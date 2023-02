Bezramkowy monitor Philips Evnia 42M2N8900 z matrycą OLED

MMD wprowadza na rynek bezramkowy, 42-calowy, monitor Philips Evnia 42M2N8900 z 10-bitową matrycą OLED. Monitor wyświetla obraz w rozdzielczości 4K z odświeżaniem 138 Hz. Zastosowano w nim technologię Ambiglow, która pozwala na podświetlenie przestrzeni za wyświetlaczem.

Przeczytaj także: Monitor Philips Evnia 34M2C8600 z podświetleniem Ambiglow

Rozdzielczość 4K (3840 x 2160 px);

Odświeżanie ekranu z częstotliwością 138 Hz;

42-calowa, zakrzywiona matryca OLED;

Technologia synchronizacji obrazu Adaptive-Sync;

Funkcja MultiView – pozwalająca na jednoczesne wyświetlanie treści z kilku źródeł.

Rozdzielczość 4K i matryca OLED

Wielofunkcyjne złącze USB-C z DP Alt Mode

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Philips Evnia 42M2N8900 Philips Evnia 42M2N8900 został wyposażony w 42-calową matrycę o proporcjach 16:9, o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px) i odświeżaniu 138 Hz. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Dostępność i cena

Skrócona specyfikacja monitora Philips Evnia 42M2N8900:Monitor został wyposażony w 42-calową matrycę o proporcjach 16:9, o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px) i odświeżaniu 138 Hz. Maksymalna jasność tego modelu wynosi 450 nitów. Został on wykonany w technologii OLED, która zapewnia żywe kolory, głębokie czernie i bardzo wysoki kontrast.10-bitowa matryca w 42M2N8900 wyświetla 1,07 miliardów kolorów. Pokrycie palety barw tego modelu wynosi 131,3% dla przestrzeni sRGB oraz 110,3% dla NTSC. Dodatkowym atutem jest niski czas reakcji matrycy, wynoszący 0,1 ms (GtG).42M2N8900 dostarcza szeroki wachlarz możliwości podłączenia do urządzeń źródłowych. Zamontowano w nim dwa złącza HDMI 2.1, które pozwalają na przesyłanie obrazu w 120 klatkach na sekundę i rozdzielczości 4K. Jest to szczególnie istotne dla graczy korzystających z konsol nowej generacji, którzy dzięki temu złączu będą mogli cieszyć się najwyższą możliwą jakością obrazu.W monitorze zastosowano również pojedyncze złącze DisplayPort 1.4. Monitor 42M2N8900 wyposażono ponadto w wielofunkcyjne złącze USB-C, które daje możliwość przysyłania sygnału obrazu np. z laptopa lub telefonu. Dzięki funkcji Power Delivery podłączone urządzenia mogą być jednocześnie ładowane z mocą 90 W.Użytkownicy będą mogli również skorzystać z czteroportowego koncentratora USB. Po podłączeniu do niego urządzeń peryferyjnych, jak klawiatura czy myszka, można je skomunikować z komputerem za pomocą pojedynczego kabla USB z końcówkami typu A oraz B.W zestawie znajduje się również specjalna nakładka, umożliwiająca montaż monitora na ramieniu o rozstawie VESA 100x100 mm.Monitor jest już dostępny w sklepach w sugerowanej cenie 8 104 PLN.