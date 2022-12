Orange rozpoczyna wyprzedaże

Tuż po świętach wystartowały wyprzedaże w Orange, a w nich smartfony i akcesoria dla klientów indywidualnych i biznesowych. Promocja potrwa do 22 stycznia 2023 roku.

Samsung Galaxy S22 5G 128 GB

Samsung Galaxy Watch5 44mm eSIM

Xiaomi Redmi 10 5G 4/64GB

Xiaomi Redmi Note 11 4/128 GB

Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB

motorola moto g62 5G 4/64 GB

W Planach Firmowych urządzenia tańsze nawet do 40%

Oppo A57s 4/64 GB

Xiaomi Redmi 10 5G 4/64GB

Samsung Galaxy Watch 5 44mm eSIM

Iphone X 64 GB (odnowiony)

Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB

Samsung Galaxy S22 5G 128 GB

Odkup nieużywanych telefonów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Smartfony i akcesoria w atrakcyjnych cenach W specjalnej ofercie akcesoria takie jak: ładowarka z dożywotnią gwarancją Force, a także szeroki wachlarz szkieł ochronnych do modeli Samsung Galaxy S22 czy etui do modelu Xiaomi Redmi 10 5G.

Odnowione smartfony w niższej cenie

Na wyprzedażowej liście dla klientów indywidualnych można znaleźć:a od 29 grudnia:Wśród akcesoriów także przeceny. Wybrane nawet do 50%.m.in. szybka ładowarka z dożywotnią gwarancją Force, a także szeroki wachlarz szkieł ochronnych do modeli Samsung Galaxy S22 czy etui do modelu Xiaomi Redmi 10 5G.To dopiero część przecenionych urządzeń, kolejne obniżki cen startują już od 29 grudnia.Dla przedsiębiorców Orange proponuje smartfony i urządzenia, które pomogą sprawnie prowadzić biznes. Są to m.in.Jeśli pod choinką znalazłeś nowy smartfon, warto ten nieużywany już model przynieść do salonu Orange. Zostanie on wyceniony na miejscu. Operator odkupi go i da mu drugie życie. A klient otrzyma bon na zakup nowego urządzenia np. słuchawek lub akcesoriów typu ładowarka czy etui.Dzięki temu klient odzyska część wartości telefonu, a sprzęt dostanie szansę na drugie życie. Natomiast nieużywane urządzenie, które nie zakwalifikuje się do odkupu, można zostawić do recyklingu w salonie Orange, w specjalnym pojemniku. Partner Orange, uprawniony do odbioru elektroodpadów, zagospodaruje sprzęt zgodnie z prawem. Oferta dotyczy wybranych modeli i zależy od stanu technicznego urządzenia.Przy okazji postanowień noworocznych warto pamiętać o dobrych uczynkach dla środowiska. W sklepie Orange można kupić także odnowione smartfony. To urządzenia ze zwrotów, a także używane, które dostały drugie życie dzięki profesjonalnej odnowie. Poddawane gruntownej renowacji oraz doprowadzane do stanu “jak nowy”, działają jak nowe i są znacznie tańsze.