Smartfon Samsung Galaxy M12 debiutuje w Europie

Na europejskim rynku debiutuje nowy smartfon Samsung Galaxy M12, wyposażony w wyświetlacz Infinity-V, częstotliwość odświeżania 90 Hz, mocny procesor oraz baterię o mocy 5000 mAh.

Przeczytaj także: Smartfon Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Przeczytaj także: Smartfon Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy M12 ma wyświetlacz Infinity-V HD+ o przekątnej 6,5 cala, ekran o proporcjach 20:9 i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Smartfon ma zaokrąglone krawędzie, całość uzupełnia efektowne, matowe wykończenie.Galaxy M12 ma ośmiordzeniowy procesor 2,0, który zapewnia szybkie działanie urządzenia, płynny multitasking i zmniejszone zużycie energii podczas surfowania w sieci czy używania wielu aplikacji.Galaxy M12 wyposażono w poczwórny aparat skonfigurowany tak, by umożliwić optymalne rejestrowanie ważnych momentów – również w drodze. Aparat główny 48 MP pozwala robić szczegółowe zdjęcia. Obiektyw ultraszerokokątny 5 MP oferuje pole widzenia wynoszące 123º, które nadaje ujęciom szerszą perspektywę. Aparat Makro 2 MP zapewnia doskonałe zbliżenia. Natomiast aparat głębi 2 MP robi dobrej jakości portrety.Galaxy M12 wyposażono w baterię o mocy 5000 mAh i szybko działającą ładowarkę 15 W. Dzięki technologii adaptacyjnego szybkiego ładowania bateria M12 szybko wróci do poziomu pełnego naładowania.Galaxy M12 wyposażono w system operacyjny Android 11, oraz obsługę One UI Core, co gwarantuje płynność odtwarzania treści wizualnych i interakcji. Urządzenie umożliwia również korzystanie z popularnych aplikacji Samsung, m.in. Samsung Health, Galaxy Apps i Smart Switch, zapewniając pełnię doświadczenia Galaxy.W Polsce Galaxy M12 będzie dostępny na przełomie kwietnia i maja.