysowania (Drawing Assist), dzięki czemu użytkownicy Galaxy zyskują dostęp do zaawansowanych narzędzi wspomagających kreatywność.Galaxy S25 Edge został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności, począwszy od platformy Snapdragon 8® Elite Mobile dla Galaxy – tego samego procesora, który wyróżnia wszystkie urządzenia z serii Galaxy S25. Chipset dostosowany przez Qualcomm Technologies zasila możliwości przetwarzania AI w Galaxy S25 Edge i oferuje niezawodną wydajność przez cały dzień. Galaxy S25 Edge utrzymuje również niską temperaturę podczas długotrwałego użytkowania dzięki rekonfigurowanej komorze chłodzącej, która jest teraz cieńsza, ale rozszerzona, by zapewnić stałe rozpraszanie ciepła.Dostosowując się do standardów wydajności serii Galaxy S, Galaxy S25 Edge oferuje zaawansowane, wydajne przetwarzanie obrazu przez AI dzięki funkcji ProScaler, która – w połączeniu z dostosowanym silnikiem cyfrowej naturalizacji obrazu (Digital Natural Image engine) – zapewnia poprawę jakości skalowania obrazu na wyświetlaczu o 40%.Angażując Galaxy AI w niemal każdym aspekcie, Galaxy S25 Edge oferuje najbardziej naturalne i kontekstowe mobilne doświadczenia AI. Użytkownicy otrzymują spersonalizowane, multimodalne możliwości sztucznej inteligencji, a przy tym mają pewność, że ich dane są zawsze bezpieczne.Odzwierciedlając ogólną koncepcję serii Galaxy S25, Galaxy S25 Edge integruje agentów AI, którzy działają płynnie w wielu aplikacjach, ułatwiając użytkownikom życie, niczym inteligentni kompani. Galaxy AI jest też lepiej zintegrowana z codziennymi czynnościami. Funkcja Now Brief i pasek Now Bar współpracują lepiej z aplikacjami innych firm, zapewniając większą wygodę i pomocne przypomnienia podczas codziennych dojazdów do pracy, posiłków i wielu innych czynności.Dzięki głębokiej integracji z Google, Galaxy S25 Edge udostępnia najnowsze rozwiązania Gemini większej liczbie użytkowników. Na przykład, dzięki nowej kamerze Gemini Live i możliwości udostępniania ekranu, użytkownicy mogą pokazać Gemini Live to, co widzą na ekranie lub w swoim otoczeniu, jednocześnie wchodząc z nim w interakcję w rozmowie na żywo.Funkcje Galaxy AI w smartfonie Galaxy S25 Edge to nie tylko wygoda użytkowników, ale również troska o ich bezpieczeństwo. O bezpieczne lokalne przetwarzanie danych przy użyciu AI dba system Samsung Knox Vault, dając wyraz nieustannemu dążeniu firmy Samsung do zapewnienia użytkownikom hiper-spersonalizowanych doświadczenia mobilnych przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.Promocja przedsprzedażowa trwa od 13.05.2025 r od godz. 2.00 do 29.05.2025 r. do godz. 23.59. Decydując się w tym okresie na zakup Galaxy S25 Edge w sklepie Samsung.pl oraz u wybranych partnerów handlowych można zyskać 2x więcej pamięci oszczędzając 500 zł oraz nawet do 2000 zł zwrotu za obecny smartfon w Programie Odkup. Warunki i ograniczenia dotyczące odkupu można znaleźć na stronie samsungodkup.foxway.tech oraz w regulaminie oferty przedsprzedażowej na stronie samsung.pl.Pełną ofertę i benefity przedsprzedaży można na stronie przedsprzedaży oraz w aplikacji mobilnej Samsung Shop.Galaxy S25 Edge będzie dostępny w kolorach Tytanowy Srebrny, Tytanowy Czarny i Tytanowy Niebieski.