44,5-calowy monitor Philips 45B1U6900C o proporcjach ekranu 32:9

MMD prezentuje nowy monitor Philips 45B1U6900C, z 44,5-calową matrycą o proporcjach 32:9. Korzystanie z dużej przestrzeni roboczej ułatwi zakrzywienie ekranu wynoszące 1500R.

Przeczytaj także: Bezramkowy monitor Philips Evnia 42M2N8900 z matrycą OLED

wielofunkcyjne złącze USB-C;

44,5-calowa matryca VA;

proporcje ekranu 32:9;

rozdzielczość 5120 x 1440 px;

zakrzywienie na poziomie 1500R;

odświeżanie ekranu z częstotliwością 75 Hz.

44,5-calowy wyświetlacz o proporcjach 32:9

Wielofunkcyjne złącze USB-C

przesyłanie sygnału obrazu;

przekazywanie danych z podłączonych do monitora urządzeń peryferyjnych;

uzyskanie dostępu do internetu, po podłączeniu kabla RJ45 do złącza w monitorze;

ładowanie baterii urządzenia źródłowego z mocą 100 W.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Philips 45B1U6900C - bok Monitor został wyposażony w wielofunkcyjne złącze USB-C, które pozwala na korzystanie z monitora jako stacji dokującej np. dla laptopa. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Dostępność i cena

Skrócona specyfikacja Philipsa 45B1U6900C:Obecnie coraz większą popularnością cieszą się dwumonitorowe stanowiska komputerowe. Philips 45B1U6900C wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Wyposażono go w 44,5-calową matrycę VA o rozdzielczości 5120 x 1440 px i proporcjach 32:9. Zapewnia to przestrzeń roboczą o podobnej wielkości, co dwa stojące obok siebie 24-calowe monitory QHD.Rozwiązanie to może przypaść do gustu m.in. osobom pracującym w programach do obróbki wideo, gdzie szeroka przestrzeń robocza przydatna jest np. do wyświetlania tzw. timeline’u.Zakrzywienie ekranu w 45B1U6900C wynosi 1500R, a kąty widzenia są na poziomie 178/178 stopni. Oznacza to, że użytkownicy mogą bez problemu dostrzegać treści na całości panelu, również przy krawędziach wyświetlacza. Dodatkowo, monitor cechuje się wysokim zagęszczeniem pikseli, wynoszącym 120 PPI.Monitor został wyposażony w wielofunkcyjne złącze USB-C, które pozwala na korzystanie z monitora jako stacji dokującej np. dla laptopa. Po podłączeniu urządzenia źródłowego za pomocą tego portu możliwe jest jednoczesne:W 45B1U6900C zastosowano również przełącznik KVM. Daje to możliwość podłączenia i sprawowania kontroli nad dwoma komputerami. Rozwiązanie takie może być wykorzystywane np. w pracy zdalnej, gdzie przydatne będzie przełączanie się między służbowym sprzętem a urządzeniem prywatnym.Wyświetlacz jest zgodny z VESA Display HDR 400 oraz otrzymał certyfikat TUV Rheinland Eyesafe RPF 50. Oznacza to, że spełnia on wymagania w zakresie ograniczenia emisji niebieskiego światła. Dzieje się to dzięki na stałe zamontowanemu filtrowi tych częstotliwości. Dodatkowo, monitor został wyposażony w wysuwany z boku uchwyt na słuchawki.Pozycję wyświetlacza na biurku można regulować dzięki ergonomicznej podstawie. Pozwala ona na: dostosowanie wysokości o 150 mm, obrót panelu o 45 stopni w obie strony oraz pochylenie ekranu w zakresie od -5 do 15 stopni.Monitor jest już dostępny w sklepach w sugerowanej cenie 5 107 zł.