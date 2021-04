W nju mobile nowy numer dodatkowy

Od dzisiaj w nju mobile można oprócz głównego, korzystać z dwóch dodatkowych numerów. Trzeci numer kosztuje 19 zł i oprócz nielimitowanych połączeń, SMS-ów i MMS-ów oferuje również dodatkowe 10GB internetu.

nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy w kraju i w roamingu w UE

20 GB internetu na start do wspólnego wykorzystania przez numery w trio (10 GB z numeru głównego + 10GB z numeru nju dodatkowy 19 zł), 40GB po pół roku, 50GB po roku i aż 60GB po dwóch latach (tu liczy się staż numeru głównego, więc jeśli ktoś ma już numer w nju od dwóch lat i dokupi nju dodatkowy 19zł to od razu będzie miał 60GB)

5,62 GB w roamingu UE w ramach pakietu głównego do wspólnego wykorzystania przez trzy numery (3,39 GB z numeru głównego + 2,23 GB z numeru nju dodatkowy 19zł)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe nju mobile Oprócz dotychczasowego numeru głównego (za 19, 29 lub 39 zł) i numeru dodatkowego za 9 zł, teraz można dokupić kolejny numer.

Do tej pory, aby mieć pełną ofertę dla trzech numerów, trzeba było kupić trzecią kartę za 29 zł. Teraz trzeci numer jest tańszy o 10 zł. Dzięki temu każdy numer z trio kosztuje tyle samo, czyli po 19 zł.Oprócz dotychczasowego numeru głównego (za 19, 29 lub 39 zł) i numeru dodatkowego za 9 zł, teraz można dokupić kolejny numer. Za 19 zł miesięcznie klient korzysta za pomocą dodatkowej karty z oferty numeru głównego (nielimitowane połączenia, SMS-y, MMS-y i internet z pakietu numeru głównego) oraz dodatkowo otrzymuje 10 GB do wykorzystania w kraju wspólnie przez wszystkie trzy numery. W zależności od stażu w nju numeru głównego, klient może otrzymać już na start więcej GB np. 20GB (staż za pół roku), 25GB (za rok) lub 30GB (za dwa lata). Do wspólnego wykorzystania są także ekstra 2,23 GB w ramach roamingu UE.W najpopularniejszej w nju ofercie 19 zł na głowę (29 + 9 zł), w wersji trio (+19 zł) klient będzie otrzymywał teraz:Nju dodatkowy 19 zł może być dokupowany tylko przez klientów, którzy wcześniej kupią numer główny na planie nju podstawowy. Oferta będzie rozwijana w kolejnych miesiącach.