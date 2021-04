Orange Flex przez trzy miesiące za złotówkę miesięcznie

Urodzinowa promocja w Orange Flex. Nowi klienci przenoszący numer do Orange Flex mogą korzystać z oferty przez 3 miesiące za złotówkę miesięcznie.

Przeczytaj także: Orange Flex otwiera sklep w aplikacji

Jak przenieść numer do Orange Flex?

Przeczytaj także: Orange Flex dla firm

Z promocji można skorzystać w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że nowy użytkownik, który przenosi numer, wpisze kod FLEX3 przed wyborem metody płatności w aplikacji Orange Flex. Oferta promocyjna dotyczy dowolnego Planu. Orange Flex, czyli sieć w aplikacji to elastyczna oferta z nielimitowanymi połączeniami, wiadomościami SMS i MMS w kraju i w roamingu w UE oraz paczką internetu do wyboru (15 GB, 30 GB, 50 GB, 100 GB). Plany zaczynają się od 25 zł miesięcznie.Wszystkich formalności dokonuje się zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy pobrać aplikację Orange Flex ze sklepu Google Play lub App Store i założyć konto Flex. Obecny klient Orange na abonament, numer może przenieść najwcześniej 180 dni przed końcem umowy. Jeżeli osoba korzysta z usług innego operatora, numer może przenieść na 120 dni przed końcem umowy. Jeżeli nie jesteś pewny, kiedy kończy się Twoje umowa, możesz wybrać opcję przenieś numer „Jak najszybciej”. Wszystkimi formalnościami zajmą się konsultanci Orange Flex. Najważniejsze, by numer, który będzie przenoszony był zarejestrowany na poprawne dane.Nową kartę SIM dostarczy kurier za 0 zł, można także odebrać ją w salonie Orange. Dobrą opcją jest także wirtualna karta eSIM a wtedy aktywowanie numeru potrwa tylko w kilka minut. Promocja jest ważna zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.